RECENZE: BENQ GV1 – bezdrátový LED projektor s Androidem

BenQ GV1 není žádný profesionální projektor, který by se snažil nahradit klasické velké projektory, na to nemá rozlišení, svítivost a tak podobně. I tak se ale jedná o poměrně zajímavé zařízení, myšlenka malého projektoru fungujícího na baterie se mi totiž celkem líbí.

Nejprve se podíváme na balení, krabice s projektorem je poměrně malá, ale lehká zrovna není, samotný projektor váží 708 gramů. Uvnitř krabice najdeme nejprve malou krabičku obsahující oboustranný USB-C kabel, který slouží primárně na propojení třeba s notebookem, nicméně skrze USB-C projektor podporuje pouze DisplayPort, telefon nebo notebook s HDMI v USB-C zde fungovat nebude. Dále zde nalezneme látkový obal, do kterého můžeme projektor bezpečně uložit během přesunu třeba v batohu. Také zde nalezneme manuál, dálkový ovladač a 12V/2A napájecí adaptér.

Samotný projektor má pohyblivou hlavu, kterou můžeme natáčet směrem nahoru nebo dolů. Na jeho horní části je pak několik tlačítek pro jeho ovládání. Najdeme zde zapínací tlačítko, dvě kapacitní tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepínač Bluetooth režimu. Jako zdroj světla slouží údajně Osram Q9 LEDka a svítivost projektoru je údajně 200 lumenů. Nativní rozlišení je pak poměrně nízkých 854x480 pixelů, projektor ale umí upscalovat až na 1920x1080.

V zadní části hlavy se nachází výfuk chlazení, LEDka je nejspíše chlazena nějakým chladičem, jehož žebrování lze vidět, to profukuje velmi tichý ventilátor, který nasává studený vzduch ze stran hlavy. Na straně hlavy také nalezneme velice důležité ostřící plastové kolečko, které budete používat velmi často pokud projektor nebude někde staticky umístěný.

Tělo projektoru je děrované, smysl to dává hlavně v zadní straně, kde jsou ostatní konektory, neboť se zde nachází i pětiwattový reproduktor. Dále zde nalezneme DC jack pro napájecí adaptér a USB-C konektor, který podporuje úložná zařízení s FAT32 i NTFS, nebo může tunelovat DisplayPort.

Na spodku projektoru najdeme standardní nálepku s informacemi o certifikacích a také závit, díky kterému můžeme projektor našroubovat na nějaký držák. Spodek je pak pogumovaný, aby projektor hezky seděl třeba na stole nebo nějakém jiném povrchu.

Dovolil bych si upozornit, že běžně projektory nepoužívám ani netestuji, nicméně BENQ GV1 je spíše takový „lifestyle“ produkt, který se nesnaží útočit na profesionální projektory a jevil se mi jako zajímavé zařízení, které bude možné otestovat bez nějaké speciální techniky.

Zároveň se předem omlouvám za některé nepříliš dobré fotografie, projektor nemá velkou svítivost a Samsung Galaxy S7 nefotí zrovna nejostřeji v šeru.

Dále se podíváme, jak se projektor chová po zapnutí, nějaký základní přehled funkcí a v další kapitole dojde na samotné testování.

Je třeba zmínit, že bez dálkového ovládání se neobejdete, bez něj lze projektor víceméně zapnout, změnit hlasitost nebo přepnout do Bluetooth režimu. Bluetooth režim jako takový je lehce podivný, projektor se v tomto módu chová jako reproduktor připojený přes Bluetooth, původně jsem myslel, že by bylo možné použít ho jako konferenční zařízení, ale projektor nemá žádný mikrofon, což se mi jeví jako nedostatek, byť nijak zásadní. Ubírá to ale na potenciálu zařízení.

Po zapnutí projektoru na nás vybafne logo BENQ a chvíli může trvat, než Android 7.1 určený nejspíše pro televize nabootuje. Ano, projektor používá Android jako operační systém. Pokud stiskneme napájecí tlačítko jednou, projektor se pouze uspí, je tak možné ho později rychle probudit, v tomto režimu se ale může samovolně vybít, pokud ho necháme několik dní jen tak ležet. Dlouhým podržením zapínacího tlačítka můžeme vynutit opravdové vypnutí.

Na úvodní obrazovce nás přivítá menší rozcestník s různými aplikacemi, projektor také velmi touží připojit se na WiFi síť. To je další věc, která mi lehce vadí, bezdrátový přenos obrazu nelze použít, dokud není projektor připojen k WiFi síti. Zařízení, které chceme přes Miracast, WiDi nebo AirPlay připojit musí také být na stejné WiFI síti. Projektor může sloužit i jako WiFi repeater, ale tuto funkci nepovažuji za příliš užitečnou.

Připojování bezdrátově je funkční na systémech s Windows 8.1/10, kde je podporovaný WiFi chipset, který umí Miracast nebo WiDi. U většiny notebooků tak nebude problém, stejně tak zařízení s Androidem jsou podporovaná. Na menší problém jsem narazil u svého Planet Gemini PDA 4G, bezdrátově přenášený obraz se otočil na výšku, přestože zařízení je neustále v širokoúhlém módu, nicméně to je spíše problém Gemini, projektor je v tom nevinně.

Pokud máte nějaké zařízení značky Apple, budete potřebovat iOS 12 nebo novější, starší verze nejsou podporované. Resp. minimálně iPhone 7 s iOS 11 se na projektor nedokázal připojit, iPad Mini 4 s iOS 12 ano.

Ovládání projektoru ovladačem je poměrně jednoduché, zvládne to téměř každý. Poněkud otravné je zadávání hesel třeba při připojování na WiFi síť, musíme pětisměrnou klávesou zadat celé heslo na klasické qwerty klávesnici, což je zdlouhavá činnost.

Než se přesuneme do další kapitoly, je třeba zmínit, že maximálních 200 lumenů z projektoru vytáhneme pouze pokud máme připojený napájecí adaptér, pokud projektujeme na baterie, LEDka svítí méně, což během denního světla vůbec nepomáhá.