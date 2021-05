Test: Získejte extra 100FPS v hrách pouhým připojením externího LCD do notebooku

Nedávno jsem při recenzování několika notebooků narazil na podivný jev. Nově chystám do testovací metodiky notebooků herní testy v 2560x1440 rozlišení, ale protože většina herních notebooků má typicky displej s FullHD rozlišením. Z tohoto důvodu jsem do notebooků připojil exterení monitor DELL U2515H. A divil jsem se, proč mám v CSGO vyšší výkon v QHD rozlišení oproti FullHD?

Odpověď je jednoduchá, monitor jsem připojil přímo do grafické karty notebooku a zcela jsem tak obešel iGPU a přesun dat z dGPU do iGPU a následné zobrazení do interního displeje. A tak vznikl tento článek, ASUS mi zapůjčil celkem čtyři notebooky na tento účel, dva už jsem v minulosti recenzoval, zbylé dva ne, přičemž jeden z nich dost možná orecenzován bude.

Všechny testované notebooky nemají MUX čip, což je ideální pro tyto testy. Ale co je to vlastně MUX čip? Souvisí to s muxováním PCIe linek a SATA portů? A co na to Jan Tleskač? Nejprve si ukážeme jednoduchý diagram v notebooku, kde najdeme jen displej a integrovanou grafickou kartu v procesoru bude diagram zapojení vypadat následovně. Diagram je schválně zjednodušený, máme zde CPU/APU s iGPU, výstupem na interní LCD panel a jedním DisplayPort výstupem, výstupů může být samozřejmě mnohem více, ale pro představut to stačí.

Pokud přidáme velmi rychlou grafickou kartu, musíme ji nějak propojit s procesorem a zajistit obrazový výstup. A nejčastěji to vypadá následovně. Nyní je diagram složitější, diskrétní grafická karta je typicky propojena s procesorem pomocí osmi PCIe linek třetí generace, v některých případech je použito plných šestnáct. Velmi často má dGPU přímo na sebe připojený DisplayPort nebo HDMI(na logo HDMI nedisponuji licencí a proto ho nemohu zobrazit, DisplayPort je otevřený standard) výstup. Jenže pro lepší výdrž na baterii a celkově lepší provozní vlastnosti má většina herních i neherních notebooků s dGPU připojený interní displej na iGPU v procesoru. A zde je právě onen zakopaný pesík, dGPU vyrenderuje obraz, přes PCIe ho pošle do iGPU, to musí data nějak přijmout, rozbalit a zobrazit na interním LCD. A možná si říkáš milý čtenáři, jak to souvisí s extra 100 FPS v CSGO??? Je to jednoduché, iGPU užírá napájecí limit procesoru a také propustnost RAM, to vede ke snížení boostu procesoru a snížení propustnosti paměti. To vše může masivně ovlivnit výsledný výkon. Řešením tedy může být připojit si monitor přímo do dGPU a tím je problém vyřešen.

Další možností je onen MUX čip, který muxuje vstupy z různých zařízení a přeposílá výstup do interního LCD. Mnoho mobilních pracovních stanic MUX čip má a mělo, sám vlastním ThinkPady W500 a W530, které MUX čip mají. Jenže nám nějak vymizel z herních notebooků. Na následujícím diagramu si ukážeme, jak to může vypadat. MUX je relativně jednoduchá součástka, typicky sedí nějakým způsobem před interním LCD, výstupy na monitor(ne vždy sedí u všech, mnohé notebooky používají MUX jen na interní LCD a digitální výstupy obsluhuje dGPU, přičemž analogový výstup byl často připojen jen do iGPU) a přijímá obraz z iGPU i dGPU. Kouzlo tkví v tom, že notebooky s MUX čipem umožňují zcela vypnout iGPU a interní panel napřímo krmit skrze dGPU. Nebo naopak můžeme použít jen iGPU. Třetí možností je pak klasický styl ála AMD Enduro či NVIDIA Optimus. Osobně si myslím, že MUX čip by měl být na všech hi-endových noteboocích, i přes nutnost restartu počítače je to skvělá věc, která umožní získat maximální výkon dGPU, nevýhodou je samozřejmě vyšší hluk, teploty a nízká výdrž baterie.

Během retestu různých notebooků v QHD rozlišení jsem tak provedl testy u čtyř kousků ve FullHD rozlišení a to sice v továrním stavu s interním LCD a zapnutou technologií NVIDIA Optimus a poté jsem připojil externí monitor přímo do přídavné NVIDIA grafické karty a vypnul jsem interní displej, aby iGPU nesálo žádný výkon. Mnohé testované notebooky mají HDMI připojené na integrovanou grafickou kartu AMD Radeon RX Vega či Intel UHD v procesoru a proto jsem využil redukce z USB-C na HDMI, jelikož ASUS u svých notebooků přivádí DisplayPort do USB-C výstupu.

Nyní krátké představení testovaných strojů, grafy jsem předělal aby reflektovaly interní a externí LCD, interní LCD znamená, že se používá interní LCD notebooku a technologie NVIDIA Optimus, externí LCD znamená, že je monitor připojen přímo do dGPU.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550

Tento notebook jsem na recenzi neměl, jedná se o zajímavý stroj s dvěma displeji, v rukou jsem měl pouze verze typu ZenBook. Tento starší model nabízí procesor Intel Core i9-10980HK a grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q 8GB s napájecím limitem 90 Wattů. Notebook nemá MUX čip a monitor tak připojuji redukcí z USB-C na HDMI.

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM

Zephyrus G14 pro rok 2021 je vylepšený loňský model, testovací kus je však interní testovací vzorek, na prodejní kus zatím čekám, výkon je tedy spíše orientační a pro ukázku, zda můžeme brzdit i slabší grafickou kartu jakou je mobilní RTX 3060 s 80W napájecím limitem. Notebook nemá MUX čip a monitor tak připojuji redukcí z USB-C na HDMI.

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733Q

ASUS ROG Strix SCAR 17 pokračuje ve šlépějích svého předchůdce z minulého roku, nově nabízí až procesor AMD Ryzen 9 5900HX s vysokým 65W napájecím limitem a možností navýšení na 80 Wattů, lepší chlazení, tekutý kov, větší baterii a další menší zlepšení. Nové GeForce RTX 3000 jsou pak samozřejmostí. Pokud hledáte pořádně výkonný notebook s kvalitním displejem a optomechanickou klávesnicí, nenechte si tento model ujít.

ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IU

ASUS ROG Zephyrus G15 je větší bráška Zephyrusu G14, který je zatím stále nejvýkonnější 14" notebook na světě. Model G15 nabízí víceméně stejné vnitřnosti, ale najdeme zde i druhý M.2 slot, RJ45 ethernet a také lepší klávesnici.