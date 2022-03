Digitální rouška zvaná VPN: Svět se digitalizuje a ochrana soukromí je nezbytná

Kdykoliv navštívíte jakoukoliv internetovou stránku, zanecháváte o své aktivitě střípky informací o vašem chování. V pozadí probíhají šikovné výpočty, které dávají pozor, po čem se pídíte, o jaké zboží máte zájem, odkud se připojujete a jaké stránky navštěvujete. Tyto informace na sebe práskáte třetím stranám, ale i vašemu poskytovateli internetového připojení.

Únik před cenzurou státu

To nejmenší, co o sobě můžete na internetu bez VPN služby prozradit, je oblast, ze které přistupujete na internetové stránky. Tato omezení platí však i zpětně – pokud by některé webové stránky byly ve vaší zemi zakázané a vaši poskytovatelé byli nuceni tato nařízení respektovat, je VPN jedinou cestou, jak tato omezení obejít. V zemích zahalených cenzurou a válečnou propagandou tak VPN pomáhá se dostat k pravdivým informacím a skrýt svoji aktivitu na internetu před sankcemi.

Pokud se smějete pomyšlení, že by někdo sledoval každý váš krok, pak byste měli zvážnit. Na druhé straně totiž nemusí nikdo sedět, aby vás šmíroval. Všechno už dnes zvládají sofistikované nástroje, které umí vyhodnotit každou vaši akci, přiřadit důvody ke každému vašemu kliknutí a vybudovat osobnostní profil.

Obsah z celého světa

Určitou formou cenzury nabízí i streamovací služby, akorát namísto zpráv cenzurují multimediální obsah. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime či HBO GO podléhají v každé zemi tamějším zákonům, kterým musí přizpůsobit svoji nabídku. K vysílání některých seriálů či filmů může mít například právo jen konkrétní stanice, a tak daný obsah musí před uživateli z dané země skrýt – přestože jej v nabídce mají.

Pomocí VPN se však jediným kliknutím přestěhujete – alespoň digitálně – do jiné země, kde daná pravidla neplatí. Jedná se převážně o služby, za které platíte naprosto stejnou částku, jako předplatitelé ve Spojených státech amerických, avšak oproti nim dostáváte výrazně zredukovanou nabídku filmů a seriálů.

