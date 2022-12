RECENZE: GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC, aneb tichý gigant

Recenze RTX 4080 přichází poněkud se zpožděním, je to dáno hlavně tím, že minulý měsíc došlo k vydání velkého množství nových produktů a testování grafických karet nějakou dobu trvá, navíc jsem testovací sestavu upgradoval a proto došlo ke zpoždění.

Testovaná GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC ke mně dorazila ve svém standardním prodejním balení přímo od společnosti GIGABYTE, samotná krabice je celkem velká a pořizovací cena se aktuálně pohybuje okolo 41 000 Kč s DPH, což není vůbec málo za samotnou grafickou kartu. Zajímavé je, že GIGABYTE u tohoto modelu nabízí extra rok záruky po registraci, takže můžeme mít až čtyři roky dlouhou záruku, což není vůbec špatné.

Po otevření krabice nás přivítá pěna, manuál, prodloužení záruky, pod vrchním pěnovým obalem najdeme samotnou grafickou kartu, redukci z tří osmipinů na jeden šestnáctipin a pomocné držáky do skříně, které velmi pravděpodobně budou uživatelé potřebovat.

Karta má totiž mamutí rozměry, konkrétně 342 x 150 x 75 milimetrů. Hmotnost karty je něco lehce přes 1,7 kilogramu. Na fotografiích níže můžete vidět, jak vypadá oproti dvouslotovému Radeonu RX 5700 XT a také jak vypadá dohromady s miniITX základní deskou.

Co se týče výstupů, karta má celkem čtyři výstupy, tři DisplayPorty 1.4 a jeden HDMI 2.1 výstup. Karta tak postrádá modernější DisplayPort 2.0, ale řekl bych, že to až tak vadit nebude.

Chladič karty je velmi robustní a ofukují ho tři 110mm ventilátory, které mají RGB LED podsvícení, podobně jako to mívaly AORUS varianty. Ventilátory se zastavují v nízké zátěži a v idle, chladič je totiž velmi robustní a trvá docela dlouho, než se zahřeje. Karta je díky tomu velmi tichá a chladná i v maximální zátěži, což je obří plus.

Samozřejmě karta má i podsvícené logo GIGABYTE na boku.

Karta má dva BIOSy, OC BIOS a Silent BIOS, přičemž GIGABYTE kartu nechává v balení se zapnutým OC BIOSem.

Pro přídavné napájení nám zde slouží nový známý ve formě 16pin 12V konektoru, já jsem měl k dispozici nativní kabel přímo ze zdroje a tak jsem použil ten, přibalenou redukci jsem nechal zabalenou v krabici.

Testovaná RTX 4080 nemá ani nijak šílený napájecí limit, ten je totiž nastaven na hodnotu 340 Wattů, přičemž manuálně ho můžeme zvednout na 400W, ale prakticky to nemá cenu. Zkoušel jsem limit navyšovat a pak i nějaké přetaktování GPU, ale získal jsem možná tak jednotky procent výkonu navíc, přičemž limituje i ten 400W napájecí limit a nemožnost měnit napětí GPU. Zároveň jsem byl značně překvapven, že v některých hrách karta brala klidně jen 250-290W, takže reálný odběr může být spíše nižší, než tovární napájecí limit.

Zkusil jsem i GIGABYTE CONTROL CENTER utilitu, která byla přibalená k testovací základní desce, v této utilitě můžeme konfigurovat RGB LED na kartě, ventilátory a také ono přetaktování. Jak nástroj vypadá můžete vidět na screenshotech níže.

Kartu jsem testoval v továrním nastavení a napájecí limity jsem neladil, navíc jsem testoval jen tak na stole, jelikož aktuálně nemám k dispozici rozumnou big tower skříň. Testovací sestava doznala menšího upgradu oproti té předchozí a třeba časem získá i nějakou skříň. Ovladače jsem použil ve verzi 526.98, stejné u dalších NVIDIA grafických karet. Bohužel jsem měl velmi málo času a nepodařilo se mi včas sehnat do srovnání nějakou GeForce RTX 3080/3090 a Radeon RX 6800/6900 XT, ale mám něco přislíbeného na cestě, tak snad již brzy. Z časových důvodů jsem se nedostal ke zkoušení DLSS3 a v herních testech standardně DLSS/FSR nevyužívám, stejně tak žádné vychytávky jako dynamické rozlišení.

Původní sestava na testování GPU využívala AMD Ryzen 9 5900X a GIGABYTE X570 AORUS PRO základní desku. To se změnilo a procesor, který pohání novou sestavu je AMD Ryzen 9 7950X, který by měl poskytovat velmi dobrý nejen herní výkon a občas se podívá i do jiných desek na nějaké testy.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 7950X

G.Skill TridentZ 5 NEO - 2x16GB DDR5-6000 CL38

GIGABYTE B650E AORUS MASTER (BIOS F3c)

GIGABYTE AORUS 7000s 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen4

GIGABYTE UD1000GM zdroj (podporuje nativně nový 16pin konektor)

Windows 10 Pro v22H2

Jelikož procesor chladím AIO vodníkem, nedochází zde k nějakému přímému ofukování VRM a NVMe SSD. Na tyto účely jsem použil ventilátor z nějakého Intel BOX chladiče, tentokrát se zde hodily ony pověstné plastové nožičky, takže ventilátor sedí na místě.