RECENZE: MSI MAG B550 TOMAHAWK a Ryzen 5 3600XT @ 4,6GHz

Nové základní desky s AMD B550 chipsety míří tak trochu do hi-end segmentu, často mnohé nabízí výbavu jako vyšší modely s X570 chipsetem, byť s trochou méně PCIe linek. AMD B550 chipset je totiž pouze PCIe Gen3, zatímco X570 podporuje Gen4 a nabídne i více linek. Nicméně i tak B550 platforma nabízí velmi slušnou konektivitu, PCIe Gen4 zde typicky obstarává procesor, většina desek tak nabídne čtyři Gen4 linky pro první NVMe disk a šestnáct pro GPU. Levnější desky pak PCIe Gen4 nabídnout nemusí vůbec, ale to není případ testované desky.

Řadu desek MSI Tomahawk jistě někteří čtenáři znají, velmi oblíbené byly tyto desky s B450 i vyššími chipsety, často nabízely slušnou výbavu a VRM. A na takto dobře vybavenou desku se dnes podíváme. Testovaná deska se aktuálně prodává za nějakých 4000 Kč s DPH, což je poměrně přívětivá cena, sedí tak mezi levnějšími B450 deskami a dražšími B550/X570. A za tyto peníze dostaneme velmi dobře vybavenou desku. Deska oficiálně podporuje AMD CrossFire, NVIDIA SLI nikoliv, i tak bych CF spíše nedoporučil, jelikož deska nemá dva PCIe x8 sloty připojené přímo na CPU, ale x16 z CPU a x4 z chipsetu.

Do redakce dorazila deska ve standardním balení, včetně příslušenství, které dostanete, pokud si desku koupíte v obchodě. MSI se zde chlubí rozšířeným chladičem napájecí kaskády, namísto plastové krytky I/O shieldu je zde kov, který pomáhá chladit VRM. Za to mohu dát velký palec nahoru, toto řešení vypadá dobře a má i nějaký účel.

Co se příslušenství samotného týče, v krabici kromě desky najdeme instalační manuál, velký MSI lepík, CD s ovladači, čtyři SATA 6Gb/s kabely, šroubky pro M.2 disky a kartičky, pomocí kterých se lze u MSI registrovat do jejich odměnového programu.

Samotná deska pak bydlí v antistatickém obalu. Nejprve se podíváme na porty zadního panelu desky, ten nabídne poměrně slušnou výbavu. Zadní panel má k dispozici celkem šest USB portů, dva jsou USB2.0, přičemž jeden z nich slouží pro funkci flashnutí BIOSu, je označen bílou barvou a tlačítko pro zapnutí této funkce je hned vedle. Další dva USB porty typu A jsou tradičně modré a podporují rychlost až 5Gb/s. Poslední dva porty jsou deseti gigabitové, jeden je typu A, druhý je typ C.

Deska nabídne i PS/2 konektor, který podporuje Y kabely, můžeme tak připojit klávesnici i myš najednou. PS/2 je určitě velké plus, ocení ho někteří hráči a uživatelé specifických periferií(třeba staré klávesnice, TrackBally a tak podobně), případně se hodí v případě potíží s USB.

Deska poněkud atypicky nabídne dva RJ45 konektory, jeden je gigabitový a obsluhuje ho Realtek RTL8111H chipset, druhý port nabídne až 2,5Gb/s rychlost(samozřejmě podporuje i 1000/100/10 Mb/s) a je připojen na Realtek RTL8125B chipset.

Portovou výbavu završuje pětice 3,5mm audio jacků a optický SPDIF výstup, který lze použít společně s TOSLink kabelem. Audio zde obstarává Realtek ALC1200 kodek.

Nyní k desce samotné. Nejprve se podíváme na napájecí kaskádu, ta má celkem dvanáct fází, přičemž deset slouží pro VCore procesoru a dvě jsou pro VSOC (v případě APU se VSOC používá na napájení integrované grafiky). Jako PWM kontrolér slouží čip Renesas RAA 229004, který najdeme i na deskách jiných výrobců. Kontrolér pak pracuje v režimu 5+2, celkem deset chytrých čipů Intersil ISL99360, najedou obsloužit nedokáže. MSI však nepoužilo doublery, ale tyto "smart power stages" jsou zapojené paralelně(mimo dvě pro VSOC). Každý čip umí protlačit až 60A, rezerva pro případné přetaktování je tak zcela dostatečná. Pro napájení procesoru zde stačí jeden EPS12V osmipin. Napájecí kaskáda tak vypadá velmi solidně a jistě si poradí i s novými Ryzeny 5000.

Co se chladičů týče, ty jsou poměrně mohutné, zajímavý je hlavní chladič pro osm fází, ten slouží i jako krytka I/O shieldu, díky velké ploše má dobrou tepelnou kapacitu a tak nemám žádné obavy o nějaké přehřátí VRM.

V pravém horním rohu desky hned nad RAM sloty najdeme celkem čtyři čtyřpiny pro ventilátory a pinoviště pro RGB LED.

Vedle RAM slotů sedí standardní 24pin ATX konektor a také čtyři diagnostické LEDky. Níže pak sedí konektor pro připojení USB-C konektoru předního panelu počítačové skříně.

