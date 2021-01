RECENZE: Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 - AMD Renoir s LPDDR4X RAM

Koncem minulého roku mi dorazil dnes testovaný notebook Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05. Původně jsem poptával model Slim 7 Pro, ten je zajímavý hlavně pro svůj displej, který má poměr stran 16:10. Nicméně Pro model byl nedostupný, ale k mání byl model Slim 7, který obsahuje poměrně slušný hardware v malém těle za normální cenu. Trochu zvláštní je, že se v Lenovu rozhodli notebook pojmenovat Yoga, jelikož není otáčecí jako jiné Yoga modely. Testovaný model ve fialové barvě se aktuálně prodává za nějakých 24 000 Kč s DPH a nabídne slušnou výbavu.

Konfigurace tedy vypadá takto:

AMD Ryzen 7 4700U – 2GHz, Turbo až 4,2GHz, 8MB L3, 15-25W TDP, 7nm, 8C/8T

16GB LPDDR4X-4266 CL40-39-45-90 1T

AMD Radeon RX Vega 6 Mobile

14“ AU Optronics B140HAN06.8 1920x1080 60Hz IPS 300 nit -

SK hynix PC401 512GB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD

Intel AX200 NGW (802.11ax + Bluetooth 5.0)

4 cell 61Wh baterie

65W USB-C napájecí adaptér

Windows 10 Home v2004

Předpokládám, že SSD se může lišit dle data výroby a dostupnosti různých SSD, to je poměrně častý zvyk různých výrobců, Samsung se jednoduše na všechny nedostane a výrobců NVMe disků je na trhu poměrně hodně. Notebook je vyroben z hliníku, tedy zadní víko, spodní kryt a palmrest jsou kovové. Některé uživatele nepotěší pájená paměť, což je dané LPDDR4X paměťmi, které se vyrábí pouze v BGA provedení. Na druhou stranu je zde k dispozici 16 GB, což je pro většinu uživatelů dostačující množství. Osobně bych se modelu s 8GB RAM vyhnul, jelikož integrovaná Vega spolkne minimálně 512MB pro svůj provoz, v BIOSu dokonce můžeme přidělit i více VRAM, jsou zde možnosti pro 1 a 2GB. Testovaný kus pochází z distribuce a neměl jsem jej dovoleno rozebrat, na spodním víku navíc bydlela plomba, což je mrzuté. Předpokládám však, že po sundání spodního víka bude možné vyměnit pouze SSD, WiFi kartu,baterii a základní desku. Níže přikládám fotografii z webu notebookcheck.net, kde podobný model s Ryzenem 7 4800U rozebrali.

Notebook mi dorazil ve svém standardním balení, nicméně díky různým přepravním lepíkům vlastně nejde poznat, že se jedná o krabici od Lenova. Uvnitř krabice notebook sedí v igelitovém obalu a chrání ho dva kusy pěny. Dále zde najdeme napájecí adaptér, ten má USB-C koncovku a podporuje více napájecích napětí, konkrétně 5V, 9V, 15V a 20V. Lze tak využít na dobíjení různých telefonů, tabletů a tak podobně.

Notebook je jak bylo dříve zmíněno hliníkový a fialový, v reálu vypadá mnohem lépe, než jak jsem ho v rychlosti nafotil telefonem. Kvalita je dle mého názoru dobrá, nikde nic nevrže, vše dobře drží pohromadě, ale samozřejmě kvalitu zpracování ukáže až čas. Rozměry notebooku jsou 320 x 208 x 15 milimetrů, hmotnost činí příjemných 1,33 kilogramu, což není vůbec špatné na 14" ultrabook s osmijádrovým procesorem.

Celkově Yoga Slim 7 s osmijádrovým Ryzenem 7 4700U působí velmi vyváženě. Díky absenci SMT procesor boostuje lehce výše při využití všech jader, máme zde rychlé a velmi úsporné LPDDR4X paměti, podsvícenou klávesnici, kvalitní IPS FullHD panel, IR kameru, Intel AX200 WiFi, slušný chladič s dvěma ventilátory a baterii s relativně vysokou kapacitou.

Portová výbava je ultrabookového typu, takže zde nenajdeme například RJ45 konektor. Na levé straně notebooku najdeme rovnou dva USB-C porty včetně LEDky signalizující nabíjení. Oba dva USB-C porty podporují DisplayPort, Power Delivery a 10Gb/s USB konektivitu. Dále zde najdeme velké HDMI 2.0b, nejedná se tedy o trolling se starším HDMI 1.4. Vedle druhého USB-C portu sedí tradiční 3,5mm audio combo jack.

