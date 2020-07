RECENZE: MSI GF65 Thin 9SD

MSI GF65 Thin 9SD je nástupcem předchozího GF63 Thin modelu, resp. jedná se o vylepšený model s lepším chlazením, portovou výbavou a displejem. Testovaná konfigurace aktuálně nejde zakoupit(nicméně verze s šestijádrovým Core i7-9750H pořád skladem jsou) v mnohých eshopech, stála nějakých 27 000Kč s DPH a vypadá následovně:

Intel Core i5-9300H – 2,4GHz, Turbo až 4,1GHz, 8MB L3, 45W TDP, 4C/8T

2x8GB RAM DDR4-2667 CL-19-19-19-43 2T

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 – 80W TDP

Western Digital PC SN730 512GB PCIe x4 NVMe SSD

15,6“ 1920x1080 120Hz IPS LCD

Intel 9560NGW WiFi (802.11ac + Bluetooth 5.0)

3cell 51Wh baterie

180W napájecí adaptér

Windows 10 Home v1903

Papírově tedy notebook nevypadá úplně zle, byť by se mi místo čtyřjádrové i5-9300H více líbil nějaký Ryzen 5 4600H, ale ten v době návrhu notebooku nebyl na trhu. Konfigurace je poměrně slušně vyvážená a na první pohled nevidím žádný nedostatek.

Notebook mi dorazil v běžném prodejním balení, nejedná se o nějaký speciální testovací kus, nebo něco podobného, je to normální kus zakoupený v obchodě.

Notebook byl zabalený v kartonové krabici, v níž najdeme další černou kartonovou krabici s logem MSI, uvnitř pak najdeme samotný notebook v látkovém obalu, 180W adaptér, uživatelský manuál a to je vše.

Adaptér vyrobila společnost Delta Electronics a jedná se o poměrně standardní adaptér, kterým budeme notebook dobíjet a napájet, nabíjení přes USB-C totiž nepodporuje, ale o tom až později.

Nyní k samotnému notebooku, ten je poměrně lehký, hmotnost činí 1,86kg a rozměry jsou 359 x 254 x 21.7 mm. Zadní víko a palmrest jsou kovové, zbytek notebooku je plastový.

Na horním víku displeje je od výrobce průhledná fólie, která kryje horní víko, tu jsem také nechal na místě. V zadní části notebooku pak najdeme dva výdechy chlazení, třetí se nachází na levé straně notebooku.

Na levé straně najdeme mimo výdech chlazení DC jack pro 180W adaptér, HDMI 1.4 a LEDku stavu baterie.

Na pravé straně notebooku najdeme zbytek portové výbavy, je zde zdířka pro zámek typu Kensington, RJ45, dva USB-C 5Gb/s porty(bohužel skutečně jsou oba dva porty pouze USB 5Gb/s, nepodporují nabíjení ani DisplayPort, což je škoda) a dva USB-A 5Gb/s porty. Výbavu doplňuje 3,5mm audio combo jack.

Po otevření notebooku zjistíme, že klávesnici kryje kus látky, ten se může hodit i do budoucna, chrání totiž displej před otlaky z kláves. Po odklopení se nám naskytne pohled na klávesnici, palmrest a touchpad. Touchpad je bohužel celoklikací bez samostatných tlačítek, nicméně takto to má mnoho notebooků, podpora gest je samozřejmá.

Klávesnice samotná má červené podsvícení a celkem normální rozložení, řekl bych, že dost možná lepší, než u některých vyšších modelů. Klávesy jsou placaté a nejsou zrovna pohodlné(alespoň subjektivně) na nějaké dlouhodobé psaní, nicméně to není primární zaměření notebooku. Jakožto klávesnicového centristu oceňuji, že zde není numerický blok, který celou klávesnici zmenšuje. V pravém horním rohu notebooku nad klávesnicí najdeme i zapínací tlačítko notebooku.

Notebook nabízí 120Hz IPS displej, v testovacím kusu byl AU Optronics B156HAN13.0, úhly pohledu i barvy mi přišly OK, nejedná se samozřejmě o nějaký kalibrovaný panel, ale většina hráčů ocení 120Hz obnovovací frekvenci, škoda jen, že nepodporuje FreeSync/G-Sync, nicméně to je výsadou spíše dražších modelů.

Nad displejem sedí poměrně běžná 720p webkamera s dvěma mikrofony.

Nyní nastal čas podívat se do útrob notebooku, na spodním víku můžeme vidět, že je zde mnoho perforací, ale žádné přímo pod ventilátory. Jedná se o poměrně standardní věc u mnohých notebooků, toto řešení donutí vzduch téct přes tyto otvory a tím pádem dojde i k chlazení různých komponent po cestě. Nevýhodou je nutnost točit ventilátory na vyšší otáčky.

