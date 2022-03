RECENZE: Lenovo ThinkPad L15 Gen2 (AMD) - refresh L15 Gen1 se Zen3 CPU

ThinkPady řady L patří nad levnou řadu E, ale sedí níže, než dražší řady T, P a X. Jedná se o modely, které jsou tak napůl blíže pořádnějším business class strojům a jsou tak ořezané oproti vyšší řadě T. Oproti vyšším řadám mají i nějaké výhody, mimo nižší cenu mají většinou dva DDR4 SODIMM sloty.

Lenovo ThinkPad L15 Gen1 jsem tu v minulosti recenzoval a to s osmijádrovým Ryzenem 7 PRO 4750U. Dnešní recenze bude tak trochu duplicita, jelikož L15 Gen2 má víceméně identický hardware, liší se jen novějšími Zen3 procesory a některé podpůrné komponenty jako WiFi, SSD a RAM v závislosti na tom co je skladem. Pokud objednáváte model s LTE modemem, najdete uvnitř stejný Fibocom L850-GL.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T - 2,3GHz, Turbo až 4,2GHz, 16MB L3 cache, 20W TDP, 7nm

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 7 Mobile

15,6“ BOE NV156FHM-N48 1920x1080 60Hz IPS LCD, 250 nit

Micron 2300 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

2x Realtek RTL8111/8168/8411 PCIe Gigabit Ethernet

Realtek RTL8852AE WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

3 cell 45Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro V21H2

Lenovo ThinkPad L15 Gen2 je také specifický tím, že se jedná o jediný ThinkPad s 15,6" displejem využívající AMD procesory, bohužel vyšší T15 existuje jen s Intel procesory(do vydání Gen3 jsou to jen čtyřjádrové Tiger-Lake U) a pak můžeme s AMD pořídit leda 14" a 13,3" modely, což je škoda.

Dnes testovaný kousek lze na Internetu zakoupit za nějakých 26 700 Kč s DPH, přičemž standardně má tato konfigurace pouze 1x8GB RAM, v mém případě byl navíc osazený modul využívající 16 Gbit čipy, tedy s označením 1Rx16. Samozřejmě 8GB RAM je v dnešní době poněkud smutníkaté množství paměti, takže jeden 8GB modul jsem promptně demontoval a osadil dva dual-rank 16GB DDR4-3200 CL22 Kingstony, které koncovému uživateli pár let vystačí.

Notebook mi dorazil ve svém standardním balení. V kartonové krabici s nápisem Think najdeme samotný notebook a Lenovácký 65W USB-C adaptér, kterým můžeme nabíjet třeba i mobilní telefon, jelikož výstupní napětí mají hodnoty 20, 15, 12, 9 a 5 Voltů.

Rozměry notebooku jsou stejné, jako u první generace, což znamená 366 x 250 x 21 milimetrů, hmotnost papírově poskočila z 1,98 kilogramů na 1,99, což je zanedbatelné.

Všechny ThinkPady řady L a vyšší podporují mechanické dokovací stanice, ty notebook zamknou na místě a do notebooku se vsunou dva USB-C konektory, které poskytují napájení, USB 1Gb/s konektivitu, DisplayPort 1.2 výstup, a proprietární konektor, který je v podstatě placatý RJ45 konektor a řeší tak připojení ethernetu nativně z PCIe síťové karty přímo v notebooku.

Jelikož jsem nakousnul proprietární dokovací konektor, podívejme se nejprve na portovou výbavu. Podobně jako ostatní ThinkPady má i L15 Gen1 všechny porty na levé a pravé straně, vzadu žádné nenajdeme. Na levé straně je hlavní sada portů.

