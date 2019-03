Jak NEstavět počítač

Nejprve je třeba představit smutný počítač, někteří čtenáři znají moment, kdy Váš kamarád přiveze počítač svého kamaráda, jemuž to PC složil kamarád kamaráda a PC není úplně veselé. Takový moment mi nedávno nastal, jednalo se půl roku staré PC, které má menší sadu problémů, hlavně byl zmíněn problém s WiFi kartou a problematickým plotnovým diskem.

Řekl jsem si, že se na to podívám, když jsem PC poprvé vzal do rukou, naskočilo mi na palubní desce hned několik varovných kontrolek. Skříň je podezřele malá, WiFi chipset je maličký USB dongle edimax vepředu a základní deska má nějak divně prohnuté porty.

Počítač jsem si tedy vzal na operační stůl a po odklopení bočnice nastal menší šok. Do této skříně, která stojí asi 350Kč s DPH někdo nacpal velkou microATX desku s Ryzenem 5 2600 a RX 570. To by samo o sobě nemuselo být problematické, kdyby tam nebyly dva podivně namontované plotnové disky, kabeláž blokující ventilátor grafice, nezapojené přední USB 3.0, krev na chladiči VRM, zdroj nahoře, chybějící šroubek držící základní desku, divně nesedící I/O shield, chybějící ventilátory, poškozený SATA konektor na zdroji a smutný cable management.

Samozřejmě ve skříni tohoto typu to o moc lépe udělat nelze, místo na více disků zde prakticky není, tato skříň je vhodná na kancelářské PC, kde máme nějaké netopící CPU s diskem ideálně přímo na desce.

Problémy ale nebyly pouze hardwarové, po nabootování jsem totiž zjistil další veselé věci, jako například zastaralý a podivný software ála 7-Zip 9.20, Google Toolbar for Internet Explorer, WinRAR 5.20 Final(???), Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-06(???), nefunkční Avast a tak podobně. Jenže zde to nekončí, ovladače grafické karty byly ve verzi 17.12. Na půl roku starém počítači. Proboha proč? BIOS desky byl také neaktuální, v poetické verzi 1.00.

Překvapilo mě, že paměti byly zapojené v dual-channelu, běžely ale automatických 2400MHz, jedná se sice o Crucial BallistiX 2x 8GB DDR4-3000 moduly, ale XMP bylo prostě vypnuté.

Než jsem provedl menší přestavbu, čištění a úpravy do jiné skříně, provedl jsem i několik testů výkonu, zajímalo mě, jak veselá bude RX 570 s jedním ventilátorem a jaký bude celkový výkon systému.

Z hlediska disků mě také překvapilo NVMe SSD od Patriotu, tento konkrétní model jsem ještě v rukou neměl, ale jedná se víceméně o OK SSDčko, osobně bych volil Samsung, ale i toto není úplně špatné. Lehce smutný byl WD Green 1TB disk, který byl vsazený do plastové redukce z 5,25“ na 3,5“, měl chudák něčím doslova poblitý horní kryt, nic co by nespravila hydraspunová utěrka a trochu isopropylalkoholu. Stejnou metodu jsem aplikoval na krev na chladiči VRM základní desky.

Pokusím se ještě vyjmenovat problémy, které PC má, v další kapitole se podíváme na úpravy jaké jsem provedl a poté ještě přijde na řadu srovnání výkonu a provozních vlastností:

Absolutně nevhodná skříň na tuto sestavu – zdroj nahoře, špatné airflow

Chybějící ventilátory pro chlazení vnitřností

Maličký a nespolehlivý USB WiFi dongle v USB2.0 portu

Nezapojený USB3.0 port vpředu – byl nakonec zapojen přes USB2.0 header

Špatně namontovaný I/O shield ohýbá desku směrem dolů

Krev na chladiči VRM

Disk ve spodní části skříně svou kabeláží blokuje USB3.0 19pin a jeden ventilátor RX 570

Vylomený kus napájecího SATA konektoru

RX 570 drží na jednom šroubku a nemá zcela strženou ochrannou fólii

Chybí jeden horní desku držící šroubek

Horní disk visel na dvou šroubcích přes plastovou 5,25“ redukci a navíc byl poblitý

Veškeré teplo jde ven skrze napájecí zdroj

Paměti jsou sice v dual-channelu, XMP je ale vypnuté a jedou na 2400 MHz

Cable management je hrozný, v této skříni to ale o moc lépe udělat nejde

Deska má zastaralý BIOS 1.00

Ovladače grafické karty jsou z prosince roku 2017 – PC je údajně půl roku staré

Přebytečný a zastaralý software ve Windows

Špatně nakonfigurovaný sekundární 2TB disk, na který nešlo zapisovat

To je tak v kostce téměř vše, je možné, že jsem na něco zapomněl. Samozřejmě lze argumentovat, že jsem moc velký puntičkář, ale zde mi přišlo, že je toho špatně příliš mnoho. Také lituji, že nemám termokameru, celá skříň se totiž pěkně hřeje, když je počítač v zátěži.