RECENZE: Intel® Server System M50CYP2UR208 - dva 10nm Intel Xeony Ice Lake

Tento rok je pro mně ve znamení serverů, typicky s AMD EPYC procesory a nějaké jsem občas stihl i otestovat a sepsat nějaké články. Snažil jsem se získat i nějaké kousky s Intel procesory, nicméně víceméně všichni dodavatelé mi odpověděli, že servery s Intel procesory jsou nedostupné, resp. procesory celkově jsou špatně dostupné, což se projevilo i tím, že jsem musel často měnit konfigurace některých serverů. Čirou náhodou se ozval jeden ze čtenářů s tím, že má k dispozici k zapůjčení server od Intelu s novými Intel Ice Lake Xeony, propálil jsem nějakou tu naftu pro Grétu, server otestoval a napsal tento článek.

Pro osvěžení paměti o Xeon Ice lake procesorech doporučím jeden náš starší článek:

Technicky vzato měly Ice Lake Xeony postavené na 10nm procesu nastoupit do práce někdy v letech 2018-2019, ale to se nestalo a na trh dorazily až tento rok. Oproti předchozím Cascade Lake-X Xeonům Intel přináší konečně podporu PCI Express čtvrté generace i do serverů. Jeden procesor může poskytnout až 64 PCIe linek, což je upgrade oproti 48 Gen3 linkám starší generace, nicméně i u těchto Xeonů Intel zachoval chipset, který poskytuje nějakou tu USB a SATA konektivitu, takže ne vždy je možné využít plných 64 linek. Na komunikaci s druhým procesorem v dvousocketových systémech zde slouží UPI sběrnice s propustností 11,2 GT/s, respektive každý procesor má tyto sběrnice hned tři pro co nejrychlejší komunikaci. Intel vylepšil i podporu RAM, některé procesory tak umí údajně adresovat až 6TB RAM, ale maximálně DDR4-2933, v 2DPC konfiguraci tak očekávejte zpomalení na 2667 MT/s, přičemž paměťový řadič je osmikanálový. Nově tyto procesory mohou mít až 40 fyzických jader, což je opět skok z 28 jader předchozí generace(v tento moment myslím primárně standardní socket LGA4189 a ne 56C BGA modely).

Nicméně i tak jsou některé funkcionality ořezané, ne všechny Xeony Ice Lake umí pracovat s Intel Optane paměťmi, liší se i maximální velikost SGX bezpečnostní enklávy. Intel samozřejmě zachoval značení Bronze/Silver/Gold/Platinum, což se mi i dnes jeví jako poněkud zvláštní, ale asi proč ne.

Testovaný server se oficiálně jmenuje Intel® Server System M50CYP2UR208 a server je opravdu od Intelu, což je pro mne celkem novinka, jelikož se servery přímo od Intelu jsem nikdy nepracoval, typicky se jednalo o různé stroje DELL, HPE, Supermicro, SUN či IBM. Byl jsem tedy zvědavý, jak se Intel ujal různých serverových zvyklostí. Předem zmíním, že server má přípravu pro GPU, ale zatím bez GPU kitu, proto má méně PCIe slotů. Opět musím připomenout, že servery se typicky připravují na míru zákazníkům, tento kousek sloužil spíše jako takové putovní demo, než finálně dorazil(tedy pokud ještě nedemuje) k nějakému zákazníkovi.

Server jsem přivezl v jeho originální krabici, uvnitř najdeme mimo samotného serveru kolejnice společnosti KingSlide, což je taková klasika, tyto kolejnice jsem měl i u nedávno testovaného Gigabyte R282-Z92 A00 serveru.

Jak název serveru napovídá, jedná se o 2U šasi, zcela vepředu najdeme hned tři separátní "koše" na 2,5" disky, ty samozřejmě vyžadují i nějaký backplane a PCIe/SAS/SATA konektivitu do nějakého řadiče či HBA. Testovaný model má osazený jen jeden koš na disky a jeden backplane, osazeny pak byly dvě SSD Kingston DC1000M 960GB, jedná se o U.2 PCIe disky pro serverové použití, jejich DPWD dosahuje hodnoty 1 po dobu pěti let, nebo 1,6 DPWD po dobu tří let, což je celkem OK pro nějaké méně náročné použití. Pokud netušíte co je to DPWD, je to zkratka pro "Drive Writes Per Day", tedy kolikrát můžeme dané SSD kompletně přepsat za den po dobu záruky, tyto disky tak můžeme po dobu pěti let přepsat jednou denně, než bude NAND zcela vyčerpána.

Intel zde použil trochu zvláštní šuplíky, disky samotné se do žádného šuplíku nemontují a jen se nasunou do serveru. Trochu mne překvapily extrémně slabě svítcí LEDky, jsou vidět jen pod určitým úhlem a nejsou téměř vidět, což u serveru vidím prvně, typicky je žádoucí, aby byla aktivita disků nějak rozumně viditelná, doufám tak, že v případě poruchy svítí oranžově či červeně se značně vyšším jasem.

V přední části serveru najdeme ještě stavové LEDky a zapínací tlačítko, které jsem zapomněl vyfotit, achjo. Na horní části serveru pak najdeme plánek serveru popisující pozice různých slotů a komponent, poměrně standardní aféra, ale velmi mně pobavilo, že Intel označuje 15-pin D-Sub konektor jako "Video Port (RJ45)", asi se někdo spletl.

Podívejme se tedy do zadní části serveru, portová výbava přímo na desce je totiž překvapivě slabá, najdeme zde jen tři USB-A 5Gb/s porty, VGA, RJ45 pro vzdálenou správu(obsluhuje to ASPEED AST2500) a RJ45 poskytující sériový port.

