RECENZE - Xiaomi Mi Play, má co nabídnout zmenšenina Redmi 7?

"Pojďme si hrát!" Takto láká novinka od Xiaomi s výstižným názvem Play! je z rodiny Mi, která byla oficiálně představena v prosinci loňského roku. U nás je telefon teprve chvíli, a tudíž stojí za to se na něj přesto podívat podívat.

ÚVOD

V úvodu si lze snadno všimnout, že jde o zmenšeninu už recenzovaného Xiaomi Redmi 7. Černé skleněné plochy vyplňují přední a zadní stranu telefonu. Telefony jsou si velmi, velmi podobné. V jednu chvíli jsem měl možnost mít v ruce jak Mi Play! tak Redmi 7 a kdybych se nesoustředil, ani bych telefony nerozeznal.

Jediný podstatní rozdíl je pouze ve velikosti. Play s úhlopříčkou 5.84 palce je menší, než Redmi 7 s úhlopříčkou 6.26. Dnešní text je ale o Xiaomi Mi Play!

Po dlouhé době telefon, který se mi dobře ovládá jednou rukou. Sice velký, ale tak akorát.

Prezentace je jednoduchá, stejně jako u ostatních telefonů Xiaomi. Balení obsahuje MicroUSB kabel, 10W nabíječku s USB-A konektorem, nástroj na vysunutí rámečku na SIM karty a paměťovou kartu (správně, lze vložit celé dvě SIM karty a ještě k tomu paměťovou kartu), jednoduchá dokumentace a PVC obal k základní ochraně vůči odřeninám.

Osobně jsem velmi rád, že nám výrobce obal přidává už kvůli faktu, že jsou současné telefony křehké a při sebemenším karambolu dochází k totální destrukci.

PVC obal je velmi měkký, ale pro základní ochranu postačí. Lepší než nic!

Fakt, že Play! je z řadi Mi a k připojení telefonu slouží MicroUSB, je spíše smutný. Neříkám, že je takový konektor vyloženě špatný, avšak v roce 2019 a pomalému přesunu k schopnějšímu a odolnějšímu USB-C bych jiný konektor vyloženě uvítal. Dobrou zprávou ale je přítomnost sluchátkového jacku. Jelikož jde o telefon nižší cenové kategorie, čtečka otisků prstu je umístěna na tradičním místě - na zadní straně telefonu hned vedle přísvětlovací diody. Zamrzí absence IR vysílače a stereo reproduktorů.

Co se tlačítek týče, k dispozici jsou softwarové v rámci MIUI, ale i ty lze nahradit gesty. Hardwarové jsou naopak po stranách. Pravá strana jako tradičně je domovem regulace hlasitosti a tlačítka k zamknutí/zapnutí telefonu. Levá strana je stranou, kde se vkládá SIM/paměťová karta. Žádné chytré tlačítko zde nenajdeme. Horní strana obsahuje sluchátkový jack, spodní strana reproduktory. Umístění to není nejvhodnější, ale pro běžnou konzumaci obsahu či vyzvánění to bohatě stačí.

Znovu zadní strana ukrývá dvojici fotoaparátů (přičemž horní čočka je 12 MP s automatickým zaostřením, spodní čočka slouží jen jako systémová k vypočítání rozmazaného efektu). Dvoutónová přísvětlovací dioda je přímo pod dvojicí fotoaparátů ukrytá pod zadním krycím sklem. Přední strana je prakticky celá vyplněna LCD obrazovkou, tedy až na drobný výkroj na přední čočku fotoaparátu.

Další nevýhoda: upatlaná zadní strana telefonu

Celkově se jedná o další skleněný telefon, který je bez dodávaného krytu neuvěřitelně kluzký a tím náchylný na vyklouznutí z ruky. A i když telefon nemusí rovnou spadnout z velké výšky, všechny telefony dopadnou až na zem. Pro nového majitele doporučuji alespoň krycí sklo a možná odolnější krycí obal.