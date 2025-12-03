FreeBSD 15: opět o kus dál, lépe a moderněji
Ačkoliv má FreeBSD bezesporu i celou řadu jiných využití, ze „svaté trojice“ BSD systémů, tedy FreeBSD, NetBSD a OpenBSD, jde o systém, který je nejlépe uzpůsoben běžnému desktopovému použití. Neřídí se tak rigidními postupy při vývoji jako OpenBSD, nelpí tak na podpoře co nejširší množiny hardware jako NetBSD, naopak se snaží v mnohém přizpůsobit přeci jen většímu linuxovému světu a tak se není co divit, že dle různých průzkumů jej používá zhruba dvojnásobek uživatelů než druhé OpenBSD. Patnáctková verze má ambice posunout tento trend ještě dál.
Jak již bylo řečeno, FreeBSD si nehraje na „systém, který běží na všem od toustovače výš“, jako tomu je u NetBSD, takže v aktuální verzi došlo k likvidaci 32bitových platforem x86, armv6 a powerpc-32. Tam, kde je to účelné, lze spouštět 32bitové binárky v 64bitovém systému prostřednictvím režimu kompatibility, jinde bylo autory předmětnému hardware pouze poděkováno za roky služby a tím to zhaslo. Poslední prozatím podporovaná 32bitová architektura je armv7.
FreeBSD 15 + LXDE v QEMU. Zdroj: DIIT
Modernizací prošel i instalační proces. Doposud se základní FreeBSD systém (stejně jako ostatní BSD) instaloval z předpřipravených distribučních setů, nově přibyla instalace prostřednictvím samostatných balíčků pomocí nástroje pkg. Patnáctka umí obě verze, při instalaci systému si uživatel může vybrat, zda chce postaru či ponovu, nicméně v budoucnu už s počítá pouze s pkg - s jeho využitím je možné jednotným způsobem aktualizovat celý systém včetně uživatelem doinstalovaných balíčků a také nabízí jemnější granularitu. Všechny předpřipravené obrazy pro virtualizaci byly instalovány novým způsobem.
Další novinka se týká sestavení systému - ta jsou nyní reprodukovatelná a není pro ně zapotřebí administrátorských oprávnění, obojí bylo opět ověřeno na obrazech pro virtualizaci, ale i na všech instalačních médiích.
V systému se projevila i činnost iniciativy v rámci FreeBSD Foundation, o níž jsme psali dříve a která chce vylepšit běh FreeBSD na moderních laptopech - přibyla řada ovladačů zejména v oblasti bezdrátových technologiích a systémový instalátor nabízí po instalaci základního systému možnost stáhnout binární firmware pro zařízení, která se bez něj neobejdou.
Kromě těchto novinek v samotném fungování systému samozřejmě došlo k povýšení verzí veškerých komponent a programů, leč to je naprostou samozřejmostí. FreeBSD lze provozovat na procesorových architekturách x86-64, aarch64, armv7, powerpc64, powerpc64le a risc-v. V rámci některých architektur (zejména to platí pro obě podporované ARM rodiny) jsou k dispozici obrazy přímo pro konkrétní zařízení, jinde se instaluje z jednotného ISO/IMG obrazu. Na závěr se sluší dodat, že soubor errata, v němž se evidují chyby objevené po vydání, je prozatím prázdný.
