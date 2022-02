RECENZE: MSI MAG X570S TORPEDO MAX, pořádný základ

Socket AM4 je tady s námi již od uvedení prvních Ryzenů 1xxx. A jistě nebudu jediný kdo s radostí kvitoval, že s námi tento socket vydržel tak dlouho. Sám tento socket provozuji již řádku let a jistě nás tady bude celá řada.

Do socketu lze osadit až 5 jednotlivých řad Ryzenů (liší se od výrobce i čipové sady), přičemž do aktuálně nejvyššího modelu, X570 zpravidla osadíte všechny Ryzeny od řady 2xxx až po nejnovější řadu 5000.

Celá řada započala čipovou sadou A320, B350 a X370, následovaná uprgradovanou sérií A420, B450 a X470. Posledními čipsety pro socket AM4 jsou aktuálně A520, B550 a X570 respektive X570S (kdy se Sko vyznačuje pasivním chlazením čipsetu).

Velmi dobře si vzpomínám, že jak AMD uvádělo čipovou sadu X570 a na prvních obrázcích se objevily ventiátory na chladiči čipové sady, internet byl plný "mudrců", kteří na toto řešení nadávali. Je přirozené, že nikdo nechce ve svém PC nějaká zbytečná "točítka", nicméně podle recenzí to s hlukem případně kvalitou tohoto řešení nebylo ve většině případů tak hrozné.

AMD však nelenilo a uvedlo čipovou sadu X570S, která už nese pasivní chladič. Žádné jiné rozdíly co do výbavy s běžnými X570 nejsou.

My se dnes zaměříme na jednu ze základních desek vybavených tímto čipsetem, MSI MAG X570S Torpedo MAX. K dispozici jsou dva modely této základní desky, námi testovaný a také model MSI MAG X570S Torpedo MAX WIFI. A jak již název napovídá, WIFI model je navíc vybaven bezdrátovým rozhraním postaveném na čipu ntel® Wi-Fi 6E AX210.

Výbava Torpeda je více než slušná, podporuje například PCIe 4.0 pro až dva nejrychlejší NVMe disky, je možno osadit rychlé DDR4 paměti ("OC" až 5100MHz), nechybí velký počet USB 3.2 Gen 2 10Gbps portů a osazen je i prémiový model zvukové karty, Realtek 4080. WIFI varianta pak nese Wi-Fi čip Intel® Wi-Fi 6E AX210, který nejen že podporuje Wi-Fi 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax, ale samozřejmě také Bluetooth 5.2.

Pojďme si tedy shrnout kompletní výbavu základní desky MSI MAG X570S Torpedo MAX.

Specifikace MSI MAG X570S TORPEDO MAX

Formát: ATX - 30,5 cm x 24,4 cm

ATX - 30,5 cm x 24,4 cm Podpora CPU: AMD Ryzen 5000, 5000 G, 4000 G, 3000, 3000 G, 2000 a 2000 G

AMD Ryzen 5000, 5000 G, 4000 G, 3000, 3000 G, 2000 a 2000 G Čipová sada: AMD X570

AMD X570 Podpora RAM: 4 sloty, až 128GB, JEDEC 1866-3200, OC pomocí A-XMP profilů 3600 až 5100MHz

4 sloty, až 128GB, JEDEC 1866-3200, OC pomocí A-XMP profilů 3600 až 5100MHz Rozšiřující sloty: 1x PCIe x16 4.0(CPU), 1x PCIe x16 (čipset, reálně x8), 2x PCIe 3.0 x1 (čipset)

1x PCIe x16 4.0(CPU), 1x PCIe x16 (čipset, reálně x8), 2x PCIe 3.0 x1 (čipset) Výstupy GPU: 1x HDMI 2.1 port

1x HDMI 2.1 port LAN: 1x Realtek 8125B 2.5Gbps, 1x Realtek RTL8111H 1Gbps

1x Realtek 8125B 2.5Gbps, 1x Realtek RTL8111H 1Gbps Pevné disky: 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 sloty (1 čipset - 2242/ 2260/ 2280, 1 procesor - 2280/22110), PCIe 4.0 nebo PCIe 3.0 dle použitého procesoru, RAID 0, 1 a 10

6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 sloty (1 čipset - 2242/ 2260/ 2280, 1 procesor - 2280/22110), PCIe 4.0 nebo PCIe 3.0 dle použitého procesoru, RAID 0, 1 a 10 Audio: Realtek ALC4080 Codec, 7.1 kanálů, podpora S/PDIF výstupu

Realtek ALC4080 Codec, 7.1 kanálů, podpora S/PDIF výstupu USB: X570 čipset - 3x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A porty zadní panel, 1 Type-C interní port)

4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps porty dostupné na interním USB 3.2 Gen 1 5Gbps konektoru

1x USB 2.0 port zadní panel

USB 2.0 Hub

5x USB 2.0 ports (1 Type-A port na zadním panelu, 4 porty dostupné prostřednictvím interního hubu)

AMD Procesor

2x USB 3.2 Gen 2 10Gbps porty na zadním panelu (Type-A a Type-C)

