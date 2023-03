RECENZE: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI, Ryzen 7 7700 a RTX 4090

Než se pustíme do samotné recenze, musím nejdříve odložit menší "disclaimer". Před několika týdny (více než pět, méně než dvanáct) jsem získal na recenzi grafickou kartu GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G. Mimo recenze karty samotné jsem se pustil do testování mnoho procesorů s touto kartou, abych aktualizoval herní testy procesorů.

Postarší GeForce RTX 2080 Ti už nebyla pro moderní procesory brzdou a chtěl jsem obměnit testované hry za nějaké novější a náročnější. Bohužel jsem byl během testování lehce vytrolován, pamětníci si možná vzpomenou na ovladač verze 531.18, v ovladačích byl bug, který způsoboval extra vytížení procesoru na 10-15% po ukončení 3D aplikace. Přesně na tento bug jsem narazil, ale až po otestování Ryzenu 9 7950X a dnešního Ryzenu 7 7700. Bohužel jsem se o tom dozvěděl až po otestování a neměl jsem čas přetestovat vše znovu, další procesory jsem pak testoval s novějším ovladačem, kde je tato chyba opravená.

Nicméně jsem domluvený na další zápůjčce RTX 4090 a tak se můžete těšit na samotnou recenzi karty v budoucnu a také testy s dalšími procesory, plánuji se vrátit samozřejmě do minulosti a znovu omrknout starší procesory, hlavně tedy herní výkon.

Nyní zpět k základní desce, MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI je po nějaké době deskou, z jejíž ceny Vám nepotečou slzy z očí. Pořád se jedná o hi-end, ale za přijatelnějších 5800 Kč s DPH.

V balení desky najdeme i nějaké to příslušenství. Konkrétně zde jsou dva extra sloupky pro uchycení M.2 SSD, WiFi antény a jeden SATA 6Gb/s kabel. Nechybí zde manuál a lepíky pro označení kabelů.

MSI se chlubí podporou až 6600 MT/s propustností pamětí při přetaktování, nicméně to u AMD nemá moc smysl a rozumný strop je někde okolo 6000-6200 MT/s max. MSI dále uvádí podporu následujících rychlostí RAM dle osazenosti a typu:

• 1DPC 1R Max. speed up to 6400+ MHz

• 1DPC 2R Max. speed up to 5800+ MHz

• 2DPC 1R Max. speed up to 6000+ MHz

• 2DPC 2R Max. speed up to 4000+ MH

Nicméně tyto hodnoty vyžadují údajně manuální nebo automatické přetaktování, při osazení čtyř slotů s dual-rank moduly je podporovaná rychlost až 4800 MT/s bez přetaktování.

Deska má standardní FullATX formát, přičemž na zadní straně nenajdeme nic moc zajímavého. MSI má u mě malé plus za použití šroubků, které drží chladiče, jsem rád, že plastové zobáčky postupně mizí.

Na té zajímavější straně desky najdeme vše ostatní. Portová výbava zadního panelu je celkem rozumná, najdeme zde tlačítko pro flash BIOSu, HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4. Dále zde najdeme RJ45 port připojený na 2,5 GbE čipset Realtek RTL 8125B a celkem deset USB portů. Tři porty typu USB-A poskytují 10Gb/s konektivitu, dva jsou USB 2.0. Vedle WiFi antén(připojeno do AMD RZ616E čipsetu) najdeme čtyři USB-A 5Gb/s porty a nechybí i jeden USB-C port, ten poskytuje dokonce 20Gb/s konektivitu. Audio výbavu ve formě pěti jacků a optického výstupu obsluhuje kodek Realtek ALC4080.

Porty překrývá kovová část chladiče, která pokračuje až na napaájecí kaskádu. Toto řešení vídám rád, jelikož zvětšuje plochu chladiče, je hezké, že zde nenajdeme nějaký plastový překryt s RGB LED, který snižuje užitnou hodnotu chladiče VRM. MSI se zde chlubí 14+2+1 fázemi, přičemž každá poskytuje až 80A pro CPU. Kaskáda je tak naddimenzovaná pro libovolný AM5 procesor.

