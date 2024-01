RECENZE: Lenovo ThinkPad P14s Gen4 (Intel+NVIDIA) - aneb reparát s dGPU

Lenovo ThinkPad P14s Gen4 mi tak trochu způsobil lehký flashback, když jsem uviděl konfiguraci s přídavnou grafickou kartou NVIDIA RTX A500. Někteří čtenáři si možná pamatují starší recenzi ThinkPadu P14s Gen2, který měl taktéž procesor Intel a NVIDIA dGPU. A bohužel to nedopadlo pro nebohý ThinkPad P14s Gen2 vůbec dobře, problém byl v tom, že CPU i dGPU sdílí napájecí limit 25 Wattů. To je celkem normální hodnota pro business-class tenké notebooky, ale pro dGPU je to poněkud nedostatečné.

Proto starší modely tohoto typu trpěly na brutální snižování výkonu, jelikož přídavná NVIDIA si uzme v nějaké zátěži (třeba online schůzka v Zoomu) klidně 15-17W. Dále se jedná o malé dGPU, které neobsahuje fyzicky výstup na monitor, takže všechna data posílá po PCIe sběrnici do iGPU v CPU a tím pádem nám další energii sosá iGPU. Na CPU toho mnoho nezbylo a tak se CPU masivně podtaktovalo na nějaké nízké stovky MHz.

To samozřejmě způsobilo nemalou pomalost notebooku a rozhodně bych takový stroj nemohl s dobrou vírou komukoliv doporučit a jako výrobce bych si netroufl ho označit jako mobilní pracovní stanice.

Je třeba zmínit, že verze bez dGPU s AMD i Intel procesory je v tomto ohledu OK, jelikož se o 25W napájecí limit nedělí s nějakým přídavným dGPU.

Nový ThinkPad P14s Gen4 se tváří, že tyto problémy řeší. Lenovo totiž tvrdí, že ona NVIDIA RTX 500 má napájecí limit sama o sobě nastavena na hodnotě 30 Wattů, spodní víko je kovové a k notebooku je přibalen 100W USB-C adaptér. Standardní ThinkPady T14/P14s Gen4 bez dGPU mají jen 65W adaptér a plastové spodní víko.

A tak jsem požádal o zápůjčku tohoto stroje, neboť mně zajímalo, zda se Lenovu povedlo opravit velmi zásadní potíž předchozích generací. Zároveň jsem to vnímal jako příležitost srovnání s ThinkPadem T14 Gen4, který obsahuje procesor AMD Ryzen 7 PRO 7840U. Bude změna paradigmatu společně s dGPU stačit na pouze osmijádrové APU? To uvidíme dále.

V retailu najdeme několik různých konfigurací ThinkPadu P14s Gen4, které mimo Intel procesoru třinácté generace obsahují i NVIDIA RTX A500 dGPU. Osobně bych takový model poptával spíše zakázkový, neboť má pájenou RAM a v retailu bohužel existují modely s pájenou 16GB pamětí, což se mi na pracovní stanici úplně nezdá.

ThinkPad P14s Gen4 začíná cenově na nějakých 36k Kč s DPH(myšleno varianta s Intel CPU + NVIDIA dGPU), dnes testovaný model se prodává za nějakých 42 000 Kč s DPH, přičemž je možné získat i nějakou slevu. Pokud chcete mít připájeno 64GB RAM, je potřeba si trochu připlatit za model s procesorem Intel Core i7-1370P, taková konfigurace pak vyjde na nějakých 62 000 Kč s DPH. Zajímavé je, že verze s Ryzenem 7 PRO 7840U a 64GB RAM stojí nějakých 45 000 Kč s DPH.

Je však třeba mít na paměti, že takto business class stroje lze získat za nižší ceny při nákupu většího množství a je možné objednat si kusy s jinou konfigurací, než jaké najdeme v retailu.

Navíc přítomnost extra grafické karty zesložiťuje návrh základní desky, vyžaduje více chlazení, další komponenty(VRAM, VRM, atd.) a výkonnější napájecí adaptér, proto je cena vyšší.

Testovací konfigurace vypadala následovně:

Intel Core i5-1350P 12C/16T - 1,9GHz, Turbo až 4,7Hz, 12MB L3 cache, 28W TDP

16GB RAM LPDDR5x-4800 CL-52-40-40-96 1T

NVIDIA RTX A500 Laptop 4GB GDDR6, 30W TGP

Intel Iris Xe Graphics 80 EU

14" AU Optronics B140UAN03.2, 1920x1200, IPS, 60 Hz, 300 nitů

Kioxia XG8 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Intel AX211 WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.3)

Intel Ethernet I219-LM (1GbE)

3 cell, 51Wh baterie

100W USB-C adaptér

Windows 11 Pro (23H2)

I tento notebook poskytla na recenzi společnost M Computers, která se zabývá prodejem hlavně Lenovo produktů. Notebook ke mě dorazil ve svém prodejním balení, Lenovo už hezkých pár let využívá recyklované materiály a vesměs kartonové krabice, kde notebook chrání papírové vycpávky.

