RECENZE - Lenovo Legion Y530, jaký je nejlevnější model z herní řady Legion?

Řada Lenovo Legion již na trhu existuje několik let a notebooky tak prošly jistou evolucí. Aktuální generace s názvem Y530 však prošla nemalými změnami oproti svým předchůdcům. Notebook zaujme už jen tím, že má posunutý displej blíže k uživateli, což je poměrně neobvyklé, za displejem jsou pak asi dva centimetry pokračujícího těla notebooku, kde jsou téměř všechny porty. Řada Legion však není vhodná jen pro hráče, tyto notebooky lze použít i na práci, byť testovací kus neoplývá zrovna ergonomickou klávesnicí.

Zapůjčený kus patří do levnější sféry této řady, jedná se o třetí nejlevnější konfiguraci, kterou lze pořídit za nějakých cca 24 000 Kč s DPH. Za tyto peníze ale dostaneme poměrně slušně vybavený notebook a je zde i prostor pro upgrade, nicméně je použitelný i v základní konfiguraci.

Nejprve se na notebook podíváme zvenku, zevnitř a poté ho otestujeme oproti dalším (ne)herním notebookům. Lenovo Legion Y530 mi dorazil v běžné prodejní krabici, oproti business class notebookům má tato krabice potisk s obrázkem notebooku a je vyvedena v černé barvě. Uvnitř pak najdeme samotný notebook bezpečně umístněný v ochranném obalu a také v přepravní pěně. Dále zde najdeme Lenovácký 135W napájecí adaptér, žádné další příslušenství v krabici není.

Po otevření notebooku jsem dostal menší šok a to sice z bizarního rozložení klávesnice, netuším, kdo navrhoval toto rozložení, nicméně Num Lock je zde opravdu podivný a měl jsem poměrně problémy na této klávesnici psát. Myslím si, že by šla vyvést výrazně lépe, takto působí spíše jako podivný experiment, než něco co bych chtěl používat každý den. Klávesnice je samozřejmě podsvícená a to za pomoci bílých LEDek bez možnosti změny barvy. Touchpad samotný pak podporuje gesta a zároveň má fyzická tlačítka levé a pravé myši, což oceňuji. Nad klávesnicí pak nalezneme zapínací tlačítko s LEDkou signalizující zapnutý notebook a o kousek výše pod displejem se pak nachází 720p webkamera s dvěma mikrofony.

Horní víko notebooku má pak jemně zvrásněný tvarovaný povrch, což může být potenciální nabíhačka do budoucna, kdy se nám do mezer může usazovat prach a další nečistoty, které se budou spíše obtížně čistit. Hornímu víku dominuje částečně podsvícené logo Legion v písmu O, které signalizuje, zda je notebook zapnutý. V zadní části za panty pak nalezneme popisky jednotlivých portů, které jsou vzadu, což je poměrně užitečné, pokud chceme dozadu něco připojit a nepamatujeme si přesnou pozici kde je jaký konektor.

Na levé straně notebooku nalezneme malý výduch chlazení, jeden USB 3.0 port a 3,5 mm combo audio jack. Na pravé straně notebooku nalezneme opět jeden USB 3.0 port a také další power LEDku a také malou zdířku s tlačítkem, které uživatelé Lenovo NeThinkPadů jistě dobře znají, toto tlačítko slouží na vyvolání boot/BIOS setup menu z vypnutého stavu notebooku.

Vzadu pak najdeme zbytek konektorů, které Legion Y530 obsahuje, jedná se o třetí USB 3.0 port typu A, dále je zde jeden port USB-C, miniDisplayPort, HDMI, gigabit ethernet a Lenovácký hranatý napájecí konektor. Vedle napájecího konektoru je pak ještě zámek typu Kensington. Poněkud zvláštní je ale absence jakékoliv čtečky SD či microSD karet, což je podle mého názoru škoda.

Samozřejmě jsem neodolal a podíval jsem se i zběžně dovnitř notebooku, zajímaly mě totiž možnosti upgrade a také, zda lze snadno vyčistit chlazení. Legion Y530 je v tomto ohledu poměrně dobrý, stačí odšroubovat devět šroubků, které drží spodní víko, to pak musíme opatrně odcvakat a odhalí se nám pohled na vnitřnosti. Spodek notebooku má pak dvě dlouhé teflonové podložky, aby neklouzal po stole, přední reproduktory a také zde najdeme sání pro oba ventilátory, přičemž mřížka před nimi slouží jako takový základní prachový filtr. Jak můžeme vidět z fotky, k chlazení je zde bezproblémový přístup a samotný chladič vypadá poměrně robustně, přičemž procesor i grafická karta sdílí velkou část pasivního chladiče a oba dva ventilátory.

Co se týče diskového prostoru, v testovacím kusu bydlí levné PCI-E NVMe SSD od Toshiby, konkrétně se jedná o Toshiba KBG30ZMT128G, toto NVMe SSD je připojeno přes dvě PCI-E linky, ale protože se nejedná o zrovna rychlý NVMe disk, ničemu to nevadí. Jako druhý disk zde slouží plotnová Seagate Barracuda Pro 1TB 7200 RPM s 128MB cache. Takový disk je relativně příjemné překvapení, očekával jsem náhodou 5400 RPM plotnu, 7200 RPM disk s větší cache tedy vítám.

Pod kovovým krytem veprostřed notebooku najdeme dva sloty a v jednom z nich bydlí paměť RAM, v testovacím kusu se nachází jeden Samsung 8GB DDR4-2667 CL19 SODIMM. Z hlediska výkonu by byla lepší konfigurace 2x4GB, pokud ale plánujete upgradovat na 16GB RAM, je toto vhodnější volba. Zda notebook podporuje XMP s lepšími moduly netuším, neboť žádné aktuálně nemám a nemohl jsem to vyzkoušet.

Neposledně zde najdeme Wi-Fi chipset od Intelu v M.2 provedení, jedná se o Intel 9560NGW, který v sobě mimo WiFi integruje také Bluetooth 4.2.

Baterie je pak relativně malá, kapacita je pouhých 51 Wh, výdrž na baterii tedy bude zcela určitě nižší než u Dell XPS 15 s 97 Wh baterií. Baterie naštěstí není lepená a jde snadno uživatelsky vyměnit, byť je potřeba křížový šroubovák.

Konfigurace notebooku vypadá následovně:

Intel Core i5-8300H 2,3GHz – Turbo až 4GHz, 4C/8T, 8MB L3, 45W TDP, 14nm

NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB

Intel UHD 630 Graphics

1x8GB RAM DDR4-2667 CL19

Toshiba BG30ZMT128G 128GB M.2 NVMe x2

Intel 9560NGW Wi-Fi + Bluetooth

15,6“ 1920x1080 IPS LCD

51 Wh baterie

Lenovo 135W adaptér

Windows 10 Home v1803

Notebook jsem samozřejmě testoval řádně opatchovaný v OS a s aktuálními ovladači, stejně tak ostatní stroje. GTX 1050 Mobile v Legionu Y530 je papírově stejný model, jako v XPS 15 (9560), jedná se tedy o slabší variantu s 16 ROPs, existuje totiž ještě verze s 32 ROPs, ale obě se samozřejmě jmenují stejně. Lze to také poznat tak, že 16 ROPs verze používá GPU GP107 a 32 ROPs verze používá GPU GP106B. Ostatní parametry mají tyto karty stejné.