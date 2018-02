Rise of the Tomb Raider ohlašuje verzi pro Linux a MacOS

Rise of the Tomb Raider se dostalo na pulty ke konci roku 2015. Tehdy se jednalo o dočasně exkluzivní titul pro platformy Xbox One a kupodivu i Xbox 360, konzole starší generace již v té době zastaralé. Až přibližně o měsíc později se titul dostal na platformu Microsoft Windows. Hráči konkurenčního Playstation 4 si hru mohli osahat dokonce až 11. října 2016, tedy bezmála o rok později, než-li původní vydání.

Právě v kontrastu tohoto historického pozadí, kdy se titul držel platforem Microsoftu zuby-nehty, je nově ohlášená verze pro Linux a MacOS překvapující. Za vydáním hry bude nyní vedle původních Square Enix stát Feral Interactive, tedy společnost, která se v minulosti postarala o Linuxové vydání např. XCOM, Company of Heroes, Medieval II: Total War, Middle-Earth: Shadow of Mordor a další.

Rise of the Tomb Raider si vysloužil řadu skvělých ocenění v recenzích, včetně té naší. Na Metacritic, celosvětovém agregátoru recenzí, si aktuálně drží hodnocení okolo 86-88 %, v závislosti na verzi platformy.

Scénář hry, který staví na silné ženské roli a hutné atmosféře, byl dokonce oceněn Sdružením amerických scénáristů v rámci 68. ročníku udílení cen. Od roku 2008 jsou ceny udíleny i v kategorii videoher, čímž se Rise of the Tomb Raider zařadil bok po boku scénářům her jako Uncharted 2-4, Assassin's Creed: Brotherhood a Liberation, The Last of Us a letos také Horizon: Zero Dawn.