Uvnitř balení toho mnoho nenajdeme, mimo samotmého notebooku je zde jednoduchý manuál a USB-C adaptér, který dodá až 100W.

ThinkPad P14s Gen4 vypadá na první pohled stejně jako podobné 14" ThinkPady T14/P14s, což je logické, protože to vlastně je stejný notebook. Nicméně rozměry notebooku se naprosto zanedbatelně liší oproti verzím bez NVIDIA dGPU, 317.7 x 226.9 x 17.95 milimetrů. Verze s NVIDIA dGPU je tak o 0,05 mm tlustší. Hmotnost je pak rozumných 1,38 kilogramu.

Horní víko je plastové s logem ThinkPad a červenou LEDkou, která signalizuje zapnutý notebook nebo spánek v operační paměti.

Portová výbava je taktéž dobrých pár let stejná, ale je tu jedna drobná změna oproti AMD verzi. Na levé straně notebooku najdeme RJ45 konektor připojený do Intel I219-LM gigabitového čipsetu. Dále jsou zde dva USB-C porty, oba dva poskytují standard USB4 a Thunderbolt 4, bohužel nevím, zda má každý vlastní čipset, nebo jsou oba porty připojeny do jednoho čipsetu. Vedle USB-C portů je velký HDMI 2.1 výstup, USB-A 5Gb/s port a 3,5mm combo audio jack.

Zbytek portové výbavy se nachází na druhé straně notebooku, najdeme zde zdířku pro zámek typu Kensington, druhý USB-A 5Gb/s port, výduch chlazení a čtečku SmartCard.

Po otevření nás přivítá klasická ThinkPadí klávesnice s TrackPointem a vícedotykovým touchpadem. Zapínací tlačítko nad klávesnicí má v sobě zabudovanou čtečku otisků prstů. Klávesnice má bílé podsvícení a lze nastavit dvě různé úrovně podsvícení.

ThinkPad P14s Gen4 má celkem běžný 14" LCD panel s poměrem stran 16:10 a rozlišením 1920x1200 pixelů. Jedná se spíše o levnější panel AU Optronics B140UAN03.2, který dosahuje jasu až 300 nitů, je tedy použitelný, ale není to žádná hitparáda, nicméně je možné objednat si lepší displeje na zakázku, včetně 2,2k OLEDu.

Nad displejem najdeme běžnou 720p webkameru s krytkou ThinkShutter, jedná se o základní řešení, za příplatek je možné mít zde 1440p webkameru a IR kameru pro přihlašování skrze Windows Hello.

Spodní víko je z větší části kovové a na místě ho drží celkem sedm šroubků. Tradičně zde doporučuji použít nějaký plastový nástroj na demontáž víka. Spodní víko má na sobě mnoho plastových prvků, které zamezují kontaktu se základní deskou a hlavně kontakt se zbytkem těla, tedy různé plastové zobáčky a tak podobně.

Vnitřnosti ThinkPadu P14s Gen4 se nijak zvlášť neliší od variant bez dGPU, ale nějaké změny tu samozřejmě jsou. Chladič vypadá podobně jako u iGPU modelů, nicméně liší se tím, že nemá dvě stejně velké heatpipe, ale jednu značně tlustší, chladič má na starost CPU a GPU.

Nad chladičem najdeme WiFi modul, bohužel připájený. Jedná se o starý známý WiFi 6E čipset Intel AX211, na WiFi 7 čipsety si budeme muset počkat s generací Meteor Lake, pokud by zde byl M.2 2230 slot, bylo by možné osadit Intel BE200 WiFi 7 čipset.

Vedle procesoru se nachází M.2 2242 slot pro 5G modem, antény jsou předpřipraveny. Druhý M.2 slot je standardní 80mm dlouhý a poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace. Oproti předchozím generacím zde najdeme i měděný plech, který slouží jako chladič, část tepla se pak přesouvá do základní desky. Testovací kus měl osazené 512GB SSD společnosti Kioxia (dříve Toshiba), jedná se o OEM variantu Kioxia XG8 SSD.

