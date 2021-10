Minirecenze: ASUS ROG ARION - USB-C krabička na NVMe SSD

Dnešní minirecenze je lehce netradiční a pro některé čtenáře dost možná i méně zajímavá, vznikla tak trochu náhodou, jelikož se mi sešly nějaké ty externí boxíky a protože externí SSD/HDD používám celkem často, napadlo mě sepsat krátký článek a provést pár testů. Externí SSD používám posledních pár let poměrně často a to i v recenzích, na testované notebooky, počítače či servery potřebuju typicky nějak rozumně rychle nalít různý software, Steam knihovnu a tak podobně.

Tahat to z plotny bylo poněkud zdlouhavé a tak jsem začal používat Samsung SSD 850 Pro 1TB v externí USB3.0 5Gb/s krabičce, což místy poslouží i jako takový testík interního SSD třeba v notebooku, jelikož SSD bez problémů saturuje zápis v rámci USB 5Gb/s sběrnice(a ano, někteří výrobci osazují levná SSD, která se přehřívají nebo nezvládají konzistentní zápis okolo 400MB/s dlouhodobě, děsivé, že?).

Mimo SATA SSD mám k dispozici i krabičku ASUS ROG Strix ARION, kterou mi ASUS zapůjčil někdy minulý rok jen tak mimochodem a pozorný čtenář si mohl všimnout, že krabičku používám hlavně v recenzích notebooků, mám v ní osazené SSD Samsung PM981 512GB s Ubuntu 21.04 na testování Linuxu, jelikož mít celý systém na obyčejné flashce je poněkud pomalé.

NVMe USB krabičky přináší možnost čtení a zápisu dat značně rychleji než dříve(myšleno oproti tradičním USB flashkám či plotnovým diskům), většina z nich je ale omezená maximálně na 10Gb/s USB port, 20Gb/s USB-C modely jsou méně časté a na trhu je ještě méně zařízení s 20Gb/s USB-C portem. Proto primárně řeším 5Gb/s USB a 10Gb/s USB.

Výkon se odvíjí od několika dalších faktorů, mezi ně patří samotné NVMe SSD, chladící schopnosti krabičky(NVMe disky typicky více topí oproti pomalejším SATA SSD), NVMe PCIe > USB převodník a neposledně schopnosti USB-C/A portů externí SSD dostatečně napájet. Na mnohých noteboocích najdeme USB porty omezené třeba na 2,5-5 Wattů, USB-C se může pohybovat v mezích 7,5-15W, ale primárně záleží na výrobci notebooku. Další negativní vliv může mít pomalejší či špatně chlazené SSD v samotném notebooku, což se v mnohých případech řeší velmi špatně.

Všechny tyto aspekty mají vliv na výsledný výkon a budou se lišit diametrálně podle použitých zařízení, některé výsledky tak vnímejte spíše orientačně.

Nejprve k samotné krabičce, ASUS ROG Strix ARION je prémiová M.2 NVMe krabička s USB-C 10Gb/s a 5Gb/s rozhraním, to může znít poněkud zvláštně, ale je to tak. Na trhu existují i levnější krabičky a ASUS samotný nabízí verzi Lite s omezeným příslušenstvím, který se prodává za nějakých 1099 Kč s DPH. Dnes testovaná "plná" verze stojí 1399 Kč s DPH. Co za tu cenu v balení dostaneme? Najdeme zde ochranou gumu pro krabičku samotnou, poutko, grafický manuál, dva USB kabely(jeden má Céčkové koncovky, druhý má C a A) a kovový "špendlík", který potřebujeme na otevření krabičky.

Krabička je překvapivě těžká a hmotnost 98 gramů odpovídá, celý ARION je totiž celokovový a skládá se primárně ze dvou částí, kovové tělo a masivní "dvířka", která slouží jako primární chladič NVMe disku. Dovnitř krabičky se dostaneme velmi snadno, stačí nám kancelářská sponka nebo kovový špendlík přiložený ke krabičce, podobně jako u telefonů je zde malý otvor, kam lze zastrčit jeden z dříve uvedených předmětů. Oproti telefonům se však nevysune šuplík na SIM karty, ale lehce se odklopí vrátka krabičky.

Po odklopení zjistíme, že vrata mají na sobě několik teplovodivých podložek, přičemž dvě se dotýkají přímo SSD, zbylá podlouhlá se dotýká PCB uvnitř krabičky a ASUS AURA kontroléru, osobně si tipuji, že slouží primárně na přenos tepla z vrátek do PCB krabičky a z té do kovového obalu, jelikož vrátka mají s krabičkou relativně málo přímého kontaktu.

SSD drží v M.2 slotu jeden šroubek, který můžeme pohodlně odšroubovat i rukou a SSD snadno vyměnit, šroubovák nepotřebujeme. Namísto Samsungu PM981 512GB, který běžně používám jsem osadil lehce víc topící Samsung SSD 970 EVO 1TB, jelikož jsem se chystal provádět testy se stovkami GB dat.

Krabička samotná má integrované ASUS ROG logo, které je podsvícené za pomoci RGB LED, nechybí samozřejmě USB-C konektor, krabička umí maximálně 10Gb/s USB a to při použití A i C konektoru, záleží tak na zařízení, do kterého krabičku připojíme. Bohužel na krabičce chybí nějaká LEDka signalizující, že disk provádí čtecí a zapisovací operace.

RGB LEDky můžeme řídit například v programu ASUS Armoury Crate, přičemž ARION se zde tváří jako nějaké další ASUS AURA zařízení.

Krabičku jsem se Samsungem 970 EVO 1TB testoval v 10Gb/s i v 5Gb/s režimu a to na notebooku ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition, který má v sobě procesor AMD Ryzen 9 5900HX, 2x8GB DDR4-3200 RAM a dGPU ve formě Radeonu RX 6800M. Notebook má tři USB-A 5Gb/s porty a jeden USB-C 10Gb/s port.

Všechny testované krabičky/disky jsem připojil buď přes 5Gb/s USB-A nebo přes 10Gb/s USB-C, přičemž některé jsem testoval pouze v 5Gb/s režimu. Na notebook samotný se podíváme v samostatném článku, nicméně už teď prozradím, že mu jaksi chybí chlazení interních NVMe M.2 SSD.

Jako druhý disk jsem do notebooku osadil Samsung SSD 970 PRO 512GB a to z toho důvodu, že se jedná o chladnější MLC SSD, které snadněji udrží konzistentní čtení nebo zápis. Původně jsem chtěl použít Samsung 970 EVO 2TB, ale ten se v zátěži masivně přehříval a řadič bez potíží dosahoval teplot přesahujících 90°C, což nebylo optimální. Testování zápisu a čtení velkého množství dat probíhalo oproti Samsungu 970 PRO 512GB, viz. kapitola ChoEazyCopy.