RECENZE: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WiFi DDR4 a Intel Core i9-13900K

Po nedávné recenzi Intel Core i5-13600K zde máme další procesor od Intelu, který zajišťuje změnu paradigmatu. Aby to bylo ještě zajímavější, procesor byl testován na základní desce využívající DDR4 paměti a ne nejmodernější DDR5 paměti.

Procesor ke mně dorazil již vložený v základní desce, dle všeho to není Engineering Sample. Intel Core i9-13900K se u nás prodává za nějakých 16 500-900 Kč včetně DPH. Cena je tak prakticky totožná, jako u konkurenčního šestnáctijádrového Ryzenu 9 7950X. Nicméně Core i9-13900K má trik v rukávu a tím jsou úsporná jádra, máme jich rovnou celých šestnáct.

Malá jádra mohou boostovat až na frekvenci 4,3 GHz, ale opět můžeme zapomenout na podporu AVX-512 instrukcí. Osm velkých jader má konzervativní základní takt 3GHz a boost až 5,8 GHz. Osm velkých jader podporuje samozřejmě technologii Hyper-Threading, takže celkem máme k dispozici 24 jader a 32 vláken.

TDP je udáváno jako 125W a 253W je údajně maximum. Nicméně tato čísla můžeme ignorovat, jelikož v kombinaci s dnes testovanou deskou je tento limit posunut o nějakých 100 Wattů nahoru, vlastně je dokonce "Unlimited", ale o tom za chvíli.

Nyní k základní desce MSI MAG Z790 TOMAHAWK WiFi DDR4, tato deska má vrcholový Z790 čipset pro Intel LGA1700 socket a je zajímavé, že využívá DDR4 paměti, což může trochu zlevnit zbytek sestavy, nebo to může usnadnit upgrade přesunem RAM ze starého počítače. Deska se aktuálně prodává za nějakých 9100 Kč s DPH, což není úplně málo, ale AMD varianty s X670/X670E čipsety jsou značně dražší, tedy alespoň ty z dílen MSI.

Deska samotná je zabalena v antistatické fólii a v papírové krabici.

Co se týká příslušenství, najdeme zde manuál, nějaké lepíky, dva SATA 6Gb/s kabely, WiFi antény, M.2 šroubky a překvapivě USB 3.0 32GB USB flashku s logem MSI. To je vlastně celkem příjemný dárek, na flashce najdeme obří asi 5GB ISO soubor, který obsahuje všechny utility a ovladače k desce.

Nyní se podíváme na všechny možné konektory desky. V pravém spodním rohu jsou klasické piny pro připojení LEDek a tlačítek vepředu skříně a také zde máme jeden náhodný SATA port. Ano deska má celkem sedm SATA portů. Vedle SATA portu najdeme čtyřpin pro PWM ventilátor, TPM 19pin konektor a dvě USB 2.0 pinoviště.

Pokračováním ve spodní části nacházíme další tři PWM čtyřpiny pro ventilátory, pinoviště pro ThunderBolt kartu, dvoupin pro rozsvícení LEDek na desce externě, dvě pinoviště pro RGB LEDky a piny pro audio vepředu skříně počítače.

Nyní se vydáme po delší straně desky směrem nahoru, po cestě potkáme šest SATA 6Gb/s portů.

Dále zde najdeme jeden USB-C konektor pro USB-C vepředu skříně a USB 3.0 19-pin konektor. Nechybí zde samozřejmě ATX 24pin napájecí konektor.

Hned vedle ATX konektoru najdeme "EZ Debug LED", tedy čtyři diagnostické LEDky, které nám mohou pomoci, pokud narazíme na nějaký problém. Samozřejmě POST displej by byl ještě lepší, ale to si nejspíš zaslouží jen dražší desky.

V horním rohu desky najdeme další pinoviště, celkem tři PWM čtyřpiny pro ventilátory, dvě pinoviště pro RGB LEDky.

Samozřejmě nechybí dva osmipiny pro přídavné napájení procesoru.

Portová výbava na zadním panelu desky je celkem rozumná. Najdeme zde velký DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, čtyři USB-A 5Gb/s porty, čtyři USB-A 10Gb/s porty, tlačítka pro vymazání BIOSu a Flashnutí BIOSu. Dále zde najdeme dva USB-C porty, jeden je 10Gb/s a druhý 20Gb/s. RJ45 konektor je připojen do Intel I-225V 2,5GbE čipsetu. Dva RSMA konektory jsou připojeny do Intel AX210 WiFi 6E čipsetu. Jako poslední sada konektorů je zde tradiční pětice 3,5mm audio jacků a jeden optický TOSLink, konektory jsou připojeny do Realtek ALC4080 audio kodeku.