V prostřední části notebooku najdeme černý lepík, pod kterým se schovávají připájené LPDDR5x-7500 paměti. Máme zde celkem 16GB bez možnosti upgradu, ale je možné objednat si konfiguraci s 32GB nebo 64GB RAM. Bohužel díky údajnému omezení na straně procesoru jsou paměti zpomalé, podobně jako u AMD verze, kde běží na 6400 MT/s. Nicméně dnes testovaný model má paměti zpomalené ještě více a to sice na 4800 MT/s, což mne překvapilo, protože Intel údajně u procesorů třinácté generace podporuje až 6400 MT/s.

Na druhou stranu zde máme celkem staré iGPU Iris Xe s 80EU, které výkonem příliš nenadchne a notebook je vybaven značně rychlejší grafickou kartou NVIDIA RTX A500 s 4GB VRAM. Je možné, že rychlejší paměti by zvýšily odpadní teplo a spotřebu, což je v takto menším těle nežádoucí vzhledem k přítomnosti 30W dGPU.

U Intel verze bez přídavné RTX A500 je možné mít i konfiguraci, kdy je na desce připájeno 16GB DDR5-5600 RAM a je zde volný SODIMM slot, což umožňuje upgrade až na 48GB paměti, zda v tomto ThinkPadu fungují atypické 48GB SODIMMy netuším.

Ve spodní části notebooku se nachází baterie s kapacitou 51Wh, Lenovo udává 52,5Wh, nicméně to je typická kapacita, reálná se pohybuje spíše okolo 51Wh, tedy stejně jako od dob ThinkPadu T490/T495. Na objednávku je možné notebook osadit baterií s niží kapacitou, 39,3 Wh, ale nevím, proč by to někdo dělal.

Co se týče procesoru, pod chladičem najdeme dvanáctijádrový Intel Core i5-1350P. Tento procesor má dlouhodobý napájecí limit nastavený na hodnotě 28 Wattů, přičemž krátkodobě může odebírat klidně 66 Wattů, díky čemuž se začne instantně přehřívat, nicméně tento limit vydrží asi jen něco přes deset vteřin, než postupně klesne na 28 Wattů.

Procesor má k čtyři výkonná jádra s podporou HT a osm úsporných jader, celkem tak má dvanáct jader a šestnáct vláken. Maximální takt P jader je 4,7 GHz, E jádra jsou podstatně pomalejší. V procesoru je také integrovaná grafická karta Intel Iris Xe s 80EU, toto iGPU ovládá všechny výstupy na monitor včetně interního displeje. Je tak třeba počítat s tím, že u verze notebooku s pájenou 16GB RAM nám zůstává 15,6 GB RAM k dispozici.

Jako druhé GPU zde slouží značně rychlejší NVIDIA RTX A500 s 4GB GDDR6 VRAM na 64-bitové sběrnici. Toto GPU je v podstatě značně ořezaná GeForce RTX 3050, v ThinkPadu P14s Gen4 je připojeno přes čtyři PCIe linky čtvrté generace do procesoru, což je značný upgrade oproti Gen3 linkám. Grafická karta má oproti předchozím generacím vlastní napájecí limit a to sice 30 Wattů.

V kombinované zátěži může GPU sosat 30W a CPU může poskakovat v rozpětí 20-30W. Nicméně pokud opravdu drtíme CPU a GPU dohromady, tak to většinou dopadá tak, že CPU drží 20W dlouhodobě a GPU 30W.

Asi nikoho nepřekvapí informace, že i takto malá RTX A500 je značně rychlejší, než Intel Iris Xe s 80EU, ale bude zajímavé srovnání s Ryzenem 7 PRO 7840U, který má jen iGPU Radeon 780M a o 30W nižší napájecí limit.

Nyní musím slavnostně oznámit, že jsem poprvé zaznamenal změnu paradigmatu na vlastní oči. Během aktualizace her skrze Steam jsem si všiml, že procesor byl vytížen přes 50%. To není příliš divné, jelikož s rychlým připojením k Internetu dochází k tomu, že Steam akčně stahuje velké množství dat, která je pak potřeba rozbalit a nainstalovat.

Ale to co mne překvapilo bylo to, že tyto procesy běžely prakticky výhradně na osmi efektivních E-jádrech, což mi potvrdilo i samotné HWiNFO. Žijeme vskutku v moderní době.

Co se týče softwaru, na notebooku jsou samozřejmě předinstalované Windows 11 Pro 23H2. Byl jesm příjemně překvapen absencí bloatwaru, tedy kromě toho od Microsoftu.

Testoval jsem s nejnovějšími dostupnými ovladači od Lenova a BIOSem verze 1.39, novější v době testování nebyl.

Zmíním i program Lenovo Commercial Vantage, skrze který můžeme aktualizovat ovladače, firmware, zjistit stav záruky a konfigurovat některé aspekty notebooku.