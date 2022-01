RECENZE: Lenovo ThinkPad P14s Gen2 (Intel) - takhle opravdu ne

Než se pustíme do samotné recenze, neodpustím si menší hromádku textu a příběh, se smyšlenými jmény. Jsem nadšenec do ThinkPadů. Skoro až fanoušek dalo by se říct, TrackPoint je nejlepší polohovací zařízení na světě a IBM dalo vzniknout snad nejlepším business class notebookům na světě. V roce 2005 tuto divizi odkoupila společnost Lenovo a jala se pokračovat v tradici nastolené IBM. ThinkPady mám opravdu rád, snadná dostupnost dílů, skvělá ergonomie, typicky dobrá portová výbava a možnosti upgrade. Nicméně doba je dnes tenká a bezdrátová, takže vše dobré se nám časem vytrácí. I tak jsem byl ochoten překousnout různé kroky zpět, protože je to přece ThinkPad a v minulosti jsem nosil až příliš růžové brýle. Dnešní notebook je příkladem toho, že ani růžové brýle nefungují.

Nyní ke krátké historce, objasňující, proč je tento ThinkPad spíše produkt šlehač a název ThinkPad si snad ani nezaslouží.

Byla a žila jedna firma zabývající se vývojem software. Ve firmě pracoval programátor, říkejme mu třeba pan Josef. Pan Josef rád používal různé DELL XPS přenosné počítače, neboť byly lehké a přenosné, časem ho ale začala štvát nutnost nosit s sebou kupu redukcí. Panu Josefovi jsem tak v roce 2018 pořídil Lenovo ThinkPad T480, konkrétně model s grafickou kartou NVIDIA GeForce MX150, jelikož pan Josef vyvíjí software, který využívá specifika NVIDIA grafických karet a tak se hodí si na notebooku ověřit, že software funguje správně, než se nahodí na server. Pan Josef byl ze začátku s T480 velmi spokojený, ale občas se objevila potíž s tím, že se výkon notebooku snížil při použití GeForce MX150, ale protože se jednalo o relativně nízkou zátěž a nebyl to nějaký zásadní problém, nebyla tomu věnována pozornost. Situace se však zhoršovala a s příchodem prapodivného viru neznámého původu přišly na slovo mnohem častější konference přes platformy ála Zoom a více vyvíjení ve Visual Studiu s nějakým tím používáním GeForce MX150. A pan Josef začal být najednou s ThinkPadem T480 značně nespokojený, jelikož v zátěži se velmi rychlý procesor Intel Core i7-8550U podtaktoval na 400MHz a zde zůstal viset, dokud se notebook zcela nevypnul a nezapnul. Zkoušel jsem vše možné, nové BIOSy, ovladače, pokusy s Intel XTU, které nakonec nešlo použít, ale nic nepomáhalo(zkusil jsem i koupit Lenovo 95W USB-C adaptér, notebook jsem testoval i v dokovací stanici, ale nemělo to žádný vliv). Letmé poGooglení ukázalo, že kombinace ThinkPadu T480 a GeForce MX150 přináší různé vtipné potíže a nejsme tak sami. Ale řešení neexistuje, někerým uživatelům Lenovo vyměnilo základní desku, což pochopitelně nepomohlo. Spekuloval jsem, že za to může fakt, že všechny GeForce MX grafické karty nemají fyzický výstup na monitor a tak vše posílají přes čtyři PCIe linky třetí generace do procesoru a ten pak vše zobrazuje přes iGPU. Tato operace ubírá napájecí limit procesorovým jádrům a tak je notebook pomalejší. Trošku pomohlo explicitně v ovladačích grafické karty nastavit jako default integrovaný Intel a NVIDII raději nepoužívat, ale i tak se občas projevil problém, kdy se CPU ve vyšší zátěži podtaktovalo s napájecím limitem 6-8 Wattů, přičemž se žádná komponenta nepřehřívala. Upgrade na Windows 11 nepomohl.

