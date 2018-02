Vývoj remasteru System Shock byl odložen na neurčito. Přispěvatelé projektu zuří

Na Kickstarteru se rodí spousta výtečných titulů, které by jinak nikdy nemohly vzniknout díky hladovým vydavatelům, kteří by nevkládali do neznámých značek důvěru... ale hlavně peníze. Pokud však vývojář vybere peníze od samotných hráčů, měl by počítat s tím, že se budou velice zajímat o to, jak se s jejich financemi nakládá. Toť problematika i nejnovějšího updatu k vývoji System Shock Remastered.

CEO Nightdive Studios, Stephen Kick, oznámil, že firma na neurčito pozastavuje vývoj System Shock Remastered. Ve svém dopisu backerům i fanouškům vysvětluje, proč se k takovému kroku uchýlil. Upřímně, nejde o něco zanedbatelného a pochopitelného.

Údajně firma ztratila jasnou vizi projektu a vyplýtvala finance při přechodu z Unity na Unreal Engine a díky tvorbě konceptů, které se vzdalovaly od původní hry. Tato pauza jim má údajně pomoci při opětovném ujasnění, jak má remaster System Shocku ve výsledku vypadat. CEO zdůrazňuje, že se nejedná o ukončení vývoje.

Netřeba dodávat, že v komentářích zuří důvěřiví přispěvovatelé. Komplikace při videoherním vývoji nastávají, datum vydání se odsouvá. Avšak zde ztroskotala samotná konceptualizace projektu, který je navíc remasterem již existujícího titulu. Což vůbec nepřispívá ke kreditu Nightdive Studios, kterému se jinak velice zdařilo oživení doomovky Strife.

Patříte mezi backery System Shock Remastered? Jak vnímáte obecně přispívání na Kickstarteru?