RECENZE: ASUS ROG Flow X13 Ultra Slim 2-in-1 Gaming Laptop

Dnes testované zařízení mám otestované již několik měsíců, ale díky špatné dostupnosti snad čehokoliv došlo k odložení vydání. ASUS od pondělí prodává nový ROG FloW X13, což je dost možná nejvýkonnější 13,4" 2v1 notebook na světě. Jednoduše se rozhodli dovnitř nacpat osmijádrový AMD Ryzen 9 5900HS nebo ještě rychlejší Ryzen 9 5980HS, oba dva mají TDP pouhých 35W, ale i tak nabízí velmi vysoký výkon. Protože se jedná o ROG zařízení, nechybí i přídavná grafická karta, což u Yoga-style notebooku nečekáte, na výběr je GeForce GTX 1650 s 4GB GDDR6 VRAM nebo nová GeForce RTX 3050 Ti 4GB. Pokud výkon nestačí, je k mání velmi specifická dokovací stanice, která řeší problémy ThunderBoltu, pamětníci technologie ATI XGP nejspíše tuší odkud vítr vane.

Nyní k samotnému notebooku, ASUS zatím v ČR nabízí tři různé konfigurace a jejich doporučené ceny včetně DPH vypadají následovně:

GV301QH-K5252T- 2400p/60Hz/R9-5980HS/32G/1T SSD/GTX1650&RTX3080/Off Black - 89 990 Kč

GV301QH-K6042T - 1200p/120Hz/R9-5900HS/16G/512G SSD/GTX1650/Off Black - 40 990 Kč

GV301QE-K6038T - 1200p/120Hz/R9-5900HS/16G/512G SSD/RTX3050Ti/Off Black - 44 990 Kč

Já jsem měl k dispozici první nejdražší bundle, který mimo samotný notebook přibaluje externí ASUS XG Mobile dok obsahující GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 s 16GB VRAM a 115W TGP. Existuje i levnější varianta doku s RTX 3070 8GB, ale cenu neznám. V rukou jsem měl i interní testovací vzorek notebooku s 1920x1200 16:10 120Hz panelem a musím říci, že ten se mi líbil více, než 3840x2400 panel na dnes testovaném modelu. Cena je navíc překvapivě přívětivá na takto hi-endové zařízení, hi-endové Lenovo Yogy a Yogy ThinkPad nabízí maximálně čtyřjádrové Intel procesory Comet Lake nebo Tiger Lake a to navíc bez dGPU.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

AMD Ryzen 9 5980HS – 3GHz, Turbo až 4,8GHz, 16MB L3, 35W TDP, 7nm, 8C/16T

32GB RAM LPDDR4X-4266 CL-40-39-45-90 1T

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile

NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR6 35W

13,4“ Sharp SHP151B, 3840x2400 IPS 60Hz, 116% sRGB, dotykové

Western Digital PC SN530 1TB PCIe M.2 2230 NVMe Gen3 x4

Intel AX200D2WL WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

4 cell 62Wh baterie

100W USB-C adaptér

Windows 10 Home v20H2

Notebook mi dorazil v poměrně obří krabici, jelikož uvnitř krabice jsou dvě menší krabice, jedna s dokem a druhá s notebookem. Bohužel se mi povedlo fotografie krabic kamsi zašantročit, takže si představte kartonové krabice s černým lesklým potiskem a logy ASUS ROG.

Samotný ASUS ROG Flow X13 překvapí nízkou hmotností, váží jen 1,30kg, tělo je vyrobeno ze slitiny magnesia, což pomáhá strukturální integritě celého zařízení. Po otevření víka displeje se naskytne pohled na látku, která kryje klávesnici. Ta má poměrně standardní rozložení, přičemž zde najdeme i extra klávesy pro regulaci zvuku, mikrofonu a spuštění Armoury Crate. Klávesnice je samozřejmě podsvícena a to pouze bílou barvou, pod klávesnicí bydlí ještě celoklikací touchpad. Na povrchu snadno ulpí otisky prstů i nějaká ta mastnota, ale není problém klávesnici hadříkem setřít.