Vespod desky najdeme celkem šest SATA 6Gb/s portů, což je víceméně běžné u desek této kategorie. Nesmí chybět další čtyřpin pro přídavný ventilátor.

Pokud se podíváme ještě níže, najdeme další sadu pinovišť. Konkrétně zde jsou dva čtyřpiny pro ventilátory, dvoupin pro externí napájení RGB LED na desce, pokud bychom chtěli desku rozsvítit jen tak na výstavu. Dále zde bydlí piny pro přední panel skříně, tedy zapínací tlačítko, reset, LEDKy. Nechybí zde ani další piny pro RGB pásky a jiná zařízení, 19pin s dvěma USB 3.0 5Gb/s porty a pinoviště poskytující celkem čtyři USB 2.0 porty. Tuto výbavu doplňuje ještě pinoviště pro externí TPM čip a také RGB vypínač, kterým lze snadno vypnout všechny RGB LEDky na desce. Tuto funkci by určitě mělo mít více desek.

V levé spodní části desky najdeme zbytek pinovišť, najdeme zde piny pro audio panel na skříni, další čtyřpin pro ventilátor, piny pro propojení s ThunderBolt PCIe kartou a RGB LED pinoviště.

AMD B550 chipset chladí zcela pasivní chladič, který je podsvícený za pomoci RGB LED a je zcela dostatečný z hlediska chlazení. Ihned pod procesorem můžeme vidět BIOS, čip má kapacitu 32MB, takže se do něj vejdou snad všechny mikrokódy pro procesory kompatibilní se socketem AM4.

Co se M.2 slotů týče, hned pod procesorem najdeme tradičně primární M.2 slot, který podporuje až 110mm dlouhá M.2 SSD a máme zde k dispozici i cladič. Tento slot je připojený přímo do procesoru a nabízí čtyři PCIe Gen4/Gen3 linky. Druhý M.2 slot je na spodku desky a připojený do AMD B550 chipsetu, nabídne tedy čtyři PCIe Gen3 linky, přičemž pokud osadíme přídavné karty do PCIe x1 slotů, dojde k přepnutí druhého M.2 slotu do x2 režimu.

Co se ostatních PCIe slotů týče, hned pod primárním M.2 slotem pod CPU se nachází kovem vyztužený PCIe x16 Gen4 slot, připojený přímo do procesoru. Deska má ještě jeden x16 slot, elektricky je však pouze x4 Gen3. Výbavu doplňují dva PCIe x1 Gen3 sloty, které se mohou hodit třeba pro přídavné WiFi karty a tak podobně.

To je v kostce asi tak vše k desce samotné. V rámci testování jsem osadil Lite-On PC601 512GB PCIe NVMe x4 Gen3 SSD, které jsem měl zrovna volné. Dále jsem použil paměti ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL17, kterým jsem nastavil XMP profil s propustností 3600 MT/s. Jako procesor posloužil šestijádrový AMD Ryzen 5 3600XT, který jsem se rozhodl přetaktovat. Abych měl alespoň trochu rozumné chlazení, použil jsem vodní AIO SilentiumPC Navis 280 RGB, který by měl být dostatečný na nějaké lehké přetaktování. V rámci lehkého přetaktování jsem skončil na frekvenci 4,6GHz na všech šesti jádrech. Jednalo se o takový rychlý pokus, takže napětí jádra a další parametry řídila automatika. Systém byl překvapivě stabilní, což jsem nečekal.

Jako grafická karta posloužila Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti XTREME 11G, která poslední dobou vykazovala menší potíže ve formě vysokých teplot GPU a vyšších otáček ventilátorů. Velmi často začala točit ventilátory na 100%, což mi přišlo podezřelé. Kartu jsem tak rozebral a přepastoval, což teploty snížilo a grafika je opět veselá. Tuto degradaci pasty přikládám tomu, že kartu velmi často přenáším mezi sestavami, lokacemi a zároveň dochází i k různým rozdílům teplot, což zjevně nesvědčí.

Software a BIOS

V této sekci se podíváme na bundlovaný software a BIOS z rychlíku. Co se BIOSu týče, MSI již mnoho let používá svůj ClickBIOS, naštěstí ho lze ovládat i klávesnicí. Musím přiznat, že jsem nějakou dobu neměl MSI desku v rukou, takže mi chvíli trvalo, než jsem se pořádně zorientoval. V BIOSu najdeme poměrně standarní možnosti nastavení, podobně jako na ostatních deskách, jen v jiném kabátě. Líbí se mi poměrně detailní konfigurování křivek ventilátorů a také mně pobavil Board Explorer, kterým můžeme prouzkoumat co kde máme připojené.

MSI Dragon Center

Tento nástroj možná někteří čtenáři znají i z MSI notebooků, SW je podobný konkurenčnímu ASUS Armoury Crate, můžeme tak konfigurovat celou škálu věcí. Konkrétně se můžeme i registrovat a sledovat stav záruk, konfigurovat RGB LED(pokud je nevypneme fyzickým přepínačem na desce), nastavovat různé herní profily, monitorovat stav počítače, stáhnout si ovladače a software. Dodám jen, že MSI Mystic Light nastavovátko RGB LED nefunguje s grafickou kartou Gigabyte, nicméně tento problém je i na deskách jiných výrobců.