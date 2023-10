RECENZE: ASUS ROG Strix SCAR 17 - aneb notebook s šestnáctijádrovým procesorem

Po delší době se mi dostal do rukou opět pořádný herní notebook, tedy alespoň se tak jeví. Stroje řady ROG Strix SCAR už jsem měl v rukou několikrát a poslední roky ASUS provádí změny ve formě drobných evolucí, typicky se jedná o relativně slušné stroje, ale mají samozřejmě své mouchy.

Dnešní kus je vesměs hi-end co se mobilního hardwaru týče, nicméně oproti Intel variantě je v některých ohledech ořezaný. AMD verze má 17,3" displej s poměrem stran 16:9, Intel varianta má pak 18" panel s poměrem stran 16:10, což osobně považuji za lepší nejen pro hraní. Na druhou stranu varianta s Intel procesory třinácté generace je o něco dražší a může mít i vyšší spotřebu.

ASUS aktuálně SCAR 17 s nabízí s třemi různými AMD procesory, jako nejpomalejší nabízí dvanáctijádrový Ryzen 9 7845HX, dále dnes testované šestnáctijádro ve formě Ryzenu 9 7945HX a novinkou je pak šestnáctijádrový Ryzen 9 7945HX3D, což je šestnáctijádro se 128MB L3 cache.

Varianta s 12C Ryzenem 9 7845HX a RTX 4080 12GB začíná na cenovce 65 000 Kč s DPH, přičemž dnes testovaný model se prodává okolo 83 000 Kč s DPH, má však CPU s více jádry a výkonnější notebookovou GeForce RTX 4090 s 16GB VRAM.

Notebook mi k mému překvapení zaslala přímo společnost AMD a ne ASUS, nejedná se tak o klasický kus z běžné distribuce, ale dle všeho je to takový putovní notebook. Nicméně BIOS a vše ostatní se tváří retailově, takže by zde neměly být žádné rozdíly oproti tomu, co lze zakoupit v obchodě.

Hardwarová konfigurace pak vypadá následovně:

AMD Ryzen 9 7945HX 16C/32T - 2,5GHz, Turbo až 5,4GHz, 64MB L3 cache, 55~100W TDP, 5nm

2x16GB RAM 1Rx8 DDR5-4800 CL-40-39-39-77 1T

AMD Radeon 610M iGPU

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB - 150~175W TGP

17,3“ 2560x1440 BOE NE173QHM-NZ2, IPS, 240 Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 300 nitů jas

SK Hynix PC801 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4'],

Realtek RTL8125 2,5 GbE Adapter

MediaTek MT7922A22M (AMD RZ616) WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 90Wh baterie

330W adaptér

Windows 11 Pro v22H2

Hlavním lákadlem notebooku je šestnáctijádrový procesor AMD Ryzen 9 7945HX, jedná se opravdu o šestnáct fyzických jader generace Zen4 s podporou SMT, máme tak k dispozici 32 CPU vláken a slušnou energetickou efektivitu, jelikož procesor opravdu nepotřebuje 135 Wattů jako třeba Intel Core i9-13980HX. Předchozí věta je lehce hyperbola, i9 nepotřebuje nutně 135W, ale nejvyšší výkon poskytuje právě s takto vysokým napájecím limitem.

Tímto se dostáváme k napájecím limitům, notebook má pro CPU a GPU napájecí limit až 240 Wattů, v momentě, kdy se značně využívá GPU zůstává procesoru k dispozici 55 až 65 Wattů v závislosti na vytížení, GPU samotné ve formě GeForce RTX 4090 Laptop může konzumovat až 175W (150W + 25W Dynamic Boost). Nicméně pokud je řeč primárně o CPU zátěži, kdy se GPU fláká, může procesor brát v továrním režimu performance až 85 Wattů. Pokud přepneme do režimu Silent, CPU si bere až 65 Wattů a v režimu Turbo dokonce 100 Wattů, ale zde se pak více projevuje lokální přehřívání některých procesorových jader.

ASUS ROG Strix SCAR 17 využívá tekutý kov namísto teplovodivé pasty(ASUS využívá Thermal Grizzly Conductonaut Extreme), chladič samotný pak obsahuje velkou parní komoru, ale i přesto jsem si všiml, že alespoň jedno jádro z každého CCX v procesoru dosahuje značně vyšších teplot, než ostatní. Jedno jádro v každém CCX prakticky vždy dosáhlo teploty až 94°C, další jádro pak 88-89°C, přičemž drtivá většina ostatních jader se držela okolo 75-78°C ve vícejádrové zátěži.

