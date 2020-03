Rychlotest: AMD EPYC 7452, aneb 32 jader v ekonomickém 155W balení

Dnes se podíváme na poměrně nestandardní produkt a to sice maličký, skoro až roztomilý 1U server společnosti Supermicro, ve kterém bydlí jeden AMD EPYC 7452. Server jsem musel poměrně rychle odbavit do datacentra, nebyl tedy čas na nějaké hloubkové testy, takže jsem ho jen v rychlosti otestoval, zda vůbec funguje.

Samotný server je velmi krátký, pouhých 43cm, takže se vejde skvěle třeba do telco racků, které často mají maximální hloubku 60cm. To samozřejmě omezuje výbavu tohoto šasi, ale není to tak hrozné, pokud nepotřebujete hromadu disků.

Použité šasi je Supermicro SC514-R400C, podporuje dva zdroje, eATX dvouprocesorové desky, také má dva sloty pro 2,5“ disky a prostor pro dvě PCIe karty plné velikosti a jednu low-profile kartu. Konektivita pak závisí na použité základní desce a PCIe stromečku. Šasi má vpředu čtyři 40x40x46mm ventilátory, které se mohou točit až na nějakých 14 000 RPM a je zde prostor pro dva další, které foukají do prostoru PCIe karet.

Testovaná konfigurace využívá dva 400W 80PLUS Platinum zdroje, je to hlavně kvůli redundanci. Je zajímavé, že tyto zdroje mají pouze 12V a 5Vsb větve, vše ostatní si tedy musí zkonvertovat základní deska za pomoci DC-DC měničů, nebo potřebujeme extra měniče.

Použitá základní deska je Supermicro H12SSW-iN. Ta má jeden socket SP3 pro serverové procesory AMD EPYC, osm slotů podporující ECC FB-DIMM paměti, dva M.2 x4 Gen4 sloty zapojené do CPU, konektivitu pro až tři PCIe x16 Gen4 sloty, ty jsou pak vyvedeny za pomoci PCIe Gen4 stromečku. Server tak může mít dvě velké PCIe x16 karty a jednu x16 low-profile, ta je navíc limitovaná napájením, podporuje pouze 25W.

Protože na desce není žádný chipset, využívají se PCIe linky z CPU na různé přídavné karty a řadiče. Deska má tak k dispozici celkem sedm USB 3.0 5Gb/s portů, každé dva pak poskytuje čip asmedia ASM1042AE. Čtyři porty jsou k dispozici vzadu a dva jsou vyvedeny do 19pin konektoru. Zároveň zde najdeme ještě sedmý port typu A přímo na desce, může se hodit třeba pro flashku, na které je nainstalované VMware ESXi, nebo něco jiného, třeba GRUB či jiný zavaděč.

Deska má také dva SATA 6Gb/s konektory, typicky slouží pro Supermicro SATA-DOM SSD, nebo je lze použít jako normální SATA porty. Dále zde nalezneme dva poněkud speciální konektory SlimSAS, přičemž každý z nich nabídne celkem osm SATA 6Gb/s portů, takže je možno použít šasi s mnoha sloty na disky a připojit je takto přímo na disku bez přídavného řadiče. Také je možné přes SlimSAS připojit NVMe disky, nicméně pouze dva ke každému konektoru, předpokládám tak, že se jedná o osm linek pro každý konektor.

Deska má samozřejmě i síťovou kartu, najdeme zde poměrně základní Broadcom BCM5720LA0KPBG, jedná se o dvouportovou gigabitovou síťovku, vzadu na desce jsou pak dva RJ45 konektory. Tato síťová karta má ovladače pro serverové i desktopové Windows, což není úplnou samozřejmostí. Supermicro nabízí i desky, které mají dokonce 10GbE síťovky, nicméně většinou se předpokládá, že si majitel serveru přidá nějakou PCIe síťovou kartu dle chuti.

Na zadním panelu serveru najdeme ještě sériový port, VGA a třetí síťový port. VGA a síťový port jsou připojeny do BMC Aspeed AST2500, což je velmi známé a funkční BMC, které bydlí na mnoha jiných serverových deskách. Síťování zprostředkovává Realtek RTL8211F gigabitové PHY, takže efektivně vzato máme tři gigabitové porty.

To je tedy v kostce výbava desky, samotná konfigurace serveru obsahuje procesor AMD EPYC 7452, jedná se o 32C/64T procesor s TDP 155W. Procesor má celkem 128 PCIe Gen4 linek, 128MB L3 cache a je založený na Zen2 architektuře. Základní frekvence je 2,35 GHz, maximální boost je pak 3,35GHz a na této frekvenci může pracovat najednou i více jader než jedno. Maximální boost všech jader je pak 2825 MHz, což je docela pěkné vzhledem k množství jader a power limitu. CPU-Z procesor identifikuje chybně, ale nesedí pouze jeho název.

Procesoru sekunduje celkem 128GB ECC RAM ve formě čtyř 32GB DDR4-2933 CL21, které vyrobil Samsung, řadič tak běží v čtyřkanálovém režimu. Osmikanál by byl samozřejmě ještě lepší, ale takto je možné provést snadný ugrade na 256GB RAM a prozatím by měl být server OK. A ano, paměti opravdu na 2933 MT/s fungují a EPYCy zvládají i 3200 MT/s.

Úložiště zde obstarávají serverové Read Intensive disky Samsung PM983 960GB PCIe x4 Gen3 v RAID1, disky mají samozřejmě kondenzátory, aby se stihl zapsat obsah DRAM cache na disk v případě výpadku napájení.

Do serveru jsem ještě dočasně přidal superherní grafickou kartu ASUS Radeon R5 230 1GB, což je přeznačený Radeon HD 7450. Slouží jako zobrazovač plochy v nějakém rozumném rozlišení a taky aby si Blender nestěžoval, že chybí zařízení s podporou 3D a OpenCL.

Jako systém posloužily Windows 10 Pro v1909, to samozřejmě není optimální, ale chtěl jsem použít programy, které používám pro testy ve Windows. Windowsí task manager se při tolika CPU vláknech neobtěžuje vykreslovat grafy pro jednotlivá vlákna a tak zobrazuje pouze procenta. Na screenshotu níže je situace, kdy běží Windows Updaty.

Výkon jsem srovnával s nedávno testovanými Xeony 6244 Gold a Ryzenem 9 3900X. Aktuálně se chystám testovat nějak více i pracovní stanice, takže se můžete těšit na mnoho vtipných grafů v budoucnu. Pokud si totiž pamatujete, tak osmijádrové Xeony 6244 Gold stojí dohromady okolo 200 000 Kč s DPH, zatímco EPYC 7452 se prodává za nějakých 50-60 000 Kč s DPH podle toho kde nakupujeme. Budou tedy Xeony výrazně rychlejší než výrazně levnější EPYC? To se dozvíte v dalších kapitolách!

Na závěr dodám, že spotřeba serveru je velmi přívětivá i v maximální zátěži, podle IPMI je odběr celého serveru maximálně 201 Wattů, což je méně, než kolik si vezme třeba Intel Core i9-9900K. Nicméně se přiznám, že jsem to neověřoval zásuvkovým Wattmetrem, takže je možné, že reálně to bude o pár Wattů navíc, vzhledem k vysoké efektivitě zdrojů to ale o moc nebude.