RECENZE: Sapphire NITRO+ Radeon RX 6750 XT 12GB

Víceméně všechny Radeony RX 6x5x XT se neliší nikterak zásadně od svých původních verzí, primárně je spojují vyšší taktovací frekvence grafického jádra a rychlejší GDDR6 paměti. Nějaký ten výkon přidávají i novější ovladače a optimalizace.

V minulosti jsem testoval referenční Radeon RX 6700 XT přímo od AMD, dnes testovaná karta je lehce z opačného spektra, jedná se o macatý model NITRO+ společnosti Sapphire. Samozřejmě dnes testovaný kousek je novější RX 6750 XT, oproti běžné RX 6700 XT se tak liší vyššími frekvencemi GPU, VRAM a má celkově vyšší napájecí limit. Samotné GPU může odebírat údajně až 250 Wattů a celá karta dle Sapphire může odebírat 273 Wattů a tak tuto hodnotu uvádím v grafech jakožto napájecí limit celé karty.

Kartu lze aktuálně zakoupit za nějakých 15 000 Kč včetně DPH, je tak typicky levnější, než konkurenční GeForce RTX 3070. Na kartu je typicky tříletá záruka.

Grafická karta ke mně dorazila někdy začátkem září, ale protože jsem se ten měsíc stěhoval a měl jsem kupu práce, dostal jsem se k vydání samotné recenze až nyní. Jedná se o jednu z posledních recenzí grafik na sestavě s Ryzenem 9 5900X. Kartu mi zaslala přímo společnost AMD, ale jedná se o kus zakoupený v nějakém eshopu.

Balení je celkem rozumné, karta je bezpečně uložená v antistatickém obalu a chráněna pěnou tak, aby přežila přepravu třeba i Českou poštou.

Co se týče příslušenství, najdeme v krabici pouze rychlý manuál a pomocný držák grafické karty. Ten pomůže proti prohnutí karty v počítači a montuje se společně s grafickou kartou.

Rozměry karty jsou 310 x 130 x 62 milimetrů, přičemž karta zabere bez potíží tři sloty v počítači, počítejte však s tím, že potřebuje dýchat, takže efektivně vzato zabere minimálně čtyři sloty.

Karta má celkem tři ventilátory, které jde tradičně u Sapphire NITRO+ karet velmi snadno vyměnit. Jsou totiž připevněny do plastového krytu za pomoci konektoru a jednoho šroubku. Pokud se pokazí, nebo chcete vyčistit lopatky, jejich demontáž a opětovná montáž zabere doslova desítky vteřin. U karet jiných výrobců je demontáž ventilátorů často velmi komplikovaná, je třeba demontáž kompletně chladiče a samotného držáku s ventilátory, zde má tak Sapphire tradičně malé plus.

Karta má i kovový backplate, má samozřejmě i výřez, kterým může profukovat vzduch z chladiče, jak je zvykem již mnoho let. Zároveň zde najdeme na poněkud zvláštním místě piny pro připojení RGB LEDek.

Pro přídavné napájení zde najdeme rovnou dva osmpiny, což je dáno tím, že společnost Sapphire navýšila napájecí limit karty na 273 Wattů.

Karta má i nějaké to RGB LED podsvícení, ale řekl bych, že více potěší dva přepínatelné BIOSy. Aby to bylo alespoň trochu matoucí pro zákazníka, karta má sice dva BIOSy, ale jejich přepínač má rovnou tři polohy. Výrobcem zvolená poloha číslo tři totiž umožňuje přepínání obou BIOSů softwarově za chodu a to za pomoci Sapphire Trixx programu. Zbylé dvě pozice pak volí mezi OC BIOSem a Silent BIOSem. Silent BIOS nastaví napájecí limity níže a dovolí samotnému GPU konzumovat maximálně 230 Wattů, zatímco OC BIOS dovoluje až 250 Wattů(zbytek energie spotřebují GDDR6 paměti).

Co se týče výstupů na monitor, najdeme zde tři DisplayPorty 1.4a a jeden HDMI výstup, Sapphire bohužel neuvádí o jakou verzi HDMI se jedná, ale předpokládám, že je to alespoň HDMI 2.0 výstup.

Na testovací sestavu jsem nainstaloval AMD ovladače ve verzi 22.9.2.

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L, paměti byly vyměněny za kit společnosti HyperX, nyní má sestava k dispozici celkem 32GB RAM v konfiguraci 4x8GB, neměl jsem po ruce lepší kit, ale toto postačí víceméně bez potíží.

Sestava je složená z následujících komponent:

AMD Ryzen 9 5900X

4x HyperX KHX3600C17D/8GX DDR4 3600MHz (32GB)

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v21H2

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible. Protože testujeme spíše slabší grafické karty, rozlišení 3840x2160 jsem raději vypustil.