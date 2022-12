RECENZE: ASUS ROG Flow X16 - 2v1 s 16" dotykovým miniLED displejem

ASUS to dokázal a opět vyrobil poněkud zvláštní zařízení, nicméně není to poprvé. Z řady ROG Flow jsem měl zatím tu čest jen s malými notebooky, které mají 13" displeje. Dnes testovaný ROG Flow X16 je lehce větší, displej má úhlopříčku 16" a rozlišení 2560x1600 pixelů.

ASUS aktuálně prodává v ČR tři různé konfigurace tohoto modelu, testovaná konfigurace je ta nejdražší s cenovkou 73 990 Kč včetně DPH. Konkrétně tato konfigurace vypadá následovně:

AMD Ryzen 9 6900HS 8C/16T - 3,3GHz, Turbo až 4,9GHz, 16MB L3 cache, 80W TDP, 6nm

2x16GB RAM DDR5-4800 CL40-39-39-77 1T

AMD Radeon 680M

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - 80-125W TGP

16“ AU Optronics B160QAN02.S, 2560x1600, 165 Hz

Micron 3400 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

AMD RZ616 WiFi 6E (MediaTek MT7922) (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 90h baterie

240W adaptér

Windows 11 Home, build 22000.832

Notebook ke mně dorazil ve svém standardním balení, uvnitř kartonové krabice najdeme 240W napájecí adaptér s klasickým napájecím konektorem, nicméně notebook můžeme krmit i za pomoci USB-C adaptéru, zde je však limit na 100 Wattů.

Dále v balení najdeme kreslící pero ASUS Pen2, podobně jako u ostatních ASUSů s dotykovou vrstvou na kreslení. Pero jsem zkoušel jen velmi zběžně a nijak detailně a nedovedu tak posoudit, zda je použitelné na nějaké pořádné kreslení.

V balení nechybí sada manuálů.

Notebook samotný má celokovové tělo, hmotnost je slušných 2100 gramů, což dává vzhledem k použitým materiálům celkem smysl. Rozměry notebooku dosahují 355 x 243 x 19,4 milimetrů.

Na horním víku notebooku najdeme jen otexturované linky a tradiční LOG logo blízko pravého pantu.

Na zadní straně notebooku najdeme pouze velmi dlouhý výfuk chlazení, žádné porty zde nejsou, což je logické, protože displej notebooku lze otočit do polohy tabletu.

Na pravé straně notebooku najdeme jeden výfuk chlazení, dva USB-A 10Gb/s porty, čtečku microSD karet a zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Na levé straně notebooku je zbylá sada portů. Najdeme zde hlavní napájecí konektor, HDMI 2.0b výstup, USB-C 10Gb/s s podporou nabíjení(až 100W) a DisplayPortu včetně podpory G-SYNC. Druhý USB-C port schovaný za gumovou krytkou nabídne napájení a DisplayPort včentě 10Gb/s USB konektivity. Jeden USB-C je připojen na iGPU a druhý na dGPU. Vedle XG mobile konektoru najdeme ještě 3,5mm audio jack a dvě stavové LEDky, jedna hlásí nabíjení baterie a druhá aktivitu SSD, což je hezké.

Za gumovou záslepkou se skrývá konektor XG Mobile, ten se skládá z jednoho USB-C portu a proprietárního konektoru, který v sobě nese osm PCIe linek třetí generace, tento konektor tak umožní k notebooku připojit externí grafickou kartu. ASUS tyto externí grafiky prodává a slouží zároveň jako dokovací stanice, jelikož na XG ROG Mobile grafické kartě najdeme USB porty, DisplayPort+HDMI výstupy a RJ45 konektor.

USB porty a RJ45 jdou skrze USB-C, zatímco výstupy poskytuje grafika přímo. Pokud externí GPU použijeme, je třeba počítat s tím, že se odpojí interní RTX 3070 Ti v ntoebooku a chvilku to trvá. Není to tedy nejlepší řešení, pokud chcete notebook z doku jen tak vytrhnout. Je to však zajímavá možnost, jak přidat grafický výkon trochu lépe, než přes klasický ThunderBolt, který má propustnost na úrovni pouze čtyř PCIe linek třetí generace.

Po otevření notebooku se nám naskytne pohled na klávesnici a touchpad. Touchpad je klasicky obří a samozřejmě podporujá různá multi-prstová gesta. Klávesnice má překvapivě rozumné rozložení, nemáme zde zapínací tlačítko namísto klávesy Delete a jiné podivnosti. Nad klávesnicí potěší i čtyř klávesy pro ovládání hlasitosti a mikrofonu.