Najdeme zde USB-C 10Gb/s s podporou nabíjení a DisplayPortu 1.2. Dále se zde nachází proprietární ethernet, kterému sekunduje druhý USB-C port, který opět podporuje nabíjení, 10Gb/s USB a DisplayPort 1.2. Vedle těchto konektorů sedí jeden USB-A 5Gb/s port, HDMI 1.4b(škoda, Ryzeny podporují bez potíží HDMI 2.0 a vyšší modely ho mají) a dvě malé zdířky. Jedna zdířka je slot na microSD karty, řadič samotný je připojený přes PCI-Express.

Druhá zdířka je slot na microSIM karty, což se hodí, pokud máme v notebooku LTE modem. Lze ho vyndat za pomoci jehly nebo "vyndavače" SIM karet, který se běžně přidává k mobilním telefonům. Posledním konektorem je RJ45, který obsluhuje gigabitový Realtek RTL8168/8111 chipset. Poněkud zvláštní je umístění LEDek, ty jsou uvnitř konektoru a trochu tak prosvětlují samotný konektor.

Na druhé straně notebooku najdeme 3,5mm audio combo jack, USB-A 5Gb/s port, výfuk chlazení a zdířku pro zámek typu Kensington.

Po otevření notebooku nás přivítá látková ochrana klávesnice, po jejím sejmutí se naskytne pohled na palmrest s klávesnicí a touchpadem. Rozložení je již několik let stejné, klávesnice je samozřejmě podsvícená, najdeme zde nepřekonatelný TrackPoint a celoklikací touchpad, někdy nazývaný clickpad. Malou novinkou je LEDka signalizující zapnutý NumLock. Ještě by se hodil pás kontrolek jako na ThinkPadech T500/W500. Pod klávesnicí bydlí čtečka otisků prstů a logo ThinkPad s červenou LED. Nad klávesnicí bydlí samotné zapínací tlačítko.

Co se displeje týče, nejedná se o nic speciálního, ale o business standard, najdeme zde matný 1920x1080 60 Hz IPS panel BOE NV156FHM-N48. Lenovácké označení je LEN40BA, nebo také "Wide viewing angle & High density FlexView Display 1920x1080". Jas displeje je údajně 250 nitů, což je celkem OK na vnitřní použití(bylo by však hezké, kdyby i L řada měla k dispozici nějaký 400 nit panel, či s variantu s vyšším rozlišením), mnoho času bude notebook stejně zaklapnutý v dokovací stanici a navíc má matnou povrchovou úpravu.

Nad displejem bydlí standardní 720p webkamera s krytkou ThinkShutter, která kameru umí zcela vypnout. Poněkud překvapivě zde najdeme i IR kameru, kterou můžeme použít pro přihlášení do systému za pomoci Windows Hello. Horní víko notebooku je podobně jako u řady Edge celokovové, zbytek těla je plastový, magnesium zde najdeme snad jen v pantech.

Na spodní části notebooku můžeme vidět větrací otvory, šroubky a otvory pro zamčení do dokovací stanice. Také zde najdeme dva reproduktory a čtyři podložky. Do útrob notebooku se dostaneme snadno, stačí odšroubovat všechny šroubky, vyndat šuplík pro SIM kartu a pak lze spodní panel opatrně odcvakat. Spodní kryt je celý z plastu a nic speciálního zde nenajdeme.

Nyní se však podívejme na vnitřnosti notebooku, zde najdeme kombinaci veselých komponent a také zklamání(stejné bylo u Gen1). Lenovo se rozhodlo osadit pouze malou tříčlánkovou 45Wh baterii, přestože je v notebooku spousta místa, navíc je zde jen jeden M.2 2280 PCIe Gen3 x4 slot bez chladiče. Zcela bez problémů by se sem vlezl druhý M.2 2280 slot, klidně i jen v režimu SATA, nějaký chladič a značně větší baterie. Ale pak by asi notebook byl moc dobrý a kanibalizoval by tak řadu T, nebo nevím. Osazené SSD je Micron 2300 512GB.

Toto SSD jsem nedávno našel i v jiných Lenovo noteboocích, ale narazit můžeme na různá OEM SSD, WDC PC SN730, Samsung PM981a, něco náhodného od Union Memory, SK Hynix PC711 a tak podobně. Pokud Vás zajímá, jak si různá OEM SSD vedou, podívejte se do jednoho staršího článku:

Micron 2300 512GB je velmi žhavé SSD s velmi žhavým řadičem. ThinkPad L15 Gen2 podobně jako Gen1 nemá vyloženě chlazení pro NVMe SSD, ale jen teplovodivou podložku, která odvádí teplo z SSD do základní desky. Nějaké to teplo bohužel prosakuje do palmrestu a to dost nepříjemně v případě Micron 2300 512GB SSD. Pravá dlaň se mi totiž značně ohřívala a to více než obvykle. Zjistil jsem, že palmrest se bez potíží ohřeje až na 49°C a nějaké drobné, což je opravdu hodně. Nicméně jsem si celkem jistý, že jiná SSD tolik netopí a pokud je v notebooku Samsung PM981a, roztopil se palmrest maximálně na nějakých 38°C, což je značně příjemnější teplota.

Nad baterií sedí dva SODIMM sloty, což znamená, že můžeme osadit až 64GB RAM ve dvou modulech, v testované konfiguraci je osazeno 2x16GB DDR4-3200, jak zmiňuji na začátku článku.

V pravé horní najdeme M.2 2242 slot pro WWAN, vedle v M.2 2230 slotu sedí Realtek RTL8852AE WiFi 6 chipset, který má i Bluetooth 5. Vedle bezdrátových chipsetů vidíme chladič, která má dvě heatpipe a teplo odvádí do pasivní části na straně notebooku.

Rozborka notebooku je tak velmi snadná, stejně tak údržba, výměna RAM, SSD a bezdrátových chipsetů. Jsem však smutný z absence druhého slotu pro SSD, absence chlazení SSD a nízké kapacity baterie. Tedy stejně jako u L15 Gen1.

Menší novinkou v BIOSu je služba LENOVO CLOUD, což zdá se umožňuje nainstalovat systém z cloudu, ale evidentně se jedná o službu vyžadující účet a je nejspíše placená.

Testovaný ThinkPad L15 Gen2 má v sobě šestijádrový procesor AMD Ryzen 5 5600U, procesor má plnou L3 cache v kapacitě 16MB a nejedná se o starší kousek ála Ryzen 5 5500U, který je založen na Zen2 architektuře. Toto šestijádro má navíc lepší iGPU RX Vega 7, stejné jako Ryzen 7 PRO 4750U, ale iGPU zde tiká na lehce vyšší frekvenci. Aby nebylo iGPU příliš smutné, přidělil jsem mu 2GB VRAM(hodí se to hlavně pro starší programy, které neumí zjisti, že iGPU si umí brát paměť i dynamicky, zároveň si tím lze pojistit nějaké množství paměti čistě pro iGPU).

Co se napájecích limitů týče, podobně jako u L15 Gen1 i Gen2 umí přepnout mezi 15W a 20W režimem, ve Windows to můžeme provádět přímo táhlem nastavení napájení. Oproti L15 Gen1 jsem tentokrát testoval v 20W režimu, jelikož mně zajímalo, jaký výkon má toto ULV šestijádro.

Software

Na notebooku toho mnoho předinstalováno nebylo, ale to nevadí, jelikož jsem instalaci přeplácnul upravenou image z WDS serveru. Ručně jsem instaloval AMD chipset ovladače a ovladače grafické karty, použil jsem nejnovější betu v době testování, tehdy se jednalo o verzi 22.2.1.

Lenovo Commercial Vantage

Lenovo Commercial Vantage je tak trochu odlehčený program Lenovo Vantage, odlehčení spočívá v absenci reklamních sdělení, což schvaluji. Jinak zde můžeme tradičně konfigurovat baterii a její stav, klávesnici, webkameru a tak podobně. Konfigurační utilita TrackPointu je separátní.