RECENZE: Sabrent Rocket Q4 2TB - QLC SSD a PCIe čtvrté generace dohromady?

Testované SSD jsem nedávno zakoupil pro svou osobní potřebu, jelikož mi přestal stačit OEM 512GB Lite-On v mém notebooku. SSD jsem pořídil použité a opotřebené asi za 115 EUR, což je skvělá cena na 2TB PCIe NVMe SSD s PCIe čtvrté generace. Cena je vzhledem ke kapacitě a papírovému výkonu velmi atraktivní, Sabrent chce za toto SSD oficiálně $219, což je přibližně 4750 Kč. Za 2TB TLC SSD ve formě WD Blue SN550 2TB zaplatíte klidně přes 5000 Kč.

Nicméně menší problém je v tom, že Sabrent nic oficiálně v ČR neprodává. Bude tak velmi obtížné vyhodnotit nějakou výhodnost nákupu, jelikož bude zapotřebí import ze zahraničí.

Sabrent Rocket Q4 je QLC SSD vyšší třídy, oproti takovému Intel 660p. Sabrent osadil řadič Phison E16 a překvapivě přidal celé 2GB DDR4-2667 DRAM cache a to ve formě dvou 1GB čipů, které vyrobila společnost SK Hynix. NAND čipy jsou od Micronu a mělo by se jednat o 96 vrstvé QLC čipy.

Sabrent k SSD přikládá i licenci na Acronis True Image, který můžeme klonovat stávající disk na Sabrent SSD. Já jsem toho nevyužil a použil jsem Clonezzilu.

Sabrent dokonce uvádí výkon při použití s PCIe Gen3 i Gen4 rozhraním, pokud SSD osadíme na desku s PCIe čtvrté generace, je možné očekávat rychlost čtení až 4800 MB/s a zápis až 3600 MB/s. Pokud prý SSD osadíme do desky s PCIe třetí generace, rychlost čtení i zápisu se snižuje na 3300 MB/s. Nejsem si zcela jist proč, ale Sabrent toto uvádí.

Co se odolnosti týče, Sabrent dává na SSD pětiletou záruku a 400 TBW. 400 TB přepisů se může jevit jako málo a do jisté míry to tak je, ale je to daň za QLC NAND a nižší cenu, čipy prostě vydrží méně přepisů. Můj kus je ještě vtipnější v tom, že už má zapsáno něco přes 100 TB, takže má nějaké opotřebení, nicméně pro mé využití to nevadí a na výkon by to nemělo mít vliv.

Sabrent Rocket Software

Téměž každý výrobce nabízí ke svému SSD nějaký software, ve kterém můžeme minimálně sledovat stav SSD, aktualizovat jeho firmware a tak podobně. Sabrent není výjimkou a jejich software se barevně mění podle použitého SSD. Musím říct, že grafické provedení je opravdu.........speciální.

Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.

Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.