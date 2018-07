RECENZE: Lenovo ThinkPad T480, pracant pro rok 2018

Nejprve se tedy podíváme na samotný ThinkPad T480. Jak je již zvykem, řada T patří mezi spíše vyšší řadu ThinkPadů, tu nižší aktuálně zastávají Thinkpady 13 a ThinkPady Edge. Číslo čtyři v názvu značí úhlopříčku, v tomto případě se tedy jedná o 14“ notebook. Další číslo pak značí generaci, v tomto případě se jedná o generaci s procesory Intel Coffee Lake, což potvrzuje číslo nula na konci, modely s číslem pět na konci mají AMD procesory.

ThinkPady T480 je možné zakoupit v mnoho různých konfiguracích, mnoho komponent je také možno snadno vyměnit. T480 také tradičně nabízí systém dvou baterií, přičemž sekundární je možné velmi snadno vyjmout a přebíjet tak baterie za chodu pro případ, že potřebujete pracovat během svého šestnáctihodinového letu v letadle.

Já jsem testoval model s kódem 20L50000MC, jediná změna v konfiguraci je přidání druhého 8GB DDR4-2400 CL17 modulu od Samsungu. T480 díky tomu získává dual-channel a 16GB RAM namísto 8GB.

Podíváme se tedy detailně na některé aspekty.

Porty

Oproti předchozím generacím nám na ThinkPadu T480 poněkud prořídly dostupné porty. Pryč je dokovací konektor ve spodku konektoru, VGA zde také nenalezneme.

Na levé straně notebooku toho moc nenajdeme, mimo grill, který kryje chlazení zde máme USB-C port, který slouží jako primární nabíjecí port. Hned vedle nalezneme zapuštěný druhý USB-C konektor, který slouží jako Thunderbolt 3 port, podporuje tunelování DisplayPortu a používá se typicky společně s Lenovo Basic dokovacími stanicemi, které do notebooku z boku nasunou dva USB-C porty a proprietární ethernet konektor. Ano poslední podivný konektor je v podstatě gigabit ethernet, který je takto vytažený ven z notebooku pro dokovací stanici.

Notebook je samozřejmě kompatibilní s Lenovo Thunderbolt 3 dokovací stanicí nebo s Lenovo USB-C dokovací stanicí. A velmi pravděpodobně i s dalšími TB nebo USB-C doky jiných výrobců. Testoval jsem v rychlosti konkurenční Dell TB16 Thunderbolt dok a ten nefungoval příliš dobře.

Na pravé straně notebooku najdeme zbytek portů, které budete velmi často používat mimo dok. Konkrétně zde najdeme zámek Kensington, čtečku SD karet, RJ45 konektor, dva USB 3.0 porty, HDMI 2.0 port a 3,5 mm combo jack. Porty jsou dostatečně daleko od sebe a můžeme tak používat i poměrně tlustá zařízení pohodlně.

Klávesnice a okolí

Dále se podíváme v rychlosti na klávesnici, TrackPoint a touchpad. Klávesnice je tradičně chiclet a rozložením je víceméně stejná od roku 2012, kdy Lenovo přišlo s tímto novým rozložením. Subjektivně se mi na těchto klávesnicích velmi dobře píše, mají slušný zdvih a jsou příjemné na omak. Jediná pro mě iritující věc je klávesa PrintScr mezi pravým Altem a Controlem, nicméně nejedná se o nic, co by nešlo přemapovat a zachovat s tím funkční zkratku Alt+PrintScr. V klávesnici také najdeme zabudované ikonické polohovací zařízení, které patří mezi hlavní poznávací znaky ThinkPadů více než 20 let. TrackPoint. Nejlepší, nejpřesnější a naprosto nejúžasnější polohovací zařízení na světě. Jedná se samozřejmě o můj subjektivní názor, nicméně notebook bez TrackPointu je pro mne jako automobil bez volantu, podobně jako touchpad i automobil bez volantu je možné řídit, ale jde to velmi, velmi špatně. Tlačítka k TrackPointu jsou samozřejmě fyzická a také několik let stejná, když se Lenovo pokusilo zaintegrovat tato tlačítka do touchpadu v dobách ThinkPadů T440, uživatelé byly natolik nadšení, že následující ThinkPady T450 měly mechanická tlačítka zpět a navíc je možné do ThinkPadů z řad T440 namontovat palmrest a TrackPoint tlačítka z T450. A jedná se o opravdu častý mod. Na TrackPoint se nesahá, TrackPoint se používá.

Pod TrackPointem najdeme velký celoklikací touchpad, opět subjektivně se pro mě jedná o naprosto zbytečné polohovací zařízení, které mi nijak nevadí, pokud je vypnuté. Nicméně je možné používat i tento touchpad, podpora gest je samozřejmostí, Windows 10 navíc podporují nativně tzv. „Precision Touchpad“, kde je možné konfigurovat jak se má touchpad chovat a také můžeme nastavovat různá gesta. Je to příjemná změna, neboť není zapotřebí šílená utilita třetí strany.