A tak jsem hledal podle kritérií pana Josefa jiný notebook, splňující jeho nároky, jelikož vyžaduje NVIDIA grafickou kartu a velikost notebooku do 14", nepřipadá v úvahu novější a ozkoušený ThinkPad T14 Gen1/Gen2 s osmijádrovým procesorem AMD Ryzen PRO 4000/5000, který by pesíkoval jistě skvěle. A tak padla volba na Lenovo ThinkPad P14s Gen2 s procesorem Intel jedenácté generace a modernější NVIDIA T500 grafickou kartou. Aby NVIDIA zmátla nepřítele, rozhodla se přestat používat označení jako Quadro/Tesla pro své grafické karty, aby náhodou člověk nemohl snadno poznat do jaké produktové řady karta patří. Samozřejmě čtyřjádrový Tiger Lake není žádná hitparáda, ale bude lepší, než starší i7-8550U říkal jsem si. NVIDIA T500 bude jistě značně rychlejší a bude určitě připojená přes PCIe Gen4 linky říkal jsem si. Jednoho dne testovací notebook dorazil a já se nadšeně pustil do testování. Tato radost však netrvala dlouho, pan Josef také otestoval svůj typ práce a oba jsme byli velice....šťastní. Šťastní z toho, že tato mobilní pracovní stanice v delší zátěži nepodtaktuje procesor na 400 MHz, ale jen na 870 MHz. Takže ne, P14s Gen2 s Intel+NVIDIA není opravdu mobilní pracovní stanice, ale tenká žiletka, přeznačený ThinkPad T14 s "profi" VBIOSem, cenovkou a napájecím limitem 25 Wattů pro CPU i GPU společně. No a z toho limitu si NVIDIA T500 ukousne klidně 15-17 Wattů a pro CPU zbyde asi osm. To je prostě skvělé. Shodou okolností jsem ve stejné době pro jiného programátora objednal ThinkPad P14s Gen2 s AMD Ryzen 7 PRO 5850U procesorem, ten tímto problémem netrpí, ale trpí ostatními problémy dnes testovaného kousku. O tom však v samostatném článku.

Příběh má smutný konec, pan Josef si nakonec pořídil produkt společnosti Apple. Ale pro čtenáře může být veselá tato recenze. Předem tedy prozradím, že se nejedná o dobrý(dobrý je za tři) produkt, ale zdá se, že je to specifický problém 14" ThinkPadů co mají Intel procesor a NVIDIA grafiku, modely jen s Intel procesorem nebo AMD procesorem tímhle netrpí. Verze bez dGPU mají typicky dlouhodobý napájecí limit okolo 24-25 Wattů, přidáním cca 15-17W dGPU tím hodně papání procesoru sebereme a přijdeme tím o výkon. Humorné je, že Core i7-1165G7 v dnes testovaném kousku udrží po dobu dvou minut klidně 35 Wattů a pak se masivně podtaktuje. A pokud se bavíme o krátké zátěži v rámci několika vteřin, viděl jsem špičkový odběr procesoru klidně 50-64 Wattů. To samé NVIDIA T500, krátkodobě si vezme klidně přes 20W, ale dlouhodobě někde mezi 15-17W, přičemž pak nepustí k lizu procesor. Chlazení si dle mého názoru neporadí s těmito komponentami, pokud by jim bylo dovoleno odebírat více Wattů a napájecí kaskáda by to nejspíš také nezvládla. A přiložený USB-C 65W napájecí adaptér asi taky ne. Vtipné je, že méně náročný uživatel, který nevytěžuje CPU nebo GPU nějak konzistentně si ničeho nevšimne. Většina krátkých benchmarků nic podezřelého neukáže, až delší zátěž a jen pokud se nějakým způsobem použije grafická karta NVIDIA T500. Pokud se nějakým zázrakem povede T500 zcela nepoužít, je notebook ochotný držet 20 Wattů na CPU dlouhodobě. Ale stačí si pustit třeba Zoom Meeting, Visual Studio nebo VLC a nechat třeba jen GUI daného programu vykreslit za pomoci T500 a oheň je na střeše. Na takové chování nebude mít většina uživatelů nervy a mobilní pracovní stanice s cenovkou okolo 50 000 Kč něco takového nemá dělat.

K dalším problémům tohoto notebooku se vyjádřím v této kapitole, ale ne hned teď. Chtěl bych ještě ilustrovat jak se chová napájecí limit procesoru. Na screenshotu níže můžete vidět průběh napájecího limitu CPU Package, což jsem měřil během renderování scény barbershop_interior v Blenderu. Veškerý rendering obstarával procesor, přičemž NVIDIA T500 zobrazovala samotné okno programu. Jak můžeme vidět, procesor kolísá jako na horské dráze mezi osmi až 32 Watty. Toto chování mne zaujalo z toho důvodu, že při testování s fiktivním panem Josefem jsme se bez potíží dostali do stavu, kdy procesor zůstal víceméně sedět na osmi Wattech a horská dráha se nekonala. Vysvětluji si to jen tím, že Blender rozděluje scénu na jednotlivé čtverečky a každý čtvereček předhodí do chřtánu vždy nějakému CPU jádru/vláknu. Dost možná se po spočítání čtverečku nějakou chytristikou rozhodne, že je čas znovu zaTurbovat, jelikož se nejedná o konstatní zátěž. Ale je to jen hypotéza.