Klávesnice je samozřejmě podsvícená za pomoci RGB LED, což si můžeme konfigurovat v programu Armoury Crate.

Notebook má samozřejmě i nějaký displej. ASUS zde osadil velmi dobrý panel s poměrem stran 16:10, konkrétně zde byl panel AU Optronics B160QAN02.S s rozlišením 2560x1600 pixelů a obnovovací frekvencí až 165 Hz. Displej má bohužel lesklou povrchovou úpravu. ASUS tomuto panelu říká ROG Nebula HDR Display, technologie panelu je miniLED a jas může být velmi vysoký, až 500 nitů. Displej se může chlubit i 3ms odezvou a různými certifikacemi z hlediska kvality/barev ála Pantone a 100% DCI-P3 pokrytí. Displej navíc podporuje FreeSync Premium Pro.

Nad displejem najdeme ještě lehce schovanou 720p webkameru a IR kameru pro použití s Windows Hello.

Na spodní straně notebooku můžeme vidět perforace pro ventilátory a také díry pod reproduktory. Samozřejmě jsem se musel podívat dovnitř notebooku jak ovždy. Kovové spodní víko drží na místě celkem třináct šroubků. Spodní víko navíc slouží jako chladič primárního M.2 PCIe NVMe disku.

Nyní můžeme vidět vnitřnosti notebooku, které mají navíc... třetí ventilátor? Tento třetí ventilátor je lehce zvláštní, jelikož neofukuje přímo nějaký pasivní chladič, ale posílá vzduchu mezi některé heatpipe okolo grafické karty a vzduch putuje do zadní části a skrze pasivní část, kterou zbylé dva ventilátory nemají jak ofukovat. Nejsem si jist, jak moc tento ventilátor pomáhá, ale vyloženě špatné řešení to není. Menší obavu mám snad jen z toho, že se jedná o menší ventilátor, který se musí točit na vyšší otáčky aby něco ufoukal.

Pozitivní je, že notebook má dva DDR5 SODIMM sloty a dva M.2 2280 sloty, od výrobce je osazeno jedno SSD a oba dva sloty poskytují čtyři PCIe linky čtvrté generace přímo z procesoru.

ASUS osadil dva Samsung M425R2GA3BB0-CQK0L 16GB DDR5-4800 1Rx8 moduly.

ASUS do notebooku osadil Micron 3400 1TB SSD, předpokládám, že snad bude lepší, než starší PCIe Gen3 Microny, což se dozvíme později.

Primární SSD má pod sebou tradičně WiFi modul, konkrétně zde najdeme AMD RZ616 WiFi 6E čipset, což je v podstatě přejmenovaný MediaTek MT7922. Povšimněte si dvou debug konektorů pod WLAN modulem.

Chlazení se tváří být jako robustní, třetí ventilátor vypadá lehce vtipně.

Servisovatelnost a možnost výměny komponent zde existuje, nicméně procesor i grafická karta jsou zde v BGA provedení a jejich upgrade tak není možný.

Standardní napájecí limit procesoru je nastaven na velmi vysokých 80 Wattů dlouhodobě. Napájecí profily, limity a otáčky ventilátorů můžeme tradičně ladit v programu ASUS Armoury Crate. Zkusil jsem všechny napájecí režimy, přičemž Performance s 80W je od výrobce nastaven jako defaultní volba.

Notebook jsem testoval nějaký ten pátek nazpět, tehdy bylo testováno s Windows 11 Home, build 22000.832. Ovladače grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti byly ve verzi 516.69, RTX 3070 Ti je do procesoru připojena přes osm PCIe linek čtvrté generace, což je víceméně ekvivalent šestnácti PCIe Gen3 linek.

Grafické testy jsem prováděl s MUX čipem přepnutým do režimu pouze dGPU, abych získal co nejvyšší výkon a přítomnost MUXu vnímám jako velké plus.

ASUS Armoury Crate

V tomto software můžeme nastavovat mnoho aspektů notebooku, již dříve zmíněné napájecí profily, ventilátory, RGB LED podsvícení, aktualizovat ovladače, přepínat MUX čip a tak podobně.

Předinstalovaný software na notebooku obsahoval i klasické skvosty jako McAfee LiveSafe, McAfee WebAdvisor, Office 365, OneNote a tak podobně.