Zkoušel jsem vysledovat, zda se teplota mění v závislosti na taktovací frekvenci, ale k ničemu takovému nedocházelo, takže si nejsem jistý, zda je problém v parní komoře, aplikaci tekutého kovu, nebo je to něco úplně jiného. Každopádně i přes tento problém zvládá Ryzen 9 7945HX dominovat ostatní dříve testované procesory v Cinebench R23, který běžel po dobu deseti minut.

graph-6

Nyní se podíváme na notebook detailněji, od AMD ke mě dorazil ve standardní krabici, uvnitř jsem mimo samotného notebooku našel i velký 330W napájecí adaptér, v balení byl i kabel pro US zásuvky, což je specifikum tohoto putovního kusu.

Notebook samotný vypadá jako přechozí ASUS ROG Strix SCARy, což je vlastnost, liší se hlavně vnitřnosti. Notebook dosahuje rozměrů 395 x 282 x 234~283 milimetrů, přičemž hmotnost činí slušné tři kilogramy. Nicméně na pohled nevypadá jako nějaký tlouštík, jelikož jsme v době ztenčovací, měl jsem samozřejmě jisté obavy, jak si s takto rychlým hardwarem poradí chlazení.

Horní víko notebooku je kovové se zářícím logem ASUS ROG, to pěkně svítí ve tmě a uživatel se tak může povyšovat nad produkty iMoštárny, které u novějších modelů svítící logo postrádají.

Podobně jako ostatní ASUS ROG Strix SCAR notebooky, i tento model má RGB LEDky v základně, které pomohou vytvořit pořádnou GAMING SN1PER EPIC RGB LED ULTRA PERFORMANCE SUPER atmosféru. ;D

Portová výbava je bohužel relativně chudá, na pravé straně notebooku nenajdeme kromě výfuku chlazení vůbec nic. Osobně bych takto u většího notebooku čekal třeba dva USB-A porty pro periferie a třeba i čtečku SD karet, místo fyzicky v notebooku je.

Na levé straně notebooku se nachází dva USB-A 5Gb/s porty a 3,5mm audio combo jack. Opět je škoda, že audio jacky zde nejsou třeba tři, nebo i více, jako to kdysi bývalo takto u hi-endových strojů.

Zbytek portů najdeme na zadní straně notebooku, mimo napájecího DC jacku pro 330W adaptér zde najdeme starý dobrý RJ45 konektor připojený k Realtek RTL8125 2,5GbE čipsetu. Dále je zde jeden HDMI 2.1 výstup připojený do GeForce RTX 4090 a to nehledě na stav MUX čipu, HDMI jednoduše vždy obsluhuje RTX 4090. Dále zde jsou ještě dva USB-C konektory, oba dva poskytují pouze 10Gb/s USB konektivitu a mají údajně DisplayPort 1.4.

Jeden ze dvou USB-C konektorů podporuje i napájení a to až 100 Wattů, což se hodí, pokud cestujeme s kompaktním adaptérem a nepotřebujeme plný výkon notebooku. Bohužel všechny externí výstupy jsou připojeny do GeForce RTX 4090, MUX čip řeší pouze interní panel, takže není možné běžet jen s iGPU a na tu připojit externí monitor. Zároveň jsem si všiml, že pokud MUX čip přepnu z režimu Ultimate na Standard/MSHybrid, tak pro výstup na monitor kromě HDMI funguje jen jeden USB-C konektor. V Ultimate režimu přitom fungují oba dva, možná je to nějaký podivný bug.

Zkusil jsem do notebooku připojit běžný Lenovácký 65W USB-C adaptér a notebook ho bez problémů přijal, nicméně s takovým adaptérem nemůžeme využít výkon notebooku naplno, je to vhodné spíše na nějaké dobíjení a nenáročnou práci.

Po otevření víka notebooku nás přivítá látková ochrana klávesnice a displeje, po jejím odstranění se nám naskytne pohled na klávesnici s numerickým blokem. Zde musím ASUS pochválit, klávesnice má k mému překvapení použitelné rozložení kláves, numerický blok není nějak podivně namáčknutý či zmenšený a i kurzorové klávesy jsou odděleny. Na klávesnici se tak dá celkem slušně pracovat a cením si i přítomnosti audio kláves a odděleného zapínacího tlačítka.