Co se stane, pokud se vynasnažíme nikdy NVIDIA T500 kartu nepoužít a vše zobrazuje Intel iGPU? Dostaneme jinou horskou dráhu, na tomto screenshotu můžeme vidět, že napájecí limit procesoru kolísá v rozpětí 25-35 Wattů dlouhodobě s malou počáteční špičkou lehce pod 50 Wattů. Frekvence procesoru je vyšší a stejně tak je i lepší výkon. Znamená to však hlídat si manuálně co se pod jakým GPU pouští a nespoléhat se na žádnou automatiku. Jenže to znamená, že pokud si tento ThinkPad kupujete na nějaké lehké AutoCADování nebo chcete NVIDIA T500 dGPU používat, tak se vlastně střelíte do obou nohou a ještě si omylem vypíchnete oko, protože nízký dlouhodobý napájecí limit pro obě komponenty výkon spolehlivě zabije. Jelikož tyto problémy nebyly vyřešeny u starého ThinkPadu T480, předpokládám, že se týkají všech Téčkových ThinkPadů v 14" provedení.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware(do notebooku jsem přidal jeden dual-rank 16GB DDR4-3200 CL22 modul, aby měl notebook více RAM a dvoukanálové zapojení paměti):

Intel Core i7-1165G7 – 2,8GHz, Turbo až 4,7GHz, 12MB L3, 28W TDP, 10nm, 4C/8T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

NVIDIA T500 Mobile 4GB GDDR6 15-22W

Intel Iris Xe Graphics 96EU

14“ BOE NE140FHM-N61, 1920x1080 IPS 60Hz

SK hynix PC711 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

Intel AX210D2W WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 51Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro V21H1

Notebook mi Lenovo zaslalo ze standardní distribuce v rámci ČR, nejedná se tak o nějaký speciální model pro recenzenty. Kartonová krabice má tak standardní Lenovácké logo Think a uvnitř najdeme samotný notebook a 65W USB-C napájecí adaptér. Rozměry notebooku jsou 329 mm x 227 mm x 17,9 mm, hmotnost činí běžných 1,4 kilogramu.

Horní víko notebooku je vyrobeno z ABS plastu(doby magnesiové rollcage pod víkem jsou nenávratně pryč) a najdeme zde logo ThinkPad s červenou LEDkou, která signalizuje stav notebooku, zda je zapnutý, nebo zda spí v RAM.

Portová výbava je stejná jako na běžném ThinkPadu T14 Gen2. Na zadní straně notebooku najdeme jen záslepku, která drží na místě SIM kartu, což se hodí, pokud je v notebooku osazený i LTE/GPS modem(typicky nějaký Fibocom řady 850).

Na pravé straně notebooku najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, RJ45 připojený do Intel Gigabitového chipsetu, výfuk chlazení, USB-A 5Gb/s port a čtečku SmartCard.

Na levé straně najdeme hlavní hromádku portů, dva USB-C porty s podporou nabíjení a Thunderboltem 4, proprietární konektor na ethernet(slouží to pro mechanickou dokovací stanici, interní PCIe síťová karta má takto vyvedené kontakty ven a nepoužívá se nějaký USB chipset), USB-A 5Gb/s port, HDMI 2.0(pozitivní změna, předchozí modely s Intel procesorem měly maximálně HDMI 1.4b), 3,5mm audio combo jack a čtečka microSD karet(Lenovo udává UHS-II).

Portová výbava je tak stejná od dob ThinkPadů T490/T495, jen zde máme trochu novější Thunderbolt, který je údajně bezpečnější a konečně i HDMI 2.0, které bylo výsadou ThinkPadů s AMD procesory. Osobně bych raději viděl čtečku velkých SD karet a dost možná ještě jeden USB-A port navíc, ale jinak se jedná o celkem použitelnou portovou výbavu.

Po otevření notebooku nás přivítá klasická chiclet klávesnice, kterou Lenovo v téměř nezměněné podobě používá od roku 2012(některé 12,5" modely ji mají více stísněnou a 15,6! varianty mají často numerický blok). Naštěstí zůstal zachován TrackPoint, klávesnice jako taková je podsvícená a lze ji snadno vyměnit, není do palmrestu zanýtovaná jako třeba u počítačů Apple. Pod tlačítky TrackPointu najdeme velký touchpad, který mi nevadí, pokud je vypnutý. Vedle něj je pak čtečka otisků prstů pro nadšence do biometriky. Přímo nad klávesnicí jsou ještě reproduktory a zapínací tlačítko.

Nyní něco málo k displeji, ten byl dalším lehce šokujícím aspektem v jinak dost drahém notebooku. Údajně jsou špatně dostupné i displeje a tak se osazuje co se dá, osazený panel BOE NE140FHM-N61 je označen jako "14" úsporný displej s rozlišením FullHD (1920×1080) s technologií IPS, s jasem 400 nitů, 72% NTSC". Což sedí, barvy jsou od oka v pořádku a jas je velmi dobrý. Jenže displej dost trpí ghostingem a je velmi pomalý při překreslování, připadal jsem si jako kdyby se vrátil do roku 1997 a dob starých notebooků, které měly ukrutně pomalé LCD panely. S takto pomalým panelem jsem se setkal i na jiných ThinkPadech T14 Gen1, což poněkud zamrzí, obzvlášť pokud notebook používáte velmi často jako notebook.

