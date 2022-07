Test: Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC 3GB po devíti letech

AMD Radeon HD 7970 vydaný v prosinci roku 2012 je první kartou společnosti AMD využívající tehdy moderní 28nm proces společnosti TSMC. Dále se jednalo o první grafickou kartu patřící architekturou do skupiny GCN (Graphics Core Next). O HD 7970 se toho v minulosti napsalo mnoho, takže to nebudu příliš rozebírat. Ve své době se jednalo o hi-endovou kartu se slušným množstvím paměti, tedy na svou dobu, HD 7970 měla k dispozici 3GB GDDR5 VRAM připojeno přes 384-bit sběrnici, konkurence ve formě GeForce GTX 680 měla typicky 2GB VRAM.

V roce 2012 došlo k vydání Radeonu HD 7970 GHz Edition, jednalo se víceméně o stejnou kartu, ale došlo k navýšení taktovací frekvence grafického jádra z 925 MHz na rovný 1GHz a GPU nově podporovalo boost umožňující takt až 1050 MHz. Karta však měla o něco vyšší spotřebu, ta šla nahoru z 250W na 300W.

V roce 2013 došlo na použití Tahiti GPU znovu a to sice ve formě Radeonu R9 280X, karta měla opět stejnou konfiguraci jádra, ale nižší TDP nastavené na 250 Wattů a GPU tikalo na 850 MHz s boostem až 1000 MHz, většina výrobců ale vydávala OC verze, které měly často 1GHz základní takt a boost až 1100 MHz, nebo i více. Karta dokonce existovala i ve variantě s 6GB VRAM, konkrétně je nabízela společnost Sapphire a řekl bych, že 6GB verze by ve všech testech mohla dopadnout o něco lépe, bohužel 6GB variantu se mi sehnat nepodařilo.

Ve své sbírce mám právě i Sapphire Radeon TOXIC R9 280X OC(původně jsem chtěl do testů použít tento model, ale karta se rozhodla spáchat samovraždu), tato karta má boost až 1150 MHz a paměti jsou zrychlené na 6,4 Gbps efektivně, což zvyšuje paměťovou propustnost z 288 GB/s na 307 GB/s. Podobně jako u HD 7970 GHz Edition, i R9 280X existuje v 6GB variantě, nicméně takovou variantu jsem neměl k dispozici.

Před několika lety jsem někde náhodně zakoupil Radeon R9 280X v podání společnosti Gigabyte. Konkrétně se jedná o Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC 3GB první revize. WindFore chladiče s třemi ventilátory nebyly vůbec špatné, problematické bylo spíše velmi agresivní řízení otáček a občas i zadřený ventilátor(mám ještě jednu stejnou R9 280X, ale ta je mrtvá s dvěma zadřenými ventilátory). Oproti referenční R9 280X má tato karta navýšený takt grafického jádra na 1GHz a boost 1100 MHz. V praxi karta drží 1100 MHz ať se děje téměř cokoliv.

Karta podporuje PCIe třetí generace a má plných šestnáct linek, ve své době tak bylo optimální osadit tuto kartu do Intel platformy postavené alespoň na Ivy Bridge generaci s deskou, která PCIe 3.0 podporovala.

Karta má na sobě celkem čtyři výstupy, DVI-I, HDMI 1.4a a dva miniDisplayPorty 1.2, což je skvělé, protože ke kartě můžeme přes miniDP připojit 4K 60Hz monitor a vše bude perfektně fungovat. GPU jako takové podporuje až šest monitorů, nicméně legacy výstupy můžeme použít maximálně dva. Pokud chcete připojit více monitorů, je vhodnější využít nějaký DisplayPort MST hub, nebo monitory, které podporují řetězení v rámci DisplayPort 1.2 specifikace. Další možností je sehnat Eyefinity verzi této karty, ta měla na sobě rovnou šest miniDP.

Grafická karta nemá backplate, žádné RGB LEDky a další legrácky, v počítači zabere navíc jen dva sloty, což je na dnešní dobu u 250-300W TDP karty poněkud nevídané. I tak bych doporučil nechat alespoň jeden slot pod grafickou kartou volný, aby mohla aspoň trochu dýchat. Karta podporuje i CrossFire, ale otestovat to nemohu, jelikož má druhá R9 280X je zcela mrtvá, navíc pochybuji, že CF bude rozumně fungovat ve Windows 10, pokud vůbec.

Bohužel vše krásné jednou končí a v AMD se rozhodli zaříznout podporu starších grafických karet založených na architekturách GCN. A to sice minulý rok v dubnu, nejnovější ovladače tak pochází prakticky z května 2021. Zajímavé je, že AMD k těmto kartám nabízí ovladače značené jako aktuální a přibaluje ke starému ovladači nový softwarový balíček, tedy evidentně se zajišťuje nějaká podpora pro Windows 10/11, jelikož verze samotného ovladače odpovídá květnu 2021, ale datum je aktuální. Z toho důvodu jsem mohl bez potíží použít ovladač verze 22.6.1, samozřejmě je možné, že se časem objeví nějaké bugy, které nebudou nikdy opraveny. Zaříznutí podpory starých karet je asi nejsmutnější pro Radeony z řad Fury, tato velká GPU s první generací HBM pamětí nikdy nedostala péči, jakou by si zasloužila, což je škoda.

Grafickou kartu jsem pouze očistil od prachu a přepastoval teplovodivou pastou Arctic MX-4, jelikož originální pasta měla konzistenci praskající zaschlé barvy. Na kartě jsem přenastavil chování ventilátorů, jelikož v továrním nastavení nemá karta problém točit ventilátory na 2800-3000 otáček za minutu, což tuto kartu činí extrémně hlučnou, ale zároveň má díky tomu grafické jádro teplotu někde v rozpětí 71-74°C. Já jsem upravil otáčky tak, aby nešly přes 2600 RPM, což znamená vyšší teploty grafického jádra.

Na kartu jsem nezkoušel flashovat jiný VBIOS, Gigabyte navíc vydal několik revizí, takže otáčky ventilátorů se mohou na různých verzích lišit.







Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L, paměti byly vyměněny za kit společnosti HyperX, nyní má sestava k dispozici celkem 32GB RAM v konfiguraci 4x8GB, neměl jsem po ruce lepší kit, ale toto postačí víceméně bez potíží.

Sestava je složená z následujících komponent:

AMD Ryzen 9 5900X

4x HyperX KHX3600C17D/8GX DDR4 3600MHz (32GB)

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v21H2

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible. Protože testujeme spíše slabší grafické karty, rozlišení 3840x2160 jsem raději vypustil.