Spodní víko na místě drží celkem dvanáct šroubků, přičemž jeden bydlí pod lepíkem Factory Seal, jeho porušením však záruka nezaniká, tipuji, že slouží i pro další regiony nebo odrazení méně zkušených uživatelů, kteří by mohli notebook rozbít. Spodní víko doporučím opatrně odcvakat nějaký plastovým nástrojem, je to podobné jako u mnoho dalších notebooků.

Odklopením spodního víka se nám naskytne pohled na útroby notebooku. Začnu tedy v levém spodním rohu, zde najdeme jeden reproduktor a hned tři M.2 sloty. Jeden je dedikovaný pro WiFi kartu, bydlí zde Intel 9560NGW, jedna anténa vede do displeje a druhá je umístěna v palmrestu, což může zhoršit zisk signálu, byť je to lepší, než kdyby obě antény byly v palmrestu. Vedle WiFi karty jsou rovnou dva M.2 2280 sloty, které podporují pouze PCIe NVMe SSD, SATA SSD nejsou podporována.

MSI zde použilo disk od WD, jako chlazení zde slouží plech pod diskem a teplo do něj odvádí dva teplovodivé polštářky. Obě dvě SSD jsou připojena přes čtyři Gen3 linky do Intel HM370 chipsetu. Do notebooku jsem přidal Samsung PM981 512GB SSD, protože na testovací sadu 512GB nestačí.

Vedle disků najdeme baterii, ta má tři články a spíše nižší kapacitu 51Wh, ale u herního notebooku to nepovažuji za nějaký zásadní problém, jistě zvládne fungovat alespoň pár hodin.

Notebook má i dva přístupné SODIMM sloty, kde byly umístěny 8GB DDR4-2666 CL19 moduly od společnosti SK Hynix, můžeme je samozřejmě v případě potřeby vyměnit za nějaké 16GB SODIMMy, zda by fungovaly i 32GB moduly netuším.

Většinu horní části zabírá chlazení, ventilátor v pravé straně notebooku je dedikovaný pro chlazení procesoru a pomáhá také grafické kartě, přičemž druhý ventilátor slouží pro chlazení jen grafické karty a její napájecí kaskády. Pokud tedy zatížíme nějak více procesor, bude se namáhat hlavně jeden ventilátor. Chlazení je snadné demontovat a vyčistit, pokud to bude zapotřebí.

Servisovatelnost je tak velmi snadná, můžeme vyměnit paměti, vyčistit chlazení, vyměnit baterii i WiFi kartu, CPU a GPU je tradičně pájené a nevyměnitelné.

Co se použitého hardware týče, zmíním, že GeForce GTX 1660 Ti Mobile v tomto notebooku nemá nijak snížený napájecí limit a operuje se standardním TGP 80 Wattů, Max-Q verze mají typicky omezení na 60 Wattů, jak se to projevuje reálně uvidíte v dalších kapitolách, jelikož jsem tu nedávno měl možnost otestovat ASUS ROG Zephyrus G14 s GTX 1660 Ti Max-Q.

Software





Na notebooku je předinstalovaná menší hromádka software, včetně mnoha verzí MS Office 365. Na notebooku byly iniciálně Windows 10 Home v1903, provedl jsem tedy upgrade na v2004 a notebook to bez problémů řešil, vše bylo funkční a tak jsem testoval v této nejaktuálnější verzi. Také jsem aktualizoval ovladače grafické karty na verzi 446.14, v době testování se jednalo o nejnovější verzi.

MSI Driver & App Center





V tomto programu můžeme stáhnout a aktualizovat ovladače v systému, nebo stáhnout doprovodné utility.

MSI Dragon Center

V MSI Dragon Center můžeme konfigurovat mnoho aspektů notebooku. Při prvním spuštění nás navíc přivítá průvodce, kterého můžeme proklikat a poté vše donastavovat ručně. Na úvodní obrazovce můžeme vidět, jaký hardware má notebook, vytížení CPU, GPU, RAM a disku. Také zde můžeme vidět otáčky obou ventilátorů, tradičně mi nešlo monitorovat jejich hodnoty nikde jinde. Můžeme i do jisté míry ladit otáčky ventilátorů, ale možnosti jsou poměrně fixní, vidíme pouze rychlost v procentech a absolutně netuším, při jakých teplotách se vlastně ventilátor roztočí. Výkon jsem testoval v továrním nastavení s automatickým řízením otáček, ECO režim nebo Turbo režim jsem nepoužil, stejně tak jsem nepoužil přetaktování GPU.

MSI Recovery Image Backup





Tímto programem si můžeme udělat zálohu notebooku, ze které můžeme vše obnovit, jedna z možností je i vypálení dat na DVD, což je přinejmenším lehce humorné, jelikož notebook nemá optickou mechaniku. Dodám ještě, že ve Windows lze použít bitovou kopii systému, kterou pak lze za pomoci flashky s instalátorem Windows poměrně jednoduše obnovit.

MSI Audio Control Center

V přeskinovaném Realtek Audio Centru můžeme konfigurovat poměrně standardní věci ohledně audia.