Nad displejem najdeme 720p webkameru, IR kameru a ThinkShutter záslepku hlavní webkamery. Tuto funkci chválím už delší dobu, jelikož zabudovaná krytka nejenže webkameru zakryje, ale zároveň i vypne.

Nyní je čas podívat se dovnitř notebooku. Spodní víko drží na místě celkem šest šroubků, přičemž všechny zůstanou viset ve spodním víku. Spodní víko je plastové a nenajdeme zde nic speciálního.

Vnitřní rozložení komponent je prakticky totožné s ThinkPady T14 Gen1, T490, téměř nic se nezměnilo. To nemusí být vyloženě na škodu, ale dva SODIMM sloty a dvě baterie mi nadále chybí. Spodní část notebooku okupuje čtyřčlánková baterie s kapacitou 51Wh, což není mnoho a stejnou baterii najdeme i ve starších modelech.

Nad baterií najdeme jeden SODIMM slot, notebook oficiálně podporuje až 48GB RAM, jelikož první paměť je připájená přímo na základní desce, můžeme si objednat konfiguraci s připájenou 8GB nebo 16GB pamětí. Připájený modul je nejspíše single rank, ale neověřoval jsem to, jelikož o něm nic nejde vyčíst skrze SPD. Humorné je, že starší ThinkPady T480 a A485 mají dva SODIMM sloty, ještě vtipnější je, že levnější ThinkPad L14 Gen1/2 či řada E má také dva sloty. Tedy do levnějších notebooků můžeme osadit až dva 32GB moduly, klidně dual rank a s nějakým lepším časováním. Aby nebyl notebook smutný, osadil jsem jeden Kingston KCP432SD8/16 16GB DDR4-3200 CL22 modul. Získáme tím dvoukanálové zapojení RAM, vyšší výkon a více paměti. Povšimněte si, že tento modul je údajně vyroben na Taiwanu.

Notebook má celý jeden M.2 2280 slot, který je do procesoru připojen přes čtyři PCIe Gen3 linky(teoreticky by zde mohla být podpora PCIe Gen4, protože to Tiger Lake podporuje, ale neměl jsem po ruce Gen4 SSD abych to mohl ověřit). Lenovo osadilo nějaké náhodné PCIe SSD v kapacitě 512GB, konkrétně došlo na použití SK Hynix PC711. SK Hynix tvrdí, že SSD používá nové 128-vrstvé NAND a vlastní řadič s neznámou velikostí DRAM. NAND je samozřejmě typu TLC a SK Hynix tuto NAND označuje jako 4D V6 TLC. Nejedná se tak o nějaké super pesíkaté SSD, ale asi poslouží OK a třeba se ani nebude přehřívat. Co se týče chlazení, máme zde jen teplovodivý polštářek odvádějící teplo z SSD přímo na desku, což je lepší než nic, ale rychlejším SSD to stačit nebude.

Nad M.2 2280 slotem najdeme M.2 2230 slot, kde můžeme osadit přídavný LTE/GPS modem. Normálně by zde byl ještě jeden M.2 2232 slot, ale místo něj najdeme připájenou WiFi kartu Intel AX210D2W, což je další menší mínus, jelikož v budoucnu není možné WiFi kartu vyměnit za lepší, nebo třeba vyměnit vadný modul.

Notebook má jeden chladič pro procesor i grafickou kartu, přes obě komponenty přechází dvě měděné a černou barvou lakované heatpipe, vše pak ofukuje jeden ventilátor. Chlazení je použitelné pro nějaké 25W komponenty, ale jak už jsme si vysvětlili na začátku článku, problém není v chladiči samotném, ale v napájecích limitech.

Notebook jsem testoval s instalací Windows 10 od výrobce, jen jsem aktualizoval BIOS a ovladače na nejaktuálnější za pomoci Lenovo Vantage. Na notebooku byly předinstalovány Windows 10 v21H1. Během testování jsem nechal NVIDIA T500 grafiku zapnutou, resp. přenechal jsem přepínání automatice, výkon Intel Iris Xe v procesoru jsem netestoval.

Na notebooku toho mnoho předinstalováno nebylo, v podstatě jen čistý systém s Lenovo tapetou a několika utilitami ála Lenovo Commercial Vantage. Tento program mnozí uživatelé Windows a ThinkPadů znají, můžeme zde zkontrolovat stav záruky, baterie, nastavit některé funkce ohledně klávesnice, zvuku, webkamery a také můžeme instalovat ovladače a BIOS.