Test: AMD FX-4100 v roce 2020 - aneb zase ta čtyři jádra

Po nedávné hromádce moderních procesorů se opět podíváme na něco staršího. Zamíříme do roku 2011 a to sice do éry AM3+ socketů. V roce 2011 AMD poslala na svět známé procesory FX založené na architektuře Bulldozer a začala tak éra stavebních strojů, která naštěstí skončila v roce 2017 příchodem úspěšné architektury Zen.

V minulosti jsem testoval AMD FX-8350, což je lehký refresh z roku 2012 zvaný též Vishera, ten má malá vylepšení a také dosahuje vyšších frekvencí. Dnes se však podíváme na poměrně základní čtyřjádro(nebo spíše čtyřvlákno?) FX-4100, které mělo oficiální cenu $115 při vydání. Jedná se tak o jeden z levnějších procesorů v celé sbírce testů.

AMD FX-4100 podobně jako ostatní procesory využívá modulární architekturu, kdy jeden modul obsahuje samostatná ALU a další omáčku každého jádra, nicméně některé části jsou sdílené, hlavně FPU. To má negativní vliv na výkon v mnoha aplikacích, což bude celkem znatelné v testování. FXka těží z vysokých frekvencí, mají dlouhé pipelines, podobně jako PentiumIV. Procesory FX pasovaly do základních desek se socketem AM3+ a také AM3, mají ale jen DDR3 paměťový řadič a tak je není možné provozovat na AM2/AM2+ deskách jako to jde u Phenomů II. Oproti Phenomům II mají FXka řadu výhod, hlavní výhodou je výrazně lepší instrukční sada, zatímco Phenom II neumí SSSE3, SSE4/4.2 či AVX a často tak provede fallback na SSE2, procesory FX podporují SSSE3, SSE4.1/4.2 a také AVX instrukce. Díky tomu jsou dle mého názoru v dnešní době výrazně lepší, než starší Phenomy II. Mezi další novinku patří AES-NI instrukce, takže AES je akcelerováno a nejsou zde negativní dopady při šifrování disků.

Pokud provozujete Phenom II s DDR3 RAM, může mít smysl upgradovat třeba na osmivláknové FX-8300/8320/8350 a provést nějaké přetaktování. Nicméně i tak bych dnes zvážil třeba i bazarový Ryzen první generace a větší obměnu.

Testované FX-4100 má dva moduly a čtyři jádra/vlákna. Základní frekvence činí 3,6GHz a maximální Turbo boost při využití jednoho nebo dvou jader dosahuje až 3,8GHz. Pokud využijeme všechna jádra, boost se sníží na 3,7GHz, při delší zátěži pak může klesnout na základní takt. Procesor má v tomto nastavení 95 Wattů TDP a má i odemčený násobič, což mají víceméně všechny procesory řady FX, netaktováním se často připravíme o výkon.

Musím zmínit, že FXka mají i přepracovaný paměťový řadič, který je o něco lepší, než u Phenomu II a dostaneme tak typicky o něco lepší výkon paměťového subsystému. Procesory také nemají trable pracovat s rychlejšími DDR3 paměťmi ála 1866 MT/s, což je něco, co se typicky Phenomům II vůbec nelíbilo.

Procesor jsem testoval nakonec ve dvou různých nastaveních, nejprve jsem použil základní desku Gigabyte GA-990XA-UD3, kterou jsem použil několikrát v minulosti, paměti jsem nechal běžet na standardních 1600 MT/s s časováním CL9-9-9-26, přičemž jako chladič posloužil starý dobrý Cooler Master Hyper 212+ s jedním 120x120mm ventilátorem. Tradičně jsem použil Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti XTREME 11GB, aby bylo vidět, jak moc FX-4100 toto GPU brzdí.

Samozřejmě jsem chtěl vyzkoušet i výkon s přetaktováním, ale desce se to z nějakého podivného důvodu nelíbilo, přitom s Phenomem II X6 1100T a X4 965 BE trable neměla. Navíc byla provozována asi šest let v 24/7 provozu s přetaktovaným AMD FX-8350 @ 4,5GHz. Do rukou se mi dostala lehce novější Gigabyte 990FXA-UD3 R5 s lepším VRM, chladiči, více PCIe linkami a novějším BIOSem. Přetaktování jsem tedy zkoušel na této desce.

Paměti jsem použil stejné, ale nastavil jsem je na 1866 MT/s s časováním CL10-11-10-30, zbytek komponent byl totožný, nicméně na chladič jsem přidal druhý 120x120mm ventilátor. Procesor si dal říct bez problémů na 4,5GHz, snažil jsem se vymáčknout ještě vyšší frekvenci, ale systém byl nestabilní nehledě na změny napětí a další ladění. Napětí do VCore jsem navýšil jen minimálně, stačilo přidat pouhých 100 mV. Také jsem se rozhodl zrychlit severní můstek, jelikož ten přes HyperTransport komunikuje s procesorem a zbytkem systému, jeho zrychlením tak můžeme získat výkon navíc. Základní takt je 2GHz, povedlo se mi zrychlení na 2600MHz, přičemž jsem do NB musel posílat 1,35V. Systém byl takto stabilní, 2800MHz na NB už se desce nelíbilo a nechtěl jsem to moc pokoušet.