Dále zde máme jen různé PCIe sloty a jeden OCP 3.0 slot, ve kterém byla nainstalovaná nová síťová karta Intel E810 s dvěma SFP28 porty, bohužel jsem po ruce neměl jiný stroj či switch se SFP28, abych to mohl nějak vyzkoušet, snad někdy příště.

Server má pozice pro dva napájecí zdroje, ale osazen byl jen jeden, což na mé testy bez problémů stačilo. Zdroj byl poněkud brutálně předimenzovaný, na 12V větvi totiž dodá až 2100 Wattů.

Zbytek zadní části zabírají pozice pro PCIe karty, teoreticky má server až osm slotů, přičemž jen dva jsou low-profile, nicméně záleží na konfiguraci PCIe stromečků, testovaná konfigurace totiž neposkytuje všech osm slotů, ale jen pět x16 Gen4.

Protože jsem potřeboval jinou síť, než optiku skrze SFP28/SFP+, osadil jsem do serveru starou quad-port gigabitovou kartu s chipsety od Broadcomu, tuším, že je to z nějakého DELL PowerEdge R620. Dále jsem osadil i grafickou kartu, abych nebyl odkázán jen na 2D ASPEED AST2500, osadil jsem úsporný 50W TDP Sapphire Radeon RX 550 2GB.

Co se týče PCIe slotů samotných v rámci stromečků, je zajímavé, že do dvou low-profile slotů můžeme osadit dvě PCIe x16 Gen4 karty, zde bych čekal spíše dva x8 sloty.

Prostřední PCIe stromeček nabídne opět dva PCIe x16 Gen4 sloty, do jednoho z nich jsem osadil právě Radeon RX 550 2GB.

Poslední PCIe stromeček nabízí celý jeden PCIe x16 Gen4 slot, ale také má na sobě dva konektory pro připojení PCIe SSD, nejspíše do předního backplane. Protože PCIe je náchylné na kvalitu signálu a délku vodičů je zde i chytrý retimer AsteraLabs PT4161L, u kterého se výrobce chlubí nízkými latencemi.

Nyní ještě k vnitřku serveru, rozložení komponent je víceméně standardní, v přední části hned za disky se nachází celkem šest ventilátorů Foxconn PIA060K12W, každý ventilátor může odebírat teoreticky až 78 Wattů, ale to nejspíš nikdy nenastane. Ventilátory lze samozřejmě vyměnit bez nářadí. Za ventilátory najdeme plastový tunel, který koriguje průtok vzduchu přes chladiče procesorů, RAM a VRM. Překvapilo mě, že všechny napájecí kaskády mají poměrně vysoké pasivní chladiče, ale to je vlastně celkem pozitivní.

Chladiče procesorů jsou celkem masivní a nejsou nějak vtipně ořezané kvůli GPU, nicméně nechápu proč část jejich šroubů je vyrobena z plastu.

Pod každým chladičem je osazený jeden osmijádrový procesor Intel Xeon Gold 5315Y s celými osmi fyzickými jádry, základní frekvence činí 3,2GHz a maximální Turbo boost je až 3,6GHz, přičemž při využití všech jader je procesor ochoten boostovat klidně na 3,4GHz, což není špatné. Nyní ta horší zpráva, každý tento procesor má TDP nastaveno na 140 Wattů a tuto hodnotu dodržuje. Procesory jsou tak relativně vysokofrekvenční, nezapomeňme však, že poskytují i PCIe linky a další funkce, napájení tak nepadá čistě na procesorová jádra. Z hlediska efektivity ale bude vypadat šestnáctijádrový AMD EPYC 7282 jako král se svými 120W TDP. Ve srovnávních tedy doporučuji koukat hlavně na šestnáctijádra v testu, či na dvě osmijádra, zajímavé bude srovnání proti starším Ivy Bridge Xeonům, ty jsem také testoval jako dvě osmijádra. Napájecí limity je možné v BIOSu konfigurovat, ale o tom až v další kapitole.

Kolem procesorů najdeme celkem 32 slotů pro DDR4-Registered paměti, u každého procesoru je tak optimální zapojit alespoň osm pamětových modulů, což testovaná konfigurace splňuje, každé CPU má k dispozici osm 8GB DDR4-2933 pamětí, tyto moduly podporují rychlost až 3200 MT/s, ale procesory umí maximálně 2933 MT/s.

Přímo na desce najdeme zbytek "omáčky", ASPEED AST2500 BMC, Intel VROC Premium modul(jedná se v podstatě o licenční hardwarový klíč umožňující vytvářet softwarový RAID přes SATA/SAS/NVMe SSD) a OCP3.0 kartu, která nese označení Intel E810, jedná se o dvouportovou síťovou kartu s dvěma 25Gb/s SFP28 konektory. Kartu lze demontovat bez nutnosti otevírat server.

Co se týče testů, prováděl jsem většinou ve Windows Serveru 2019 a něco málo v Ubuntu 21.04.

Server mne při spuštění přivítal hromadou chybových hlášek týkajících se NvmExpress zařízení, tyto hlášky se navíc zobrazovaly i na pozadí bootovacího menu. Dále jsem měl problém nabootovat instalačku Windowsího Serveru 2019, systém padl okamžitě do BSOD "DRIVER VERIFIER DMA VIOLATION", tento problém jsem vyřešil tak, že jsem vyrobil SW RAID0 přes obě 960GB NVMe U.2 SSD a vypnul jsem virtualizaci včetně Secure Bootu. Nejsem si 100% jist kombinace čeho se Windosům nelíbila, ale povedlo se to vyřešit. Ve Windows vypadal poměrně humorně správce zařízení, jelikož pár ovladačů chybělo. Všechny jsou ke stažení na stránkách Intelu.

V další kapitole se podíváme detailněji na BIOS, IPMI a nastavení VROC RAIDu.