RECENZE: ADATA XPG Spectrix S40G 512GB

Je to nějaký ten pátek, co jsem testoval SSD a nyní se k tomu vracím. Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu. Metodiku testování plánuji vylepšit a rozšířit, nicméně není to něco, co bude hotové hned, nebo v blízkém časovém horizontu.

ADATA prodává testované SSD za 1990 Kč s DPH, což disk staví do zvláštního vakua, jelikož v této cenové kategorii jiné 512GB SSD s DRAM cache víceméně neexistuje, tedy až na WD SN550 Blue, ale to je papírově pomalejší SSD. Trochu do toho hážou vidle různé letní akce(v některých eshopech lze testované S40G najít i za 1800 Kč s DPH), takže je možné za tuto cenu pořídit třeba velmi dobrý Samsung 970 EVO 500GB, ale to nebude trvat věčně. ADATA má primárně výhodu v tom, že SSD prodává s přilepeným chladičem, který má v sobě zabudované RGB LEDky, což se může některým uživatelům líbit do jejich Forklite prosklené skříně, někomu to může být jedno, jiným to bude vyloženě vadit. Hlavním problémem chladiče je to, že je přilepený a nemusí být snadné ho odlepit.

Samotné SSD má minimalistické balení, ve kterém najdeme víceméně vše potřebné, tedy samotné SSD, manuál a další software si jednoduše stáhneme z internetu.

ADATA XPG Spectrix S40G je o něco lepší SSD, než dříve testovaný S20G model a to hlavně z důvodu přítomnosti DRAM cache a lehce vyšší kapacity. Toto SSD používají řadič Realtek RTS5762, jedná se o dostupný řadič z roku 2018 a k dispozici je zde celých 64MB DDR3 DRAM cache. Nejdříve jsem si myslel, že jsem se přehlédl, ale čip je opravdu nějaký starší DDR3 modul společnosti Nanya s natisklým rokem 2016. Jsem rád, že SSD má DRAM cache, ale 64MB se mi jeví jako velmi málo, 512MB by dávalo větší smysl, ideálně i rychlejší DDR4 paměť namísto pomalejší DDR3.

Realtek řadič podporuje standard NVMe 1.3, má čtyři kanály pro NAND paměti a podporuje TLC a QLC NAND paměti. Řadiče podporují i AES256 šifrování, což není úplně běžné u levnějších řadičů, ale nejsem si jist, jak moc to má smysl, jelikož většina uživatelů bude stejně šifrovat BitLockerem, VeraCryptem, nebo něčím jiným. Hlavním problémem tohoto řadiče je jeho stáří, na trh šel v roce 2018.

SSD používá údajně NAND čipy od Micronu a jedná se o 3D TLC čipy, ale nevím přesně o jaké. Figuruje zde i SLC cache, ale její velikost neznám, jelikož je dynamická.

Co se výkonu týče, ADATA tvrdí, že SSD zvládne číst rychlostí až 3500 MB/s sekvenčně a zapisovat rychlostí až 1900 MB/s sekvenčně, co se týče přepisů, uvádí 320 TBW pro 512GB verzi, což považuji za dostatečné vzhledem ke kapacitě a ceně. Záruka je navíc pětiletá, za předpokladu, že nezapíšeme přes 320 TB dat, což není vůbec špatné, mnozí konkurenti nabídnou maximálně tři roky.

ADATA nabízí ke svým SSD program ADATA SSD ToolBox, ve kterém můžeme provádět poměrně tradiční věci jako upgrade firmwaru, zjistit zdraví SSD, Secure Erase a tak podobně.

Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB bydlí jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení kromě klávesnice a myši, která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě a bez WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.