Palmrest je plastový a počítejte s tím, že na něm snadno zanecháte otisky prstů, rukou či fleky od mastnoty, ale zde snadno utřít. Klávesnice je podsvícená za pomoci RGB LED a nechybí zde ani stavové LEDky signalizující nabíjení baterie a aktivitu SSD v notebooku, což je něco, co mnozí výrobci z notebooků zcela odstraňují.

Notebook má samozřejmě i nějaký displej, tento model má bohužel poměr stran 16:9, což je škoda, 16:10 a 18" úhlopříčka by slušela více. Testovaný kus měl v sobě panel BOE NE173QHM-NZ2, ten nabízí rozlišení 2560x1440 pixelů, jedná se o IPS panel podporující obnovovací frekvenci 240 Hz, G-Sync a údajně splňuje 100% DCI-P3. Maximální jas má hodnotu 300 nitů, což je bez problémů použitelné, displej má navíc matnou povrchovou úpravu, což opět cením, jelikož se díky tomu nechová jako zrcadlo.

Nad displejem najdeme celkem běžnou 720p webkameru a dva mikrofony, mechanickou krytku zde nenajdeme, ale nejspíše by bylo obtížné ji zde umístit vzhledem k tenkému rámečku okolo displeje.

Samozřejmě jsem se musel podívat i do útrob notebooku, podobně jako starší SCAR modely i tento kus má spodní plastové víko, které drží na místě jedenáct šroubků, na které postačí křížový šroubovák. Při odklápění spodního víka doporučuji značnou opratrnost, jelikož spodní víko má v sobě světlovody a RGB LEDky, pokud neopatrně víko odtrhnete, hrozí poškození flex kabelů od RGB LEDek.

Nyní můžeme vidět vnitřnosti notebooku, ve spodní části se primárně nachází čtyřlánková 90Wh baterie a dva reproduktory. V levé části se nachází ještě volný M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slot pro druhé SSD, bohužel zde není žádná příprava pro chlazení takto dalšího SSD, což je škoda, myslím si, že by pomohlo, kdyby spodní víko bylo kovové a odpadní teplo se odvádělo z SSD do něj.

V prostřední části notebooku pak najdeme dva SODIMM DDR5 sloty, ASUS zde osadil relativně obyčejné single-rank 16GB DDR5-4800 moduly, nicméně procesor v rámci JEDEC standardu podporuje 5200 MT/s propustnost a věřím, že pokud by bylo možné využít EXPO/XMP profil, mohlo by být možné vymáčknout třeba i více jak 5600 MT/s. Takto u hi-endového notebooku je škoda, že nedošlo na použití rychlejších 5200 MT/s modulů, šestnáctijádrový Ryzen 9 7945HX by z toho mohl benefitovat a šlo by získat něco jako 3 až 5% extra výkonu.

ASUS uvádí, že notebook podporuje maximálně 64GB RAM. Aktuálně lze zakoupit i atypické 24GB a 48GB moduly, takže teoreticky by mělo být možné osadit 96GB RAM, ale nemám to jak ověřit, vesměs stačí, aby ASUS vydal nový BIOS přidávající podporu takto větších modulů.

Vedle pamětí se pak nachází dva M.2 sloty, oba jsou připojeny přímo do procesoru, v menším M.2 2230 slotu najdeme WiFi kartu MediaTek MT7922A22M (AMD RZ616) podporující WiFi 6E standard. Pozitivní je, že WiFi kartu lze vyměnit v případě potřeby.

Druhý M.2 slot má standardní 80mm délku a poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace, ASUS zde osadil 1TB SSD společnosti SK Hynix, jedná se o OEM model SK Hynix PC801 1TB. SSD je tradičně olepeno černou páskou a teplo je odváděno za pomoci teplovodivého polštářku přes pásku do základní desky. Toto není nejlepší způsob, ale asi lepší, než nic. Zkoušel jsem SSD trápit po dobu třiceti minut a k mému překvapení se řadič zahřál maximálně na 84°C, ale nejsem si zcela jist, zda docházelo k throttlingu. Je třeba mít na paměti, že ASUS podobně jako další společnosti osazují různá SSD, takže není garantován konkrétní model.