2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A

- 3x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A porty zadní panel, 1 Type-C interní port) 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps porty dostupné na interním USB 3.2 Gen 1 5Gbps konektoru 1x USB 2.0 port zadní panel 5x USB 2.0 ports (1 Type-A port na zadním panelu, 4 porty dostupné prostřednictvím interního hubu) 2x USB 3.2 Gen 2 10Gbps porty na zadním panelu (Type-A a Type-C) 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A Zadní panel (navíc k výše uvedeným portům): 1x Flash BIOS, 1x PS/2 myš/klávesnice kombo port

1x Flash BIOS, 1x PS/2 myš/klávesnice kombo port Podpora RGB: 2x 4-pin konektor, 2x 3-pin konektor

2x 4-pin konektor, 2x 3-pin konektor I/O kontrolér: NUVOTON NCT6797D

NUVOTON NCT6797D Počet FAN konektorů: 1x 4-pin CPU, 1x 4-pin vodní pumpa, 4x 4-pin systémové fany

Jak sami vidíte, je deska vybavena více než dobře. Velký počet USB portů, HDMI výstup verze 2.1, celá řada RGB prvků nebo konektorů pro připojení ventilátorů, kvalitní zvukovka, dvě LAN síťovky, dva sloty pro NVMe disky, pro běžného uživatele více než slušný seznam fičur.

Samozřejmě nechybí specialitky firmy MSI, jako jsou například chladič NVMe disku M2.Shield Frozr, měděné 6ti vrstvé PCB desky, které nejen usnadňuje chlazení desky díky lepšímu rozvodu tepla, ale také zajišťuje odrušení jednotlivých částí, podpora přetaktování pamětí díky MSI DDR4 Boostu, kvalitní zvukovka s podporou Audio boostu 5, dle osazeného procesoru mohou disky nebo grafické karty využít i PCIe 4.0, přičemž nechybí ani podpora AMD Crossfire pro lovce rekordů. Hlavní PCIe x16 slot je samozřejmě vyztužen MSI Steel Armorem.

Celá deska je chlazena pasivně a napájecí kaskáda čítá celkem 12 60A fází plus další dvě fáze pro samotný SOC, spolu s 4+8 piny pro napájení procesoru tedy deska nebude mít problém ani s osazením nejrychlejšího procesoru AMD Ryzen 9 5950X s šesnácti jádry.

Představení MSI MAG X570S Torpedo MAX



Základní deska MSI MAG X570S Torpedo MAX k nám dorazila ve stříbrošedočerné krabici a kromě desky zde naleznete minimum příslušenství. Dvojici SATA kabelů doplňuje "quick" manuál, podrobnější manuál, registrační karty, nálepky a nechybí USB klíčenka na které najdete image DVD obsahující veškerý obslužný software k desce a další software MSI. Součástí je i sáček se šroubky pro upevnění NVMe disků.

PCB desky je vyrobeno v černé barvě, v kombinaci s modročernými pasivy na čipové sadě, napájecí kaskádě a chladiči NVMe disku. Modré jsou i dva sloty RAM a podle mého názoru to vypadá dobře.

Teď si ale pojďme základní desku trošku rozpitvat podrobněji. A začneme zadním panelem, jehož obrázek najdete níže. Využil jsem obrázek firmy MSI, protože vlastní fotografie portů se mi vůbec nepovedla.

Seznam portů je sice uveden ve specifikacích, pojďme si je ale okomentovat. Zadní portová výbava je velmi pestrá. Kromě klasického kombibovaného PS/2 konektoru pro myši a klávesnice zde najdeme 8 USB portů různých rychlostí, USB-C včetně.

Výhodou je také tlačítko Flash BIOS, kdy je přiřazený USB port označen. Vám tak stačí na USB flashku stáhnout nový bios, a po stisknutí tlačítka deska naběhne do updatovací obrazovky, BIOS se updatuje a máte hotovo. Najdete zde i HDMI ve verzi 2.1 pokud použijete APU s integrovanou grafikou, dva LAN porty (1Gbps a 2,5Gbps) a pětici jacků pro Audio doplněnou S/PDIF digitálním výstupem.

Celý zadní blok portů je zpevněný s "integrovanou krytkou", tedy není třeba do skříně nasazovat extra plíšek jak tomu bylo v minulosti.

Toto jednoznačně vítám hlavně proto, že jsem byl svědkem mnoha "nehod" kdy kutilové narvali vylisované dotlaky například do LAN zdířek a podobně a dokázali tak port znehodnotit nebo úplně zničit. Integrací se takovým problémům předchází a je jen dobře, že se taková věc stává standardem. Tedy alespoň u těch dražších desek.

Layout samotné desky je v pořádku, nenašel jsem v podstatě žádný problém. Vezmeme to ale po pořadě.

Osazené SATA porty, je jich celkem šest, využívají konektorů vedoucích osazené kabely do stran. Usnadňuje to nejen jejich instalaci ale i pomáhá prodění vzduchu. V kombinaci s dvojicí NVMe slotů pro SSD disky se jedná o dostatečnou výbavu pro Vaše pevné disky. A komu by to náhodou nestačilo, může využít rozšiřující PCIe karty do spodního PCIe x16 slotu. Na obrázku je vidět i stejně orientovaný USB 3.0 konektor,. Za mne rozhodně šťastné řešení, nemotáte tak kabely v základní desce.

Další pohled věnujme spodní straně desky, a osazení tzv. pinovišť. Vezměme to zprava doleva. Prvním je power led, následovaná klasickou sestavou konektorů front panelu, tedy zapínáním, resetem, HDD led a dalšími. Hned vlevo je pak dvojice pinů sloužících pro klasický "CMOS reset", ten bych asi uvítal někde jinde, protože při zapojení všech konektorů kolem se na něj může trošku hůře dostávat. Nicméně zde stačí tyto dva piny spojit šroubováčkem nebo propiskou, a reset by se měl provést.

Dalšími jsou nejprve USB 3.0 port, a dvojice USB 2.0 portů. Dále zde najdeme COM port, konektory pro dvojici SYS fanů 3 a 4.

Pak tu je tzv. ochrana proti vniknutí do case, "chassis intrusion conector" následovaný rozhraním pro TMP modul. Následně pak RGB rozhraní a konektor pro připojení front panelu audia. Je mi jasné, že s takovým výpisem se člověk trošku ztratí. MSI ale udělalo pěkný manuál, kde je přesný popis jednotlivých přípojných míst a já se s Vámi o něj podělím na obrázku níže.

Tento obrázek je samozřejmě doprovázen odpovídajícím seznamem a pro představu kde co na desce najdete je podle mně ideální.

Zde vidíte detail zvukové části základní desky. Ta je kompletně odstíněna a zvuková karta samotná je zapojena na sběrnici USB 2.0, tedy ne přímo do i/o čipové sady ale prostřednictvím USB. Zda-li je to zapojení vhodné či nikoli, to jako nehifista asi neposoudím. Nad zvukovkou je dobře vidět osazený I/O čip nuvoton. Na internetu jsem se setkal s ohlasy, že konkrétní čip bývá velmi horký avšak já takové problémy nezaznamenal. Kdybyste se o něm chtěli dozvědět více, zde je odkaz na datasheet.

Záběr paměťových slotů ukazuje kromě umístění 24-pin ATX konektoru také trojici FAN konektorů, přičemž jeden z nich je určen pro pumpy vodního chlazení. A na každé slušné základní desce nechybí tzv. Debug led, které při postu problikávají a v případě problému Vám pomohou zjistit v čem je zakopaný pesík. Díky tomu hned bývá jasné, zda Vám nedej bože odešly RAMky, GPU, CPU nebo disk. Každý kdo s nimi měl kdy co do činění mi jistě dá za pravdu.

Další záběr upřesňuje umístění CPU ATX konektorů kdy v tomto případě jsou osazeny dva. Jeden osmipin a jeden čtyřpin. Na obrázku je také patrná velikost pasivů na napájecí kaskádě. Osazení konektoru po namontování základní desky do case tak může způsobit trošku potíže, zvlášť pokud máte tlapy jak já. Nicméně místa na zasunutí konektorů je tu celkem dost, nevidím to jako zásadní nedostatek.

Detailní záběry na socket a pasivy kolem ukazují že i přesto, že jsou celkem masivní místa je tu dost. Výrobce přímo neuvádí maximální rozměry chladičů, je uveden pouze rozměr od středu socketu k nejbližšímu slotu RAM, konkrétně 53,5 mm.

Pasivy jsou vyrobeny z jednoho kusu hliníku a ten co je umístěn na I/O shieldu je přišroubován a zpevňuje tak konstrukci desky. Styčné plochy jsou vybaveny teplovodivou žvýkačkou na napájecí kaskádě a i během náročného provozu se příliš nezahřívají. O tom ale později v části s testy.

Napájecí kaskáda je vybavena 12ti fázemi pro procesor a dalšími dvěmi pro SOC. S 60A na jeden je zde dostatečná rezerva i pro ty nejvýkonnější procesory určené pro patici AM4 a domnívám se, že bude dostatečná i pro nové modely s 3D cache, které mají ještě přijít.

Na obrázku výše vidíte dvojici PCIe x16 slotů, kdy jeden z nich je vybaven kovovým krytem pro jeho vyšší trvanlivost a pevnost. Oba nesou pojistky proti samovolnému uvolnění grafické nebo rozšiřující karty. Při demontáži grafiky je kolem pojistek dostatek místa a neměl by vzniknout problém s jejich demontáží. U velmi dlouhých grafik ale budou tyto téměř dokonale zakryty takže nemusí být snadné je demontovat, nicméně jinak se to řešit nedá.

Další pohled věnujeme zadní straně základní desky, kdy zde vidíme jak místa označená pro montáž tak také body, kde výrobce doporučuje aby se základní desky nic nedotýkalo. Tedy je tím myšleno aby zde nezůstaly montážní červíky apod..