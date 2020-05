RECENZE: AMD Ryzen 3 3100, aneb nejlevnější Zen2 procesor

AMD nedávno uvedlo dva nové čtyřjádrové procesory(s podporou SMT, tedy čtyři jádra, osm vláken) v cenových hladinách $99 a $120. Tyto nové procesory se lehce liší, levnější Ryzen 3 3100 je založený na jednom 7nm chipletu, přičemž v rámci dvou čtyřjádrových CCX modulů jsou aktivní vždy dvě jádra, tedy jedná se o režim 2+2, přičemž každá dvě jádra mají k dispocizi 8MB L3 cache.

Ryzen 3 3300X se mimo frekvence liší konfigurací jádra, má totiž aktivní celý jeden CCX modul, tedy všechna čtyři jádra sdílí celou 16MB L3 cache dohromady, druhý CCX modul je zcela deaktivovaný. Ryzen 3 3300X má navíc vyšší základní frekvenci i turbo boost. Na 3300X se podíváme v separátním článku, aby grafy nebyly příliš spamoidní, už tak jsou poměrně obsáhlé.

Základní frekvence Ryzenu 3 3100 je 3,6GHz, to je výrazně více, než u Ryzenu 3 1200 včetně Turbo boostu. Turbo boost u Ryzenu 3 3100 končí na 3,9GHz pro jedno jádro, ale procesor takto boostuje i při využití všech jader, což je vzhledem k IPC Zen2 procesorů poměrně veselé.

Oba dva procesory mají neořezanou výbavu, stejně jako ostatní Zen2 procesory, tedy nabízí 24 PCIe Gen4 linek, všechny standardní instrukce a mají i odemčený násobič. Oba dva procesory mají TDP nastaveno na 65 Wattů a AMD přikládá Wraith Stealth chladič v balení.

Procesory budou fungovat na jakékoliv základní desce s AM4 socketem, kde je dostatečně nový BIOS, ideálně takový, který má mikrokód AGESA 1.0.0.4b, nicméně měl by fungovat s libovolným BIOSem, který přidal podporu Zen2 procesorů všeobecně.

AMD mi zaslalo jen samotné procesory, bez chladičů, nicméně mělo by se jednat o finální prodejní vzorky a ne ES samply. Protože jsem Wraith Stealth chladiče založil do nějaké krabice, u které tuším jen přibližně její polohu, rozhodl jsem se použít jiný boxovaný chladič. Využil jsem AMD Wraith Spire RGB chladič, který mi zůstal od Ryzenu 7 1700. Chladič má měděnou základnu a celkově je vyšší, měl by zvládat 95 Wattů tepla, takže Ryzen 3 3100 by měl uchladit bez nějakých potíží.

Jako základní deska posloužila miniITX Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI. Jsem si vědom, že se jedná o dražší desku s X570 chipsetem, kterou nejspíše nikdo s Ryzeny 3 párovat nebude, použil jsem ji z toho důvodu, že jsem ji měl venku neosazenou a připravenou k testování. Naflashoval jsem samozřejmě nejnovější BIOS F12e, osadil Samsung SSD 970 Pro 512GB NVMe a na něj nainstaloval Windows 10 Pro v1909. Jako paměti posloužily dva různé kity, pro tovární nastavení jsem použil Gigabyte AORUS RGB 2x8GB DDR4-3200, kde jsem použil i první XMP profil s DDR4-3200 CL16-18-18-36 1T nastavením. Jako grafická karta posloužila opět Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti XTREME 11GB zatím pořád s ovladači verze 436.30, aby bylo srovnání s ostatním procesory férovější. Jako napájecí zdroj posloužil tradičně Corsair HX 1200.

Nicméně procesor lze přetaktovat a to poměrně slušně, dostal jsem se až na 4,7GHz pro všechna čtyři jádra, tato frekvence však nebyla stabilní a nechtěl jsem do procesoru posílat 1,5V se vzduchovým chlazením. Na chlazení jsem použil lepší chladič než boxovaný, konkrétně Arctic Freezer 34 eSports DUO, paměti jsem také vyměnil za lepší, konkrétně jsem využil kit ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL16. Zkoušel jsem i popohnat paměti, ale paměťovému řadiči se navýšení frekvence nelíbilo, zůstal jsem tak u propustnosti 3600 MT/s.

Nakonec jsem nechal všechna čtyři jádra tikat na 4,5GHz, napětí jádra jsem musel fixně nastavit na 1,4V, automatika ani offset nastavení vyprodukovalo jen nestabilitu. Toto napětí bych určitě nedoporučil pro dlouhodobé používání, nicméně s frekvencí 4,2GHz jsem mohl nechat nastavenou automatiku a napětí jádra se typicky pohybovalo někde v rozpětí 1,116-1,225V, nicméně nezkoumal jsem to moc detailně, je možné, že to automatika vyžene ještě výš. V testech tedy najdete nepřetaktovaný Ryzen 3 3100 s DDR4-3200 CL16 RAM a přetaktovaný na 4,5GHz s DDR4-3600 CL17 RAM.

Také zmíním ještě procesory konkurence, vyzkoušel jsem rovnou tři různé Intel procesory a ty jsem přidal do grafů. Nejprve jsem otestoval starší Core i7-7700, čtyřjádro s HT generace Kaby Lake, všemi jádry může boostovat až na 4GHz, jednovláknový boost je pak 4,2GHz. Jako základní deska posloužila Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5, protože má procesor pouze 65 Wattů TDP a nastavený AVX offset, použil jsem levný chladič SilentiumPC Spartan 3 LT 1012. Paměťi byly opět od Gigabyte, tedy kit Gigabyte AORUS RGB 2x8GB DDR4-3200, kde jsem zapnul první XMP profil.

Další sestava s Intel CPU má chipset Z390, konkrétně zde bydlí základní deska Gigabyte Z390 AORUS PRO. Na této desce jsem testoval rovnou dva procesory. Paměťový kit byl opět Gigabyte AORUS RGB 2x8GB DDR4-3200. Tato sestava navíc bydlí ve skříni NZXT H500i, jako chladič slouží poměrně masivní be quiet! Pure Rock 150W. Ten je zde z důvodu, že v sestavě normálně bydlí Core i7-9700K. Nyní se v desce zabydlel čtyřjádrový odemčený procesor Intel Core i3-9350K. Tento procesor je aktuálně dražší, než Ryzeny 3 3xxx, navíc nemá HT. TDP je nastaveno na 91 Wattů, základní frekvence je pak 4GHz, jednojádrový Turbo boost má hodnotu 4,6GHz, při využití všech jader klesne frekvence na 4,4GHz.

Dalším testovaným procesorem se stalo šestijádro Core i5-9400F. Tento procesor není odemčený, nemá funkční iGPU a nemá HT. Má tedy pouze šest fyzických jader, TDP je pak nastaveno na 65W. Procesor má základní frekvenci 2,9GHz, přičemž maximální jednovláknový Turbo boost dosahuje až 4,1GHz, při využití všech jader klesá frekvence na nějakých 3,9GHz.

Tyto tři procesory jsou tak přidány do všech testů jako nějaké srovnání k Ryzenům 3, připomenu však, že Ryzeny mají modernější výbavu a lepší upgrade path, navíc jsou levnější, než tyto Intely.