TrackPoint bohužel nenajdeme.

Velmi důležitý je displej, ASUS vsadil na skvělý poměr stran 16:10, na výběr je buďto 13,4" lesklý IPS panel s rozlišením 1920x1200 pixelů, obnovovací frekvencí 120Hz, 100% sRGB pokrytím a Pantone validací nebo panel s rozlišením 3840x2400 pixelů, 60Hz, 116% sRGB pokrytím a taktéž s Pantone validací. Oba dva panely mají i ochrané sklo Gorilla Glass, které chrání proti poškrábání. Škoda, že neexistuje matná varianta. Na displejem sedí poměrně standardní 720p webkamera.

Na pravé straně notebooku najdeme skromnou portovou výbavu, bydlí zde výfuk chlazení, USB-C port, který nabídne 10Gb/s USB konektivitu, Power Delivery až 100 Wattů a DisplayPort 1.4. Také zde najdeme klasický USB-A 10Gb/s port a zapínací tlačítko(je takto bokem a ne místo klávesy Delete!), zapínací tlačítko v sobě schovává i čtečku otisků prstů, což je skvělé pro nadšence do biometriky, stačí přiložit prst přímo na tlačítko, notebook by měl podporovat i automatické přihlášení do systému, pokud prst přiloží odpovědná osoba.

Na zadní straně najdeme dva výfuky chlazení a to je tak vše.

Na levé straně notebooku najdeme zbylou sadu portů a dvě stavové LEDky signalizující zapnutí notebooku a stav baterie. Bydlí zde i jeden 3,5mm audio combo jack, HDMI 2.0b a pod gumovou krytkou se schovává druhý USB-C port, který nabízí opět 10Gb/s USB konektivitu, PD 100W a DP 1.4. Vedle USB-C bydlí proprietární konektor, který poskytuje celkem osm PCIe Gen3 linek a slouží na připojení externí dokovací stanice ASUS XG Mobile.

Podobně jako jiné ASUS notebooky, ROG Flow využívá spodní část víka displeje jako menší zvedák, při otevření se tělo notebooku lehce zvedne od podložky a je tak více prostoru pro proudící vzduch.

Příslušenství k samotnému notebooku je relativně základní, najdeme zde cestovní 100W USB-C adaptér(podporuje několik různých napětí, 5V, 9V, 15V a 20V, takže si tím nabijete třeba mobil, nebo nějaký blet).

Dále zde najdeme kreslící pero ASUS Pen SA201H, které podporuje technologii MPP 2.0 a až 4096 úrovní přítlaku. Displej notebooku je totiž dotykový a můžeme pro nějaké kreslení použít i toto pero. Notebook lze samozřejmě převrátit do tabletové formy, nebo do režimu stan, což se může hodit pro zlepšení průtoku vzduchu do chlazení.

Tradičně jsem neodolal a podíval jsem se i dovnitř notebooku, tenká a ohebná zařízení ve mne typicky vyvolají alarm, očekávám tak pájenou RAM, SSD a vlastně vše. Spodní magnesiové víko drží na místě celkem jedenáct šroubků, přičemž mají různé délky, doporučuji neprohodit krátké s dlouhými.

ASUS použil červené PCB, což je poměrně líbivé, nicméně běžný uživatel desku vůbec neuvidí. Dle očekávání jsou LPDDR4X paměti připájené, naštěstí ASUS nabízí 16GB jako minimum, verze s 64GB zatím neexistuje. Poněkud překvapivé je, že zde najdeme pouze krátký 30 milimetrů dlouhý M.2 2230 slot, který poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky. Ve slotu pak bydlí SSD od společnosti WDC, SN530 1TB. SSD tedy můžeme vyměnit, ale výběr 2230 SSD je značně limitující, i tak je pozitivní, že SSD můžeme vyměnit.

Podobně jako RAM i WiFi karta je připájená, naštěstí zde nesedí nějaký totálně low-end chipset, ale celkem běžný Intel AX200 WiFi 6 chipset, který poskytuje i Bluetooth.

