Test: Gigabyte B450 Gaming X a Ryzen 7 3700X - BIOS F42b, AGESA 1.0.0.3 ABB

Deska v dnešním testu není nijak speciální, je to takový poměrně obyčejný, ale slušný destík s B450 chipsetem. Deska finálně slouží s Ryzenem 5 2400G jakožto náhrada mrtvého PC, které živil Core2Quad Q9505.

V balení nenajdeme nic speciálního, pouze manuál, instalační CD, I/O shield a dva SATA 6Gbps kabely.

Desku jsem pořídil normálně v Softcomu, nicméně neměla aktuální BIOS, který by nové Ryzeny podporoval, proto jsem provedl přeflashování na nejnovější BIOS verze F42b, který obsahuje nejnovější dostupný mikrokód AGESA 1.0.0.3 ABB. Na tuto akci jsem použil Ryzen 5 2400G s box chladičem, Ryzen 7 3700X jsem pak chladil chladičem Arctic Freezer 34 eSports DUO green.

Po upgrade na nový BIOS jsem se mohl pustit do testování s novým Ryzenem 7 3700X. Tentokráte jsem použil lehce pomalejší paměti, konkrétně jsem použil velmi zajímavě cenově nastavený kit Crucial BallistiX Sport LT 2x8GB DDR4-3200 CL16, který jsem pořídil za nějakých 2050 Kč s DPH. Paměti jsem nijak netaktoval, pouze jsem nastavil standardní XMP profil. Deska oficiálně podporuje až DDR4-2933 paměti, nicméně v seznamu podporovaných pamětí jsou k dispozici i rychlejší kity.

Jako SSD posloužilo levné Kingston A2000 250GB PCIe NVMe x4 Gen3 SSD, na které jsem nainstaloval Windows 10 Pro v1903 včetně aktuálních updatů a nejnovějších ovladačů chipsetu. Jako grafická karta posloužila opět Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11GB.

Co se týče samotné desky, ta má poměrně standardní výbavu v této cenové kategorii, najdeme zde bohužel pouze jeden M.2 slot a to hned pod prvním PCIe x16 slotem. Dále má deska celkem šest SATA 6Gbps portů, dostatek USB 3.0 portů na zadním panelu i ve formě 19pin headeru. Deska má samozřejmě i čtyřpinové konektory pro RGB osvětlení.

Dále zde najdeme zvukový kodek Realtek ALC892, gigabitový Realtek ethernet, HDMI a DVI-D výstup. Chladič chipsetu je dostatečný, jelikož B450 moc netopí. Napájecí kaskádu jsem zapomněl detailněji prozkoumat, ale minimálně pro Ryzen 7 3700X by měla být zcela dostatečná. Kaskáda se tváří úplně stejně jako na Gigabyte B450 AORUS PRO, resp. rozložení komponent vypadá úplně stejně. To znamená konfiguraci fází 4+3, přičemž čtyři fáze pro VCore mají dvě cívky na jednu fázi. Nicméně chladiče napájecí kaskády jsem nesundaval a tak to nemohu s jistotou potvrdit. Chladiče jsou spíše designové, ale na tuto kaskádu stačí, maximální teplota VRM senzoru během testování v 24°C místnosti činila 56°C. Ryzen 9 3900X by kaskádu nejspíše roztopil více, ale pořád je to hodně daleko od kriticky vysokých teplot ála 125°C.