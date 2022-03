RECENZE: MSI Delta 15 A5EFK, jednorožec s Radeonem RX 6700M 10GB

MSI Delta 15 je vlastně celkem zajímavý notebook, jelikož se jedná o jediný notebook na trhu, využívající grafickou kartu AMD Radeon RX 6700M 10GB. Toto dGPU má navíc atypickou konfiguraci ve formě 160-bit sběrnice, což žádný jiný desktopový Radeon nemá. RX 6700M má i poměrně velkou Infinity Cache, celých 80MB. Zeptal jsem se MSI, zda by bylo možné tento notebook otestovat a o pár dní později ke mně dorazila tajemná krabice.

MSI Delta 15 se aktuálně prodává za nějakých 44-46 000 Kč včetně DPH v závislosti na tom, v jakém e-shopu nakupujeme. Testoval jsem jedinou konfiguraci, která je v ČR dostupná a hardware vypadá následovně:

AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T - 3,3GHz, Turbo až 4,6GHz, 16MB L3 cache, 45-60W TDP, 7nm

2x8GB RAM DDR4-3200 CL22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile iGPU

AMD Radeon RX 6700M 10GB

15,6“ Sharp LQ156M1JW03, 1920x1080, IPS, 60-240Hz FreeSync

Samsung SSD PM991 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

Intel AX210 WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 80Wh baterie

240W adaptér

Windows 10 Home v21H1

Notebook přišel z české distribuce a nejedná se tak o nějaký speciální kousek pro recenzenty, ale standardní kus, který najdeme v eshopech. Uvnitř kartonové krabice s logem MSI najdeme druhou kartonovou krabici, přičemž notebook je zde dobře chráněn během přepravy. Mimo samotný notebook zde najdeme manuál, informace o záruce a velmi kompaktní 240W napájecí adaptér, který vyrobila společnost Chicony. Myslím si, že by si notebook bez potíží vystačil i s 180W adaptérem, jelikož nijak vysoký odběr nemá ani v maximální zátěži.

Rozměry notebooku jsou 357 x 247 x 19 milimetrů, hmotnost dosahuje relativně nízkých 1,9 kilogramu. MSI Delta 15 na pohled velmi připomíná řadu MSI Stealth Thin řadu, po vybalení jsem si ihned vzpomněl na MSI GS65 Stealth Thin 8RF, který jsem recenzoval před téměř čtyřmi lety(ten čas nějak letí), ale tento model oproti staršímu GS65 postrádá například ethernet, což je škoda. A také nemá tři ventilátory, ale to samo o sobě problém není.

Horní víko notebooku je kovové a najdeme zde ochranou fólii a ptačí logo, které se objevuje na všech MSI Alpha/Delta noteboocích s AMD procesory a grafickými kartami.

Na zadní straně notebooku najdeme pouze dva výfuky chlazení.

Na levé straně se nachází výfuk chlazení, napájecí konektor, USB-C 10Gb/s, USB-A 10Gb/s, 3,5mm audio jack a LEDku signalizující stav baterie.

Na pravé straně notebooku najdeme zbylou portovou výbavu a to ve formě USB-A 10Gb/s portu, HDMI 2.0 výstupu a USB-C portu, který poskytuje 10Gb/s konektivitu a DisplayPort.

Celkově je tak portová výbava lehce slabší, je škoda, že MSI nepodporuje nabíjení přes USB-C (klidně zastropované na 100 Wattů, šlo by tak notebook relativně rozumně používat na normální práci a dobíjet na cestách) a také zamrzí absence RJ45 a čtečky SD karet. Připojení do sítě lehce kompenzuje přítomnost WiFi 6E čipu od Intelu, konkrétně AX210, což je vlastně celkem dobré překvapení.

Po otevření nás přivítá klávesnice a velký celoklikací touchpad. Musím říci, že podobně jako u nového MSI Alpha 15, ani Delta 15 mne nepotěšila svým rozložením klávesnice. Namísto klávesy Delete zde máme zapínací tlačítko, Fn je posunuté podivně vpravo, ale jinak je klávesnice celkem normální a pokud plánujete primárně hrát hry přímo na notebooku, problém mít nebudete. Klávesnice je podsvícena za pomoci RGB LED, což můžeme konfigurovat v programu MSI Center.

Notebook má i "herní" displej, rozlišení je celkem běžných 1920x1080 pixelů, ale použité LCD společnosti Sharp podporuje technologii AMD FreeSync v rozsahu 60 až 240 Hertzů. Bohužel notebook postrádá MUX čip a LCD je připojeno do iGPU v CPU, takže nemůžeme získat maximální možný výkon, což je škoda. Na displejem pak sedí klasická 720p webkamera a dva mikrofony.

Tradičně jsem se musel podívat do útrob notebooku. Kovové spodní víko drží na místě celkem třináct šroubků, přičemž jeden z nich kryje plomba. Ta naštěstí nezruší záruku, ale servis se tak dozví, zda někdo do notebooku lezl.

Po odklopení víka se nám naskytne pohled na hromadu černé pásky, která kryje celou základní desku z jedné strany. Spodní části notebooku vévodí čtyřčlánková baterie s kapacitou osmdesát Watt hodin a také zde najdeme krátký M.2 2232 slot, ve kterém se nachází Intel AX210 WiFi 6E karta.

Pokud chceme vyměnit RAM, SSD a pořádně vyčistit a přepastovat chlazení, je zapotřebí odpojit baterii, několik flex kabelů, povolit několik šroubků a základní desku otočit, jelikož tyto komponenty se nachází pod klávesnicí. Zde si dovedu představit, že méně zkušený uživatel omylem nějaký flex kabel utrhne, nebo poškodí i samotnou desku.

Na druhé straně desky můžeme vidět oba dva ventilátory a společné chlazení CPU a GPU. MSI Delta 15 má naštěstí dva SODIMM sloty, takže osazené paměti není problém vyměnit klidně za dva 32GB moduly, pokud je něco takového třeba. Dále zde najdeme dva M.2 2280 sloty, každý z nich poskytuje čtyři PCIe linky třetí generace, které vedou přímo z procesoru.

V prvním M.2 slotu je osazeno SSD Samsung PM991 1TB, což je v podstatě OEM variace Samsungu 980, nicméně tento model má NAND paměti a řadič integrované do jednoho pouzdra. Chlazení NVMe disku zde má na starost teplovodivý polštářek, který odvádí teplo ze spodní strany SSD do základní desky, přičemž shora je SSD přelepeno krycí páskou. Bohužel toto je běžné i u mnohých jiných notebooků, výkonnější NVMe disky se tak mohou přehřívat, což je mrzuté.

Rozborka notebooku je tak lehce složitější a nedoporučil bych to méně zkušeným uživatelům, pozitivní je, že můžeme osadit druhé SSD, vyměnit paměti, případně WiFi kartu a servisovat chlazení.

Nyní něco málo k hardwaru a napájecím limitům. Když jsem notebook prvně začal testovat, tak jsem se velmi divil, jelikož Radeon RX 6700M zde podával výkon asi jako Radeon RX 6600M, což mi moc nedávalo smysl, jelikož je to značně větší GPU s širší paměťovou sběrnicí. Tento problém se objevil, pokud jsem v MSI Center nastavil napájecí profil Balanced, čemuž předcházelo to, že po vybalení měl notebook nastavený profil Extreme Performance, kdy ventilátory jely naplno prakticky pořád. Nakonec jsem přepl na profil User, kde jsem nastavil výkon na volbu High a rychlost ventilátorů jsem přenechal automatice. V tomto profilu jsem získal nejvyšší CPU i GPU výkon. Toto je něco, co by mohlo být vyřešeno lépe a případným kupcům doporučuji ověřit si, co mají vlastně nastavené. Humorné je na tom ještě to, že s vlastním profilem jsem celkově získal lepší výkon, než s Extreme Performance, jelikož napájecí limity byly ještě vyšší a notebook zároveň neodlétal ze stolu. A jaký CPU výkon poskytují různé profily? To můžete vidět v následujícím grafu.

MSI Delta 15 využívá technologii AMD SmartShift, kdy CPU i GPU mají společný napájecí limit a obě komponenty z tohoto limitu mohou odebírat různé množství energie, přičemž v situacích, kdy je CPU málo vytížené může více odebírat grafická karta a naopak to funguje taktéž. Bohužel přesný limit neznám, ale odhaduji to na nějaké rozpětí 100-115W dle odběru notebooku. Radeon RX 6700M dle HWiNFO a GPU-Z typicky odebíral nějakých 65-85 Wattů v závislosti na tom, co se s notebookem dělalo, fixní napájecí limit tak vyloženě nemá, jelikož se dost dynamicky mění.

Software

Předinstalovaný software je takový standardní, mimo několika MSI utilit zde nechybí obligátní Norton a MS Office 365. Nainstaloval jsem nejnovější ovladače obou grafických karet ze stránek AMD, v době testování se jednalo o verzi 22.2.1.

MSI Center

V programu MSI Center můžeme aktualizovat ovladače, software, nastavovat napájecí profily včetně vlastních křivek ventilátorů, RGB LEDky a tak podobně. Program je vlastně celkem přehledný, bez nějakých šílených pozlátek, což je pozitivní.

Nahimic

V tomto programu můžeme konfigurovat vše možné ohledně zvuku notebooku, včetně specialit ála Sound Tracker, což prý detekuje v 3D hrách odkud přichází nějaký zvuk a zobrazuje to na radaru přímo ve hře.