Co se týče PCIe slotů, deska má nejnižší aktuálně dostupný čipset pro socket AM5, tedy B650. Ten podporuje pouze PCIe čtvrté generace a žádný slot na desce neposkytuje PCIe pátí generace, což osobně nepovažuji za nějak zásadní problém, na opravdová PCIe 5.0 zařízení si ještě nějaký ten pátek počkáme.

První M.2 slot je připojen do procesoru a poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace, můžeme zde osadit až 80mm dlouhé SSD a na desce je k dispozici i jednoduchý chladič pro SSD. Do tohoto slotu jsem vložil SSD Kingston KC3000 1TB.

Deska má ještě dva M.2 sloty, oba dva podporují 60 a 80mm dlouhá M.2 SSD a oba dva poskytují čtyři PCIe linky čtvrté generace. Jeden slot údajně poskytuje linky z CPU a druhý z AMD B650 čipsetu. Třetí slot sdílí PCIe linky s x4 velkým PCIe slotem, pokud obsadíme oba dva konektory, tak M.2 i PCIe poběží v x2 režimu.

Na desce najdeme i nějaké normální PCIe sloty, primární x16 slot poskytuje šestnáct PCIe linek Gen4 přímo z CPU, což není nijak překvapivé.

Druhý x16 slot poskytuje elektricky pouze dvě PCIe linky čtvrté generace a to z AMD B650 čipsetu. Třetí PCIe slot nabídne jen jednu linku třetí generace, opět z čipsetu.

Deska má i hromádku pinovišť a konektorů okolo, v levé spodní části najdeme piny pro přední audio panel skříně, čtyřpin pro RGB LEDky, piny pro přídavnou ThunderBolt kartu a dva PWM čtyřpiny pro připojení ventilátorů.

V pravém spodním rohu jsou dvě pinoviště poskytující celkem čtyři USB 2.0 porty, poněkud zvláštně se zde nachází dva SATA 6Gb/s porty a pinoviště pro připojení tlačítek, LEDek předního panelu skříně.

Pokračujeme směrem nahoru, můžeme vidět jeden PWM čtyřpin pro ventilátory, 19pin konektor poskytující dva USB 5Gb/s porty a čtyři SATA 6Gb/s porty.

Dále na desce najdeme konektor pro připojení předního USB-C portu, tento konektor poskytuje pouze 10Gb/s USB konektivitu. Dále zde najdeme klasický 24pin ATX konektor, další 4pin PWM konektor pro ventilátor a velmi užitečná sada diagnostických LEDek, které MSI označuje jako EZ Debug LED.

V horním rohu desky najdeme celkem tři čtyřpiny pro připojení ventilátorů a pinoviště pro RGB LEDky. Nechybí i dva přídavné osmipiny pro napájení procesoru, ale jeví se mi jako trochu zbytečné, jeden by postačil bez potíží.

BIOS a software

BIOS má klasický vzhled ála MSI a jde pohodlně ovládat i jen klávesnicí. Před testy jsem provedl aktualizaci na nejnovější verzi. Technologie jako Resizeable-BAR jsem samozřejmě zapnul, stejně tak EXPO profil pro paměti. Jak UEFI rozhraní vypadá můžete vidět na screenshotech níže.

Za zmínku stojí i utilita MSI Driver Utility Installer, primární použití je pro stažení ovladačů a dalších utilit, přičemž utilita nezapomněla nabídnout Norton 360 antivirový program.

Co se testovaného procesoru týče, nijak jsem neladil napájecí limit, AMD Ryzen 7 7700 si tak bere maximálně 88 Wattů, paměti pak běžely s EXPO profilem s 6000 MT/s propustností. Toto nastavení bylo zcela stabilní a bez nějakých potíží, za to má MSI opět malé plus. Pro chlazení procesoru jsem využil chladič Arctic Freezer eSports DUO 34.

Jako grafická karta posloužila dříve zmíněná GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G, která byla testována bohužel s ovladači verze 531.18, které obsahovaly onen nepříjemný bug. U ostatní sestav jsem využil novější ovladač verze 531.29, který obsahuje opravu této chyby.

Jako operační systém jsem využil staré dobré Windows 10 ve verzi 22H2 a v samotném systému jsem zaapnul hardwarovou akceleraci plánování pro GPU. Tato volba je specifická pro NVIDIA grafické karty, Radeony toto podporují nativně už nějaký ten pátek.