U některých modelů najdeme vedle klávesnice čtečku otisků prstů, kterou jsem nijak nezkoušel používat, neboť čtečky otisků prstů všeobecně považuji za nepřesné a nedostatečně zabezpečené.

Displej a okolí

Displej ThinkPadu T480 nijak extrémně neoslní, ale ani neurazí, jedná se o matný IPS panel s rozlišením 1920x1080. Tradičně zde najdeme tlustší rámeček ve spodní části, nad displejem pak najdeme 720p webkameru s novou funkcí jménem ThinkShutter.

Jedná se o zabudovanou krytku webkamery, kterou může uživatel pohodlně posouvat a nemusí tak lepit pásku přes kameru. Pokud jste jako já, máte konfiguraci bez webkamery, nebo prostě odpojíte flexi kabel. Vedle webkamery také najdeme stereo mikrofony. ThinkLight zde bohužel nenajdeme, nové ThinkPady mají pouze podsvícené klávesnice, poslední modely s ThinkLight se datují do roku 2012 a jedná se o modely s procesory Intel Ivy Bridge.

A u kamery se na chvíli zastavíme, mimo Thinkpad W530 jsou ostatní notebooky také vybaveny 720p webkamerou. Zajímalo mě, jak kvalitní obraz dokážou poskytnout. Pokusil jsem se tedy vyfotit svou pracovní zahrádku sídlící na starém SUNu a test obličeje jsem přenechal koňovi, protože má větší hlavu. Výsledky můžete sami posoudit z fotek, nejsou nijak upravované mimo značení o jaký notebook se jedná, nastavení kamer je také defaultní. A obraz je poměrně otřesný, což není nijak překvapující. Zajímavé je, že nejrozumnější obraz poskytne ThinkPad T440p, novější T480 příliš přepaluje a Latitude 5490 je pro změnu velmi tmavý.

Vnitřnosti notebooku

Dále se podíváme na vnitřek ThinkPadu T480. Protože se jedná o business class stroj, je snadná servisovatelnost samozřejmostí. T480 se rozebírá velmi snadno, stačí vyndat sekundární baterii, odšroubovat několik šroubků a spodní víko pak můžeme snado vyklopit. Dostane se nám tak pohled na celý vnitřek notebooku. Uživatelsky lze takto snadno vyměnit primární baterii, oba moduly RAM, M.2 SSD, Wi-Fi modul a LTE modem. Také můžeme snadno vyčistit chlazení od prachu po několika letech používání. Procesor je bohužel v BGA provedení a připájený, poslední generace notebooků, kde bylo možné procesory měnit byla generace založená na platformě Intel Haswell s mobilním socketem G3, týkalo se to však pouze 37W a 47W TDP procesorů, všechny Učkové procesory byly v BGA provedení.

V ThinkPadu T480 nalezneme měnitelné TDP u procesoru, chová se tak, že při provozu na baterie je TDP nastaveno na 15 Wattů a při provozu s adaptérem na 25 Wattů. Při provozu s adaptérem může procesor díky vyššímu TDP limitu více a déle boostovat. A spíše než TDP limit se jedná o power limit, reálný odběr je však velmi často shodný s papírovým TDP, proto nadále využívám zkratku TDP. Bohužel v BIOSu nastavit fixně hodnotu TDP nemůžeme.

Za zmínku stojí klec na M.2 PCI-E NVMe SSD. Byl jsem příjemně překvapen zjištěním, že SSD má chlazení, celá kovová klec totiž slouží jako chladič SSD, teplo z SSD přenáší teplovodivá podložka, zde má u mne Lenovo velké plus. Smutné však je, že v ThinkPadu T480 můžeme mít pouze jeden disk a to sice 2,5“ SATA nebo M.2 SSD. Je škoda, že není možné mít třeba dvě M.2 SSD , jedno PCI-E NVMe a druhé SATA. SSD je přímo od Lenova a jedná se o slepenec různých čipů, SSD je také údajně samošifrovací a dle data výroby pochází z roku 2016, jedná se tedy o starší kousek, čekal jsem spíše novější OEM Samsung PM981 nebo podobné, ale i tento model nemá zlý výkon. Připojení je pak řešeno pouze dvěma PCI-E 3.0 linkami, což je poněkud smutné, nicméně nejbližší konkurent, Latitude 5490 to má úplně stejně.

Celkově je přístup pro případný servis nebo upgrade velmi snadný a stejně tak snadné je I vyčištění chlazení v budoucnu.

Testovací T480 má následující konfiguraci: