RECENZE: Lenovo ThinkPad Z13 Gen1 - aneb dva USB4 porty stačí každému

Mnozí čtenáři vědí, že jsem celkem nadšenec do ThinkPadů dlouhá léta. Několik měsíců nazpět proběhla menší diskuze na téma nových ThinkPadů v jedné uzavřené ThinkPadí skupině, kde je překvapivě mnoho nadšenců do notebooků s menší velikostí, než 14". Velmi oblíbené jsou různě modifikované ThinkPady X230/X2100 a tak podobně. Některé zaujal právě nový ThinkPad X13 Gen1, případně Z13 Gen1, jelikož papírově vypadá zajímavě. Společnost Lenovo jsem vyptal i na možnost otestování dalších modelů a jako první poslali právě nový ThinkPad Z13 Gen1.

Jedná se o novou řadu, kterou je možné do jisté míry nazvat jako "snob-end", nejsem si totiž zcela jistý, kdo je cílovou skupinou. V některých ohledech je notebook vynikající, ale v některých spíše nešťastný.

Lenovo v ČR prodává ThinkPad Z13 Gen1 ve třech konfiguracích, ta nejlevnější má v sobě šestijádrový AMD Ryzen 5 PRO 6650U a neobsahuje LTE modem, cenovka je pak 69 290 Kč s DPH. Já měl k dispozici konfiguraci, která má procesor s dvěma jádry navíc a LTE modem. Testovaný model se prodává za 75 290 Kč s DPH a detailněji konfigurace vypadá takto:

AMD Ryzen 7 PRO 6850U - 2,7GHz, Turbo až 4,7GHz, 16MB L3 cache, 20W TDP, 6nm

16GB RAM LPDDR5-6400 CL19-15-17-34 1T

AMD Radeon 680M

13,3“ BOE NV133WUM-N63, 1920x1200 IPS, 400 nitů, 100% sRGB

Micron 2450 512GB M.2 2242 PCIe NVMe Gen4 x4

Qualcomm WiFi 6E NFA725A (802.11ax + Bluetooth 5.1)

Quectel EM05-G, 4G LTE modem

3 cell 51,5Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 11 Pro v22621.963

Pokud chcete ještě lepší model, za cenu 83 000 Kč s DPH lze pořídit variantu s Ryzenem 7 PRO 6860Z, 32GB RAM, 1TB SSD a lepším 2880x1800 OLED displejem. Tyto ceny jsou poněkud vysoké na malý přenosný ThinkPad, ale jedná se o prémiová zařízení, jak moc se bude prodávat netuším, osobně vidím problém hlavně v tom, že notebook za téměř 70k Kč má pouze 16GB RAM.

Společnosti Lenovo záleží na životním prostřední, obal, ve kterém notebook dorazil je tak kompletně z recyklovaných materiálů včetně recyklovaného bambusu a papíru.

Uvnitř balení najdeme samotný ThinkPad Z13 Gen1, jednoduchý manuál a 65W USB-C napájecí adaptér.

Samotný ThinkPad Z13 Gen1 nepůsobí naomak jako klasický ThinkPad, je totiž celokokový a má poněkud neortodoxní barvy vnější části. Přesné rozměry notebooku jsou 295 x 200 x 13,99 milimetrů, hmotnost je pak 1,25 kilogramu.

Horní víko je celokovové, ale máme zde jakýsi výstupek nad displejem, ve kterém jsou osazeny mikrofony, IR kamera a FHD webkamera, což je upgrade oproti běžnějším 720p wekbakmerám. Nechybí zde logo ThinkPad s červenou LEDkou.

Portová výbava je velmi ořezaná. Na levé straně notebooku najdeme jeden USB-C port s podporou USB4 (40Gb/s, ThunderBolt, napájení a DisplayPort 1.4) a informační LEDku o stavu nabíjení/napájení.

Zbylé porty jsou na druhé straně, druhý USB-C port s podporou USB4 (40Gb/s, ThunderBolt, napájení a DisplayPort 1.4), zapínací tlačítko, šuplík na SIM karty a 3,5mm audio combo jack.

Takto omezené porty znamenají, že si budete muset nosit všelijaké redukce a dokování je nutností pro lepší práci. Ale pokud nepotřebujete nic na cestách připojovat, tak to možná vadit nebude. Osobně bych ocenil alespoň jeden USB-A port a i velké HDMI, ale zdá se, že dva USB-C porty prostě stačí každému.

Po otevření notebooku nás přivítá něco, co vypadá jako moderní ThinkPadí klávesnice, ale něco tu nesedí. Rozložení kláves je totiž lehce podivné a takové ne-ThinkPadí. První podivnost jsou prohozené Ctrl a Fn klávesy, normálně jsou obráceně. Tento standard nastolilo původně IBM někdy před třiceti lety a společně s IBM ho nějaký čas držely notebooky společnosti Fujitsu-Siemens. Další podivností jsou zmenšené F1-F12 klávesy. Tím však zvláštnosti klávesnice nekončí, tlačítka Nahoru a Dolů mají stejnou velikost dohromady, jako jedna klávesa Vlevo či Vpravo. Toto je něco, co velmi připomíná HP klávesnice.

Dále je tu podivná klávesa, co vlastně není klávesa, ale čtečka otisků prstů, nejde stisknout, jednoduše zde sedí mezi pravým Controlem a klávesou Vlevo. Proboha proč? Čtečka mohla být na boku v zapínacím tlačítku, jako to dělá třeba ASUS a klávesnice mohla mít dedikovanou Context Menu klávesu.

Tím však horor okolo klávesnice nekončí, musím ještě zmínit, že klávesnice má samozřejmě i bílé LED podsvícení, které má podobně jako u jiných ThinkPadů dvě úrovně jasu.

Klávesnice má naštěstí i starý dobrý TrackPoint, nicméně i zde došlo na jakousi modernizaci a to sice o takový návrat ThinkPadu T450 a podobných řad, kdy se Lenovo pokusilo odstranit fyzická tlačítka TrackPointu. Toto je něco podobného, ThinkPad Z13 má obří skleněný neklikací touchpad, ale tlačítka TrackPointu jsou pouze dotyková. Touchpad má sice haptickou odezvu, jenže pokud používáte TrackPoint po hmatu/z paměti/po slepu, nebudete vůbec tušit kde máte prsty a ergonomie je tak dost hrozná, toto je velký krok zpátky.

Dalším krokem zpátky jsou ostré kovové kraje notebooku, když jsem si položil ruce na klávesnici abych mohl psát a používat TrackPoint, tak jsem se dlaněmi v podstatě zaříznul do rohů notebooku. Zkusil jsem se Z13 obejít nějaké další uživatele 14" a 15,6" ThinkPadů a nikomu z nich se Z13 z hlediska ergonomie klávesnice pro ruce nelíbila. Ano byl to velmi malý vzorek asi tak šesti lidí, ale i lidé co mají menší ruce z toho nadšeni nebyli. Pokud by kraje byly zaoblené, jako třeba na ThinkPadu X230, bylo by to mnohem lepší.

Z hlediska ergonomie pro uživatele nejsem z ThinkPadu Z13 Gen1 příliš nadšený, spíše skoro vůbec, mimo nutnosti USB-C donglu je to pomalu na externí klávesnici s TrackPointem. Pokud ale jen pouštíte z notebooku prezentace plné koláčových grafů, tak to asi ani vadit nebude...

Nad klávesnicí je samozřejmě i displej, Lenovo zde použilo 13,3" 1920x1200 panel, což kvituji, je to příjemný poměr stran, displej má dobré barvy a rozumný jas, až 400 nitů. Je možné si připlatit i za variantu s 2880x1800 OLED displejem, což ocení možná fotografové v terénu, nebo všeobecně kdokoliv, kdo vyžaduje kvalitnější displej.

Nad displejem se na nás směje dvojice FullHD kamer, jedna z nich je IR a také zde najdeme mikrofon. Fyzická krytka ThinkShutter zde chybí, webku můžeme vypnout jen skrze klávesnici. Samozřejmostí je podpora Windows Hello.

Spodní víko drží na místě celkem pět šroubků, bohužel Lenovo na tento zápůjčkový model umístilo pečeť, která není na prodejních kusech, takže jsem se do útrob neudíval. Zahraniční redakce NotebookCheck měla k dispozici téměř stejný model, resp. variantu s šestijádrovým Ryzenem 5. Útroby tak můžeme vidět, většinou prostoru zabírá baterie, přičemž kus, který jsem měl já má v sobě i Quectel EM05-G 4G LTE modem. Je zvláštní, že Lenovo nenabízí 5G modem, ale pouze 4G.

Povšimněte si také přítomnosti dvou ventilátorů, procesor totiž udrží napájecí limit 20 Wattů dlouhodobě, takže extra venilátory přijdou v takto tenkém těle vhod. Bohužel zde opět máme nepříjemnost ve formě M.2 2242 slotu, což extrémně omezuje výběr SSD a můžete tak zapomenout na osazení nějakých rychlých SSD ála Samsung 980 Pro či SSD s kapacitou vyšší, než 2TB. Dle redakce NotebookCheck navíc není možné osadit SSD, které má čipy i na spodní straně, což může kapacitu omezit na 1TB. V NotebookChecku navíc měli smůlu na vcelku smutné SSD společnosti Union Memory. V mém případě bylo osazeno zkrácené Micron 2450 512GB SSD, což je o něco veselejší. WLAN karta i RAM jsou obojí připájené na desku, takže vyměnit můžeme pouze SSD, baterii a vyčistit chlazení.

Jelikož jsem nakousnul napájecí limity, tak je vcelku překvapivé, že ThinkPad Z13 Gen1 umožňuje Ryzenu 7 PRO 6850U držet 20W dlouhodbě, což není vůbec špatné na takto přenosný stroj. Procesor má osm fyzických jader generace Zen3+ a je založený na 6nm TSMC procesu, přičemž největší změnou oproti předchozí generaci je integrovaný Radeon 680M, což je iGPU založené na RDNA2 architektuře a výkon může v některých případech dotahovat notebookové GeForce GTX 1050/1650, což není vůbec špatné. Záleží samozřejmě na napájecím limitu a rychlosti RAM. Procesor může krátkodobě odebírat až 30 Wattů, dlouhodobý odběr padá na 20W, což je celkem rozumná hodnota.

Integrovaný Radeon 680M jsem testoval s ovladači přímo od Lenova a BIOS byl během testování ve verzi 1.22, bohužel v této i předchozí verzi je bug, který jsem hlásil a nevím zda je už opravený. Některé programy totiž z nějakého důvodu ignorují, že iGPU si umí dynamicky alokovat VRAM z primární RAM, defaultně tak mělo iGPU alokováno 512MB VRAM a více si alokuje dynamicky.

Pro herní testy jsem chtěl množství VRAM změnit na 1GB nebo 2GB, ale po změně v BIOSu se nic nestalo, volba se sice přepla, ale v systému jsem měl jen 512MB VRAM. Notebook má bohužel pouze 16GB LPDDR5-6400 nevyměnitelné RAM, LPDDR5 má výhodu ve vyšší propustnosti a nízké spotřebě, ale osobně bych viděl raději rovnou 32GB v této cenové kategorii. Využitelných navíc zůstává asi 15,4 GB RAM, jelikož 512MB si ukusuje iGPU a něco je rezervováno.

Notebook jsem samozřejmě testoval s nejmodernějším operačním systémem Windows 11 Pro ve verzi 22621.963, přičemž ThinkPad Z13 Gen1 má extra bezpečnostní vychytávky jako Microsoft Pluton a vzdálenou správu přes Realtek Dash. Nutno zmínit, že pokud si necháte zapnutý Microsoft Pluton a Secure Boot, tak do Linuxu nenabootujete.

Co se týká obslužného software, máme zde starý známý Lenovo Vantage, kde najdeme informace o záruce, stavu baterie a různá systémová nastavení. Nechyí zde samozřejmě možnosti instalovat aktualizace firmwarů/BIOSu a ovladače.

Na závěr musím zmínit, proč je recenze ochuzena o některé kapitoly, nějak se mi podařilo přijít o některá data a netuším přesně jak. Mám podezření na problém s NextCloud synchronizací, nebo nějaká lidská chyba díky zranění během prosince 2022.