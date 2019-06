TEST: Dva Radeony R7 370 2GB a CrossFire

Nedávno došlo k situaci, že po upgradu několika počítačů mi zůstaly na stole ležet dva starší Radeony R7 370 s 2GB VRAM. Jedná se o levnější karty společnosti XFX nazvané Core. Karty mají dobrý pasivní chladič, ale pouze jeden ventilátor a plastový kryt okolo není zrovna nejlepší pro dobrý průtok vzduchu. Jedná se navíc pouze o 2GB verze, 4GB verze by byly lepší, ale co už. Obě karty mají 1024 SP jednotek, 256-bit sběrnici a jedná se o 28nm Pitcairn. Defacto se jedná o přeznačený Radeon HD 7850 se zrychleným jádrem a rychejší VRAM.



Tyto karty ještě nepodporují XDMA a vyžadují tak CrossFire můstek. Mám samozřejmě malou krabičku plnou CrossFire a SLI můstků, ale trochu jsem vytroloval sám sebe tím, že jsem použil ATi CF můstek z roku 2006 a nasadil ho obráceně. Tím jsem získal krásně zelený a blikající obraz, který by náhodný kolemjdoucí epileptik nejspíše nepřežil. Nakonec jsem zjistil, že tyto staré můstky musí být orientovány podle toho, která karta je Master. Novějším můstkům je to úplně jedno. Finálně jsem tak mohl použít libovolný můstek, ale použil jsem nakonec ten novější. Za zmínku stojí, že R7 370 mají pouze jeden konektor, do CrossFire tak můžeme spojit pouze dvě karty.

Dále mě ještě pozlobil BIOS testovací desky ASRock X470 Master SLI. Neviděl jsem totiž druhou kartu a první karta byla připojena přes plných šestnáct linek Gen3. To je tím, že tato deska nemá automatickou detekci v dvou x16 PCIe slotech na přítomná zařízení a proto je třeba v BIOSu přepnout na režim 2x8 PCIe. Poté fungovaly karty bez problémů a CrossFire se tvářilo v ovladačí i GPU-Z jako aktivní.

V Radeon Settings pak můžeme CrossFire konfigurovat, mnoho her má profily, občas se ale nezapnou automaticky a je nutné je aktivovat ručně. Pokud hra nemá žádnou podporu CrossFire, můžeme to zkusit vynutit, na výběr je pak několik režimů, Optimized 1x1, AFR Friendly a AFR Compatible.

Některé DirectX 12 hry podporují MGPU a tak není třeba tato podpora v ovladačích a pokud se pokusíme něco vynutit, automaticky se to přepne na Default Mode, neboť MultiGPU v DX12 si řídí samotná hra. Nainstaloval jsem tedy ještě novější ovladače, konkrétně 19.5.2 v době testování a šlo se na věc.

Testovací sestava

Jako testovací sestava posloužila taková obyčejná domácí skládačka s šestijádrovým Ryzenem 5 2600X. Použití tohoto stroje není náhodné, jelikož se relativně brzy objeví nejspíše v nějakém dalším článku, který bude souviset s magickým číslem sedm.

Konfigurace tedy vypadá následovně: