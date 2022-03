Test: Čtyři různá OEM PCIe NVMe SSD, která najdete ve svém notebooku (možná)

Velmi často řeším business class notebooky, vlastně je to tak trochu moje primární náplň práce. Jelikož je dostupnost hardwaru v dnešní době taková všelijaká, dochází velmi často ke značným zpožděním, pokud si objednáváte hardware v nějaké vlastní konfiguraci. To vede k tomu, že občas se musí sáhnout po železe, které je skladem v distribuci a pokud konfigurace nevyhovuje, musím ji nějak upravit. Typicky to znamená, že měním SSD za nějaké s vyšší kapacitou, přidávám RAM a přikupuji delší záruku.

Jedná se tak o poměrně triviální úkony, které zvládne snad každý a samy o sobě nejsou moc zajímavé. Zajímavější je(alespoň pro mně) to, co občas v různých noteboocích najdu. Velcí DELL výrobci jako třeba OEM, Lenovo, HP a další typicky nenabízí možnost říct si o konkrétní model SSD, víceméně je možné zvolit jen kapacitu a nějaké NVMe SSD se v notebooku objeví. Toto je něco, co mě štve už hezkých pár let, ale neočekávám nějakou změnu u větších výrobců, jelikož hardwaru je nedostatek a tak se osazuje to co je zrovna po ruce. Podobné je to s RAM, můžete narazit single-rank, dual-rank moduly s 8Gbit čipy, nebo single-rank s 16Gbit čipy.

Nějakou kupu SSD jsem po různých upgradech(typicky se upgraduje na nějaké Samsungy 970 EVO/EVO Plus/PRO či 980 PRO) nasbíral a dnes se na čtyři náhodné OEM SSD podíváme. Do testů jsem nezařadil velmi dobrý Samsung PM981/981a 512GB, jelikož je to v podstatě OEM varianta Samsungu 970 EVO, jedná se o velmi slušné SSD, ale v testu už jedno 970 EVO je, nicméně je to rychlejší 2TB varianta.

Western Digital PC SN720 512GB

První OEM PCIe NVMe M.2 2280 SSD, které představím je Western Digital PC SN720 512GB, toto SSD bylo vytaženo z Lenovo ThinkPadu T480, což není zrovna nejaktuálnější, ale může být zajímavé do srovnání oproti dalším PCIe Gen3 SSD. Tato OEM varianta odpovídá Western Digital SN750 Black SSDčku, které šlo dříve normálně koupit, hardware je víceméně identický a liší se jen firmware.

Několik těchto SSD v provozu mám od začátku roku 2019 a všechna zatím fungují, takže spolehlivost je asi OK, výkon podávají také celkem rozumný. SSD využívá řadič SanDisk 20-82-007011, 512MB DDR4-2400 DRAM cache a TLC NAND má 64 vrstev. Na fotografii můžeme vidět, že NAND se skládá ze dvou 256GB čipů. Toto SSD údajně umí sekvenčně číst rychlostí až 3400 MB/s a zapisovat rychlostí 2400 MB/s. Dále by mělo vydržet 300 TBW, tedy tolik vydrží běžná verze SN750 Black, výdrž OEM varianty WD neuvádí. SSD podporuje NVMe protokol verze 1.3.

Micron 2300 512GB

Dalším pánem na holení je poněkud neobvyklé SSD od Micronu. Toto SSD existuje v běžné prodeji jako Crucial P5, přičemž se chlubí hodnotou 300 TBW, řadičem Micron DMO1B2, 1GB LPDDR4-4266 DRAM cache, což je velmi zajímavé, jelikož 1GB DRAM cache mají většinou 1TB SSD. Zajímavé je i použití rychlé LPDDR4-4266 paměti. Výbavu zakončuje 96-vrstvá TLC NAND od Micronu.

Micron 2300 je asi nejvíce topící SSD, jaké jsem kdy zažil, dokáže překonat i velmi topící Samsung 960 EVO, což je slušný výkon. No a onen výkon náš milý Micron neudrží příliš dlouho. Na ThinkPadech L14/L15 dokáže ohřát malou část palmrestu pod klávesnicí až na 50°C, což je celkem děsivé, Samsung PM981 512GB to dokáže ohřát maximálně na 38°C v zátěži. Toto SSD tedy raději z notebooků demontuji a nahradím něčím méně žhavým. S nějakým robustním chladičem je SSD OK, ale není to žádná hitparáda.

SK Hynix PC711 512GB

Když vidím SSD s nápisem SK Hynix, ihned se mi vybaví umírající SK Hynix SC308/311 M.2 SATA SSD, která byla osazována do DELL Latitudů E5470/5480, což mou důvěru k tomuto výrobci poněkud snižuje. Na druhou stranu toto je relativně nové a moderní PCIe NVMe SSD. SK Hynix PC711 je víceméně shodné s komerčním Hynix Gold P31 SSD, nicméně u nás toto SSD nekoupíte, budete muset navštívit stránky Bohumíra Bazoše.

Podobně jako Samsung, SK Hynix se pustil do kompletní výroby SSD bez nutnosti využívat čipy konkurence. SSD používá vlastní řadič SK Hynix ACNT038, o kterém není nic moc známo. Dále zde najdeme jeden 512MB LPDDR4-4266 paměťový modul také od SK hynixu, který slouží jako DRAM cache. Výbavu zakončují dva 256GB 128 vrstvé 4D TLC NAND čipy vlastní výroby. 4D čipy nepřekračují limity časoprostoru, ale ona čtvrtá vrstva čipu může obsahovat extra obvody mimo samotnou NAND.

Papírově toto SSD umí číst sekvenční rychlostí až 3500 MB/s a zapisovat až 3100 MB/s. Odolnost je údajně až 500 TBW, tedy alespoň u standardní Gold P31 varianty. Papírově toto SSD vypadá velmi slušně a na rozdíl od Micronu 2300 nemá šíleně topící řadič.

Union Memory AM630 256GB

Když jsem otevřel z distribuce koupený Lenovo ThinkPad P14s Gen2 (AMD) a zahlédl toto SSD, dostavil se mi menší flashback někdy z roku 2019. Tři Union Memory SSD s kapacitou 512GB(konkrétní typ už jsem zapomněl a hledat se mi to nechce) jsem totiž musel reklamovat, jelikož tři ze tří kusů byly vadné. ThinkPady E585 a jedna T480 měly smutně pomalé Union Memory SSD, kdy i levný QLC Intel 660p vypadal jako král.

Pak jedno SSD zcela umřelo asi po třech dnech používání, druhý kus se občas rozhodl fungovat s latencí v řádu desítek tisíc milisekund a třetí kus byl preventivně vyměněn, než došlo k nějaké ztrátě. Union Memory na mně působí jako jakýsi padělek z komunistické Číny, ale jedná se o skutečný produkt. Tento novější model navíc obsahuje řadič podporující PCI-Express čtvrté generace, což mne zaujalo.

Použitý řadič je levný Silicon Motion SM2267, řadiči sekunduje 256MB DDR3L-1866 DRAM cache společnosti Nanya. NAND se mi přesně identifikovat nepodařilo, ale předpokládám, že zde máme nějaké 64-96 vrstvé TLC od Micronu nebo někoho jiného. Jelikož SSD umí PCIe čtvrté generace, doufal jsem alespoň ve velmi dobrý výkon, nicméně toto doufání velmi rychle smetl hned první test, který jsem provedl.

Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.

Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.