Napájecí kaskáda desky je samozřejmě značně robustní, jelikož Raptor Lake může mít v závilosti na nastavení značně vysoký odběr. MSI se chlubí kaskádou v konfiguraci 16+1+1 a chytrými 90A fázemi. Chladiče VRM jsou celkem robustní, přičemž větší chladič přesahuje k zadním IO portům, podobně jako to mají některé další desky řady TOMAHAWK.

Na desce najdeme i několik PCIe a M.2 slotů. Primární PCIe slot nabízí až šestnáct linek páté generace přímo z procesoru a má i lehce prodloužený plastový zobáček pro snadnější demontáž grafické karty.

Druhé dva PCIe sloty jsou připojeny do Intel Z790 čipsetu, jeden nabízí jednu Gen3 linku a druhý x16 nabízí elektricky čtyři linky čtvrté generace.

Deska má celkem čtyři M.2 sloty, všechny čtyři podporují PCIe čtvrté generace, přičemž jeden z nich podporuje i SATA SSD, ostatní tři pouze PCIe NVMe SSD. Do čtvrtého slotu jsem osadil OEM SSD vytažené z dříve recenzovaného ThinkPadu L15 Gen3.

Intel Core i9-13900K potřebuje samozřejmě i nějaký rozumný chladič, z MSI mi k desce a procesoru zaslali ještě AIO MSI MAG CoreLiquid P360, jak označení napovídá, jedná se o AIO s třemi 120x120 mm ventilátory. V krabici mimo samotného AIO, ventilátorů, manuálů, šroubků najdeme i extra pytlíček, ve kterém jsou klipsy pro Intel LGA1700 socket.

Zajímavé je, že chladič má pumpu umístěnou v radiátoru a ne v části, která se montuje na CPU. Použil jsem i neoznačenou teplovodivou pastu, která byla k chladiči přibalena.

Tato varianta chladiče nemá RGB LEDky, proto jsou ventilátory jen černé a ani na základně chladiče nic nesvítí.

Jak jsem zmínil dříve, napájecí limit procesoru byl na desce otevřen dokořán, takže procesor si sáhnul až na 360 Wattů, ale jen na malou chvilku, protože se v takové situaci instantně přehřeje na 100°C a sníží taktovací frekvence a napájecí limit do rozpětí 320-330W, přičemž si sem tam odskočí zpátky na 350-360W. Toto je opravdu masakrózní odběr u mainstream platformy. Snad tedy bude i brutální výkon.

Na desku jsem dále osadil čtyři HyperX 8GB DDR4-3600 moduly se zapnutým XMP profilem a grafickou kartu GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11GB. Nechyběly i nejnovější Windows 11 Pro, build 22621.819, které jsou víceméně nutné, aby Intel Thread Director fungoval správně. Nicméně i tak jsem narazil na několik programů a možná i her, kde podezřívám preferenci E-Cores dle nálady CPU plánovače. Detailněji jsem to zkoumal jen u ffmpegu, ale o tom si povíme v jiné kapitole.

Deska má samozřejmě i nějaký BIOS/UEFI, já jsem testoval ve verzi E7D91IMS.133, po dokončení testování jsem zjistil, že vyšla ještě novější verze, ale to už jsem hardware připrapoval k vrácení. Na screenshotech níže můžeme vidět, jak MSI BIOS vypadá, je víceméně stejný asi deset let, což není na škodu.

MSI Center

Podobně jako ASUS či GIGABYTE i MSI má svou utilitu k základní desce, kde můžeme konfigurovat některé věci a získávat novější verze ovladačů. MSI Center jsem nainstaloval z 5GB ISO souboru, který byl na 32GB MSI flashce, instalátor níže mi nabídnul kupičku ovladačů a softwaru, přičemž jsem odmítl instalaci Norton antiviru, který mi ale utilita později stejně nabídla s hláškou, že tím mohu zlepšit bezpečnost.

Jinak najdeme v MSI Center různý monitoring počítače, ladění výkonu a tak podobně.