Horní části dominuje chladící soustava, ASUS si vyhrál s designem parní komory, jsou zde piktogramy procesoru, grafické karty, pamětí, napájecí kaskády a tak podobně. Většina uživatelů tento výjev asi nikdy sama neuvidí, ale je to hezké. Demontáž chladiče jsem neprováděl, abych případně nepoškodil tekutý kov, pokud je zapotřebí vyčistit chlazení, postačí odšroubovat jen oba dva ventilátory a žebrování chladiče odprostit od prachu.

ASUS ROG Strix SCAR 17 má v sobě i MUX čip, to znamená, že přídavná grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4090 může napřímo krmit displej notebooku a nemusí tak obraz posílat přes PCIe do iGPU a tím pádem dojde k navýšení výkonu oproti klasickému režimu MSHybrid. Režimy GPU lze konfigurovat v programu ASUS Armoury Crate, já jsem primárně testoval v režimu "Ultimate", tedy interní displej krmí primárně GeForce RTX 4090. Výjimkou bylo testování při provozu na baterie, nicméně iGPU lze používat i právě v režimu Ultimate.

Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop s 16GB VRAM je aktuálně nejvýkonnější kartou pro notebooky, kterou NVIDIA nabízí. Grafické jádro vychází z desktopové AD103, což je desktopová GeForce RTX 4080, proto má k dispozici 256-bit paměťovou sběrnici a 16GB VRAM, oproti desktopové verzi však používá úspornější GDDR6 paměti a taktovací frekvence grafického jádra jsou samozřejmě nižší.

Jelikož jsem notebook testoval pár měsíců nazpět, využil jsem ovladačů verze 536.23, které byly v době testování nejnovější. Stejně tak notebook samotný jsem testoval s BIOSem verze 323, aktuálně už jsou venku novější verze.

Karta je do procesoru připojena jen přes osm PCIe linek čtvrté generace, předpokládám, že zbylých osm linek je bifurkováno v režimu x4x4 pro přídavná NVMe SSD, jelikož Ryzen 9 7945HX nemá dostatek PCIe linek pro x16 kartu a ostatní PCIe zařízení v notebooku.

Šestnáctijádrový procesor AMD Ryzen 9 7945HX pak potěší faktem, že se jedná opravdu o šestnáctijádrové CPU, kde jsou si všechna jádra rovna a nevyžadují nějaké speciální zacházení. Procesor samozřejmě do jisté míry drží při zemi napájecí limity, jednojádrový boost dosahuje hodnoty až 5,4 GHz, ale pokud zatížíme všech šestnáct jader nějakou zátěží, poklesnou taktovací frekvence na cca 4200-4300 MHz při cca 85W limitu.

Nicméně v herní zátěži jsou typicky taktovací frekvence o něco vyšší, jelikož žádná hra neumí využít tolik jader. I tak je třeba se připravit na nějaké kolísání, pokud se totiž hlásí ke slovu RTX 4090, na procesor zbyde něco okolo 55W, takže frekvence jednotlivých jader se pak pohybují někde přes 4400 MHz pokud se využije více jader. Pokud jen velmi málo, tak jsou taktovací frekvence pochopitelně vyšší.

Osobně tento procesor vnímám vhodnější spíše jako do nějaké mobilní pracovní stanice a líbil by se mi i nějaký notebook dokonce bez dGPU nebo jen s menší dGPU, na nějaké hrátky s virtuály, Kubernetes, Dockerem a další srandy to není vůbec špatné. Na druhou stranu nic moc nebrání využít i právě tento ASUS jako pracovní notebook, nepočítejte však s nějakou zárukou oprav do druhého dne jako u business-class strojů.

Procesor má i integrovanou grafickou kartu AMD Radeon 610M, jedná se o maličké RDNA2 iGPU, které má jen dvě CU a je to takové základní zobrazovadlo, které nic moc nesaje a stačí na jednoduchou běžnou práci.

Software

Co se předinstalovaného softwaru týče, na notebooku najdeme mimo ovladačů a ASUS utilit i takové věci jako McAfee antivirus. Ten jsem pro účely testování odinstaloval.

Armoury Crate

Tento program je jistě mnohým uživatelům ASUS produktů znám, v Armoury Crate můžeme konfigurovat napájecí limity CPU, GPU, měnit křivky otáček ventilátorů, nastavení RGB LEDek, podsvícení klávesnice, aktualizovat ovladače, firmware a tak podobně. Jak software vypadá můžete vidět na screenshotech níže.