Nesmím však opomenout i speciální dokovací stanici, ASUS ROG XG Mobile a to ve verzi s GeForce RTX 3080 16GB 115W TGP. Tato dokovací stanice nabízí překvapivě malí rozměry(208 x 155 x 29,6 mm) a hmotnost je 1kg. Dok má v sobě mimo grafické karty zabudovaný i 280W napájecí adaptér pro napájení notebooku, GPU a všech USB portů. Portová výbava sama o sobě je velmi slušná, najdeme zde plnou čtečku SD karet, čtyři USB-A 5Gb/s porty, gigabitový ethernet, DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0b výstup.

Tolik portů samozřejmě "sežere" nějakou tu konektivitu a tak ASUS využívá proprietárního konektoru, kterým se tahá osm PCIe Gen3 linek pro GeForce GPU a zbylé USB porty jsou skrze USB-C 10Gb/s port a to včetně napájení notebooku. PCI-Express je do jisté míry hot-plug, ale je zde problém na straně procesoru, AMD Ryzen 9 5980HS nemá tolik PCIe linek, aby mohl mít připojenou GeForce GTX 1650 uvnitř notebooku a k tomu externí GPU přes dalších osm linek, NVMe SSD přes čtyři a ostatní bižuterii. Aby bylo možné externí GPU použít, musí se GTX 1650 v notebooku odpojit a vypnout, poté se připojí externí GPU.

Ve Windows toto ASUS řeší skrze utilitu Armoury Crate, která bydlí v tray a pokud detekuje XG Mobile dok, zeptá se na připojení doku a provede výše zmíněné operace. Toto připojení zabere přibližně patnáct sekund, stejná operace je třeba provést při odpojení doku, dojde na odpojení externí RTX 3080 a k navrácení GTX 1650. To znamená, že tento dok nemůžeme jen tak vytrhnout, jelikož Windows padnou do BSOD, protože jim za chodu zmizí PCIe zařízení. Toto dokování je tak vhodné spíše na delší periody používání, kdy se často necestuje mimo, jelikož odpojení a připojení je poměrně zdlouhavé.

Na druhou stranu dostaneme výkon jako kdyby byla přídavná karta přímo v notebooku, jelikož se o konektivitu nedělí s dalšími zařízeními, podobně jako je to u ThunderBoltu, který má navíc k dispozici jen čtyři PCIe Gen3 linky. Osobně se mi toto řešení celkem líbí, hlavně z hlediska vytažení osmi linek mimo notebook a zavzpomínání na ATI XGP. Cena samotného XG Mobile doku je zatím neznámá a u nás lze zatím pořídit pouze nejvyšší model v balíčku s notebookem. Osobně doufám, že ASUS tento konektor rozšíří na větší množství notebooků vlastní výroby a přidá více variant grafických karet, to by mohlo řešení zlevnit a více rozšířit. Dále zde existuje riziko jménem DMA, přes PCIe lze získat přímý přístup do paměti a může tak dojít ke snadnému úniku dat, nicméně vyžadovalo by to specifickou přípravu pro tento konkrétní notebooku, nebo nějak "cinknout" dok za pomoci podplacené uklízečky.

Předem upozorním, že herní výkon bude lehce nižší oproti herním SCAR 17 notebookům, které využívají podobné procesory i grafiky, tento 2v1 má totiž 35W TDP variantu procesoru a LPDDR4X paměti, které mají vyšší latence. Grafickou kartu GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB 35W přímo v notebooku jsem netestoval, jelikož 1650ka je tak trochu v mé metodice duplicita, grafický výkon jsem testoval s připojeným dokem a vyzkoušel jsem, jak si vede i integrovaná Vega 8 v procesoru.

Software

Co se týče předinstalovaného software, najdeme zde tradiční hromádku ASUS utilit, obligátní McAffee a MS Office 365 balíky.

Nechybí i tradiční Armoury Crate nástroj, ve kterém můžeme aktualizovat ovladače, firmware, BIOS, připojovat a odpojovat dok, nastavovat ventilátory a jejich chování.

Druhým relevantním nástrojem je pak program MyAsus, který se zaměřuje spíše na věci okolo záruky a propojení se službami ASUSu.