RECENZE: MSI Alpha 15 B5EEK - AMD Radeon RX 6600M 8GB v akci

MSI Alpha 15 možná některým čtenářům připomene starší model, který se také jmenuje MSI Alpha 15 a který jsem testoval minulý rok v květnu. Starší model byl jeden z prvních notebooků nesoucích grafickou kartu AMD Radeon RX 5500M 4GB a také využíval procesor AMD Ryzen 7 3750H. Tento model dostal pro tento rok značný upgrade ve formě notebookývch procesorů AMD Ryzen 5000 řady, konkrétně je na výběr konfigurace s šestijádrovým Ryzenem 5 5600H nebo s osmijádrovým Ryzenem 7 5800H. Jako grafická karta zde slouží Radeon RX 6600M, který má na 128-bit sběrnici rovnou 8GB GDDR6 VRAM, přičemž se jedná primárně o konkurenci k GeForce RTX 3060 6GB(záleží ale hodně na napájecích limitech). Konfigurace jsou mimo procesor zcela totožné, aktuálně je velmi zajímavá verze s šestijádrovým Ryzenem 5 5600H, jelikož se prodává za nějakých 32 000 Kč s DPH, zatímco vyšší model s Ryzenem 7 5800H má cenovku 39 990 Kč s DPH.

Hardware dnes testovaného kusu vypadá následovně:

AMD Ryzen 7 5800H – 3,2GHz, Turbo až 4,4GHz, 16MB L3, 54W TDP, 7nm, 8C/16T

2x8GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX 6600M 8GB 65-75W

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile (iGPU)

15,6“ AU Optronics B156HAN08.0, 1920x1080, IPS, FreeSync 48-144Hz

Kingston OM8PCP3512F-AI1 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 90Wh baterie

180W adaptér

Windows 10 Home v21H1

Notebook má poměrně rozumnou konfiguraci, obzvlášť levnější model s šestijádrem, u osmijádra bych ale ocenil alespoň 1TB SSD, příplatek za dvě jádra navíc se mi jeví jako příliš vysoký. Notebook mi dorazil ve svém prodejním balení přímo z distribuce a nejednalo se tak o nějaký speciální kousek pro recenzenty. Uvnitř MSI krabice najdeme druhou MSI krabici, ve které najdeme samotný notebook, 180W napájecí adaptér(má překvapivě rozumné rozměry a působí spíš jako lehce širší 90W adaptér od Lenova) a manuály.

Notebook samotný dosahuje hmotnosti 2,35 kilogramu a rozměry jsou 359 x 259 x 23.95 milimetrů. MSI se tak nesnaží dělat super tenkou žiletku, což je dobře. Horní víko displeje s logem je kovové, podobně jako u předchozího modelu Alpha 15, nicméně palmrest i spodní víko je z plastu, což nutně nevadí. Notebook nemá vzadu žádné porty, jen výdechy chlazení a to rovnou dva.

Na levé straně pak najdeme DC barell plug konektor pro nabíječku, výdech chlazení a dva USB-A porty, jeden poskytuje jen USB 2.0 konektivitu a druhý 5Gb/s.

Na druhé straně notebooku najdeme zbytek portové výbavy, najdeme zde gigabitový RJ45 konektor, HDMI 2.0 výstup(připojeno do Radeonu RX 6600M), USB-C poskytující 5Gb/s USB konektivitu a DisplayPort 1.2(připojeno do Radeonu RX 6600M). Výbavu zakončuje druhý USB-A 5Gb/s port, 3,5mm audio combo jack a LEDka ukazující stav baterie.

Oproti staršímu modelu Alpha 15 na novém modelu ubyly nějaké porty, což je podle mého názoru škoda. Ubyl nám jeden 3,5mm jack, miniDisplayPort, čtečka SD karet a jeden USB 5Gb/s port byl ponížen na starší USB 2.0. K notebooku můžeme nadále připojit tři externí monitory, ale musíte použít nějaký dok s podporou DisplayPortu, nebo monitor, který podporuje alespoň DisplayPort 1.2 a umožňuje řetězení dalších monitorů. Zmizela nám i zdířka zámku typu Kensington, ale to nepovažuji za závažný problém.

Otevření notebooku nám ukáže látkovou ochranu klávesnice. Klávesnice na starém Alpha 15 byla celkem slušná, ale nový model se inspiroval u konkurence a někdo se rozhodl přeskládat některé znaky v numerickém bloku. Pravá část klávesnice je tak podivně zmáčklá, namísto klávesy Delete máme zapínací tlačítko a celkově z toho rozložení nemám úplně radost a nevím, zda bych si na to dokázal dlouhodobě zvyknout. Mnohem lepší by bylo osadit klávesnici zcela bez numerického bloku. Klávesnice má konfigurovatelné RGB LED podsvícení. jsem rád za přítomnost Num Lock a Caps Lock LEDek přímo v klávesách.

Pod klávesnicí najdeme klasický multidotykový celoklikací touchpad, který podporuje i gesta v rámci Windows 10(asi i v Linuxu, ale osobně touchpad nepoužívám, pokud to není nezbytně nutné, takže jsem to nezkoušel).

Notebook má i celkem slušný displej AU Optronics B156HAN08.0 se standardním 1920x1080 rozlišením, méně standardní je pak podpora technologie FreeSync v rozpětí 48 až 144 Hertzů, což není špatné. Displej samotné MSI označuje jako IPS level s barevným pokrytím 72% NTSC a svítivostí až 300 nitů. Nejedná se tedy o nějaký super panel pro grafiky, na nějaké to gemblení je však zcela OK. Displej je připojen přímo do integrovaného Radeonu RX Vega 8 v procesoru a jelikož notebook nemá MUX čip, tak musíme počítat s nějakým snížením výkonu díky přenosu dat z dGPU do iGPU.

Nad displejem ještě sedí i běžná 720p 30FPS webkamera s dvěma mikrofony po stranách.

Tradičně jsem neodolal podívat se do útrob notebooku, vždy mně zajímá, jak si výrobce poradil s chlazením, rozmístěním komponent a snažím se odhadnout i možnosti případných oprav.

Pokud trpíte nemocí typu OCD, nejspíše Vás spodní víko vůbec nepotěší, najdeme zde totiž vytvarované jakési podlouhlé hexagonální ventilační průduchy s rozmanitou propustností, přičemž některé jsou zcela uzavřené a vzduch tak nepropouští a celá tato úprava je poněkud křivá, což může u osob trpících na OCD způsobit nepříjemné pocity. To samo o sobě ničemu nevadí, je to jen design a vlastně se mi i celkem líbí, jelikož netrpím OCD(nebo ne dostatečně natolik, aby mně tohle trápilo). Poněkud zamrzí fakt, že oba dva ventilátory jsou přikryté plastem a perforace najdeme všude okolo. Lze samozřejmě argumentovat, že je to schválně, aby proud vzduchu ochlazoval i komponenty okolo, což je něco, co reálně dělaly některé starší business class notebooky, nicméně zde by mohlo pomoci, kdyby perforace byly přímo pod ventilátory.

Spodní víko drží na místě třináct šroubků, přičemž jeden z nich je velmi, velmi krátký, ostatní jsou stejné. Po odšroubování lze opatrně odcvakat spodní víko, doporučím klasické plastové "trsátko" nebo "plastic pry tool". Spodní víko je celé plastové a nic speciálního uvnitř nenajdeme.

Vnitřnosti notebooku jsou však o něco zajímavější. A mám malou radost, většina důležitých komponent jako RAM, SSD, WLAN, baterie je uživatelsky vyměnitelná, což v dnešní době není bohužel standardem. Velmi mne těší i fakt, že napájecí konektor notebooku není připájen na základní desku, ale je umístěn samostatně a do desky připojen kabelem. Pokud si tedy uživatel totálně rozchrochtá tento konektor, je oprava extrémně snadná a nemusíte nic pájet. Zde má u mně MSI velké plus z pohledu servisáka, který takové věci občas opravuje. Spodní části notebooku vévodí čtyřčlánková baterie s kapacitou 90 Wh, zde již cítím velmi dobrou výdrž baterie i bez testování(pokud notebook nemá bláznivé řízení napájení).

Notebook má WiFi modul Intel AX200 od Intelu s podporou WiFi 6, pokud uživatel chce, může časem kartu vyměnit(třeba za nástupce s podporou WiFi 6E).

Dále má notebook dva M.2 sloty, každý z nich poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky přímo z procesoru. Původní Alpha 15 měla jeden M.2 slot a pozici pro 2,5" SATA disk, osobně v dnešní době preferuji spíše M.2 SSD, ale nadšence do plotnových disků toto nepotěší. V prvním M.2 slotu najdeme SSD Kingston OM8PCP3512F-AI1 512GB, škoda, že MSI neosadilo v této cenové relaci rovnou 1TB SSD, naštěstí můžeme relativně snadno přidat druhý NVMe disk, což jsem i udělal, protože se mi Steam knihovna na 512GB SSD jaksi nevejde. Mnoho věcí jsem tak pouštěl ze Samsungu 970 EVO 2TB v druhém slotu.

Potěší i dva sloty na DDR4 SODIMM paměti, najdeme zde zcela standardní 8GB 1Rx8 3200 MT/s moduly, které vyrobila společnost SK hynix. Trolling ve formě 1Rx16 čipů se naštěstí nekoná. Výkon by šlo nejspíše navýšit o něco málo použitím dvou 16GB dual-rank modulů, ale to by navýšilo cenu.

Chlazení vypadá celkem rozumně na 45W CPU a 65W GPU, nicméně reálně jsou napájecí limity spíše vyšší. Procesor má pro sebe jeden samotný okruh s dvěma pasivy a jedním ventilátorem, zatímco Radeon RX 6600M má k dispozici ventilátory dva a vlastní extra pasiv.

Nyní něco málo ke konfiguraci CPU a GPU, AMD CPU i GPU podporují technologii SmartShift, byť mi není zcela jasné, jaký je kombinovaný limit obou komponent. Totiž samotný procesor v továrním nastavení může konzumovat velmi krátkodobě 80 Wattů energie a dlouhodě až 54 Wattů. Grafická karta AMD Radeon RX 6600M pak kolísá v rozpětí 65-75 Wattů v závislosti na typu zátěže, při hraní her je to spíše okolo 65W, v intenzitní zátěži samotného GPU je to pak 75 Wattů stabilně. To zní celkem dobře z hlediska efektivity, vyzkoušel jsem i výkon procesoru v Cinebench R23 s různými napájecími profily. Rovnou prozradím, že režim Extreme mi nedává moc smysl, chlazení má problém procesor uchladit a notebook je velmi hlučný. Továrně je od MSI zapnut profil Balanced s 54W dlouhodobým TDP, takže testuji v tomto režimu. Zajímavý je i režim Super Battery, kterým z Ryzenu 7 5800H uděláme něco jako Ryzen 7 PRO 5850U.

graph-6

Na notebooku byl nainstalován systém Windows 10 Home, který jsem upgradoval na verzi 21H1, jelikož v době testování se jednalo o nejnovější verzi Windows 10. Dále jsem upgradoval ovladače obou grafických karet na nejnovější verzi Adrenalin 21.11.2, což proběhlo bez potíží a vše fungovalo jak má.

Software

Na notebooku jsem kromě ovladačů a MSI utilit nalezl obligátní Norton Antivirus, který spáchal Sudoku a po dobu testování tak nebyl přítomen. Stejně dopadl program OneDrive a Office 365.

MSI Center

MSI Center je takový výchozí program, ve kterém najdeme mnoho konfiguračních možností. Můžeme zde nastavovat napájecí profily(to lze i za pomoci klávesové zkratky na klávesnici), jak se mají chovat oba dva ventilátory, zakázat třeba i webovou kameru, nastavit si RGB LED podsvícení klávesnice, stáhnout ovladače a tak podobně. Program je celkem přehledný a minimalistický, což vnímám jako pozitivní věc.

BIOS

Velmi v kostce zmíním ještě BIOS. Notebooky MSI mají jednu zajímavou vlastnost a tou je speciální klávesová zkratka, která odemkne normálně zamčené volby v BIOSu. Zkratku je třeba použít přímo v BIOSu a její znění vypadá takto:

pravé Ctrl + pravý Shift + levý Alt + F2

Po použití této zkratky se nám odemkne mnoho možností. Podívejte se nejprve na to, jak vypadá BIOS bez odemčení.

A takto vypadá BIOS po odemčení, máme zde najednou velmi mnoho voleb, které se hodí v případě, že chceme nějak více ladit výkon notebooku, nebo nastavení ála SR-IOV pro virtualizaci a tak podobně. Vyzkoušel jsem, zda půjde přetaktovat paměti z 3200 MT/s na 3333+, ale nic nad 3200 nebylo stabilní, takže jsem toho nechal. Stejně tak měnit napájecí limity procesoru nedává moc smysl, jelikož jsou i tak dost vysoké. I tak si této volby velmi cením a doufám, že MSI tuto funkcionalitu zachová i na novějších noteboocích.