Na druhé straně notebooku najdeme zbylou portovou výbavu, zcela v rohu bydlí zapínací tlačítko s LEDkou signalizující zapnutí/uspání notebooku, dva USB-A 5Gb/s porty a čtečku microSD karet. Bohužel čtečka karet je připojena přes USB 2.0, takže je velmi pomalá, ocenil bych raději čtečku SD karet i s nižší rychlostí.

Na spodní straně notebooku můžeme vidět dýchací otvory pod ventilátory, ty tak mají přímý přístup k čerstvému vzduchu, Ryzen 7 4700U zde chladí jedna placatá, deset milimetrů široká heatpipe. Procesoru je možné trvale dodávat nějakých 25-30 Wattů energie, ale při delší zátěži o sobě notebook dává vědět, nejedná se však o nic hrozného a většina uživatelů použije tovární nastavení, které při delší maximální zátěži sníží napájecí limit na 15 Wattů.

Po otevření notebooku nás přivítá ochranná látka klávesnice a displeje. Klávesnice má poměrně standardní rozložení, nejsem ale nadšenec do seskupených kurzorových kláves nahoru/dolů v rámci jedné klávesy. Od výrobce je zapnuta preference multimediálních kláves při použití F1-F12, to jde naštěstí v BIOSu změnit a multimediální funkce volat za pomoci Fn+Fx. Klávesnice je podsvícena za pomoci bílých LED, podsvícení je velmi rovnoměrné, zde nemám co vyčítat. Touchpad je tradičně celoklikací clickpad s podporou gest.

Kovové víko s displejem lze vyklopit překvapivě hodně, téměř 180°, tedy skoro naplacato, což u notebooků s kloubem takto veprostřed není běžné. Displej samotný není vůbec špatný, v testovaném kusu bydlí panel AU Optronics B140HAN06.8, jedná se o IPS panel se svítivostí až tři sta nitů a údajně zvládne 100% sRGB barevné pokrytí. Subjektivně mi panel přišel jako velmi dobrý, levné 200 nit IPS panely pochybných výrobců zde nenajdete. Rozlišení je standardních 1920x1080 pixelů, ale to je na 14" úhlopříčku pro drtivou většinu uživatelů zcela dostatečné.

Nad displejem najdeme IR kameru, kterou lze použít pro přihlašování do Windows za pomoci Windows Hello a také zde bydlí standardní 7820p webkamera s dvěma mikrofony. Notebook má také zajímavou funkci, kdy se při otevření automaticky zapne, toto je od výrobce zapnuto a můžeme to vypnout. Nicméně to vnímám jako užitečnou funkci, většinou chceme notebook použít, pokud ho otevíráme. Ve vypnutém stavu umí signalizovat nabití baterie, pokud stiskneme libovolnou klávesu vyjma zapínacího tlačítka.

Celkově tak notebook působí velmi dobře, nemá nějaké do očí bijící nedostatky, což dnes není běžné. Je mi jasné, že pro mnoho uživatelů je nepřijatelné používat notebook bez ethernetu, sériového portu, 4K displeje, TrackPointu, páskové mechaniky a tak podobně, nicméně snažím se říci, že se jedná o velmi dobře vyvážený produkt.

BIOS

Jak jsem zmínil na začátku recenze, Yoga Slim 7 má možnost měnit nastavení VRAM pro integrovanou Vegu RX 7 Mobile(AMD oficiálně Renoir grafiky označuje jen jako AMD Radeon Graphics, já je v článcích označuji podobně jako Vegy RX Mobile předchozích generací pro lepší přehlednost, číslo značí vždy počet CU, jedna Compute Unit obsahuje 64 shaderů, v případě Vegy 7 tak máme iGPU složené z 448 shaderů). Rovnou zmíním, že všechny procesorové testy jsem prováděl s 512MB VRAM, což je nastaveno od výrobce. Pro malé zlepšení herního výkonu jsem nastavil 2GB pro všechny grafické a herní testy.

Yoga 7 Slim si moc nechtěla povídat s mou obstarožní VGA capture kartou a tak jsem pořídil několikk fotek telefonem. V BIOSu toho můžeme nastavit překvapivě hodně. Pobavila mně i informace o Windows licenci.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Software

Na notebooku toho mnoho předinstalováno nebylo, což je dobře, nechybí však obligátní trial verze McAffee a MS Office 365. Obojí můžeme ihned odinstalovat a využívat jiné alternativy, většila lidí si vystačí se zabudovaným Windows Defenderem a LibreOffice, případně si lidé koupíš spíše placené MS Office, ať už 365 nebo krabici. Níže si můžete prohlédnout screenshoty z Lenovo Vantage, což je taková klasika pro všemožnou konfiguraci a aktulalizace SW/FW na noteboocích společnosti Lenovo.