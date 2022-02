RECENZE: Samsung SSD 980 PRO 1TB PCIe Gen4

Samsung, jakožto výrobce DRAM, RAM, procesorů, lodí, léků, chytrých telefonů, obrněných transportérů, mobilních děl a mnoho dalšího zná jistě každý. Osobně musím přiznat, že mám pozitivní bias hlavně k Samsung RAM a SSD. Za posledních deset let jsem nasadil něco přes 600+ různých SSD, různé formáty, velikosti, modely na různá použití a z téhle kupy SSD jsem měl zatím celý jeden špatný disk. Tedy pokud někde řeším nějaký nákup SSD za účelem stavby nového stroje nebo upgradu, sáhnu téměř vždy po produktech Samsung, pokud to rozpočet dovolí.

Samsung má na poli SSD zajímavou pozici, aktuálně je to jediný výrobce, který dokáže navrhnout a vyrobit řadič, NAND, DRAM, PCB a celé to zkompletovat. Konkurence samozřejmě nikdy nespí a i Samsung občas provede nějaký přešlap. Nejsem moc nadšený, ze změny ve značení tohoto SSD, přídomek PRO mívala SSD s MLC NAND, jenže dnes testovaný model 980 PRO používá TLC NAND. To samo o sobě není problém, ale už se nemohu spolehnout na to, že Samsung SSD řady PRO jsou vždy MLC. Samsung tomu sám nepomáhá tím, že NAND ve svých TLC SSD označuje jako "3-bit MLC V-NAND", což je opět kreativní marketing.

Samsung SSD 980 PRO jsou na trhu už nějaký ten pátek, takže tato recenze jde ven tak trochu s křížkem po funuse, ale lepší pozdě, než nikdy. Byl jsem velmi zvědavý, jak si toto SSD povede oproti jiným PCIe Gen4 SSD. Aktuálně se toto SSD v 1TB variantě prodává za nějakých 4000-4500 Kč včetně DPH, záleží samozřejmě na daném eshopu. Nabízí se tak přímé srovnání s nedávno testovaným Corsairem MP600 PRO 1TB, který je typicky o pár stovek dražší, jelikož je bundlovaný s velkým pasivním chladičem. Samsung nabízí 980 PRO ve verzi s chladičem, ten však působí poněkud anemicky a připlatíme si za něj nějakých 500-1000 Kč v závislosti na eshopu, kde SSD kupujeme. Osobně bych tak verzi s chladičem nekupoval a raději pořídil chladič od jiného výrobce separátně, nebo bych využil chladič přiložený k základní desce.

Samsung si pro PCIe čtvrté generace vyvinul nový řadič, který pojmenoval Elpis. 1TB verze SSD má dále 1GB LPDDR4-1866 cache, opět vlastní výroby, využití pomalejší DRAM cache mne zaujalo, Samsung zde nejspíše hraje na energetickou efektivitu, jelikož LPDDR4 pamětem typicky pro provoz stačí nějakých 1-1,1V, takže oproti standardním DDR4 pamětem, vyžadující 1,2V zde nějaké miliWatty ušetří(možná více). Použitá NAND je opět vlastní výroby, údajně se jedná až 136-vrstvé čipy, přičemž 1TB SSD má na sobě dva 512GB moduly.

Samsung SSD 980 PRO oficiálně podporuje standard NVMe 1.3c, zatímco novější PCIe Gen4 SSD typicky podporují standard NVMe 1.4. Samsung u 1TB modelu udává sekvenční rychlost čtení až 7000 MB/s a 5000 MB/s pro zápis. Záruka je pětiletá a v rámci záruky Samsung uznává 600 TB přepisů, což je méně, než co nabízí některé konkurenční produkty, ale nejedná se o nějaký zásadní problém.

Samsung Magician

Podobně jako ostatní výrobci, i Samsung má vlastní software na správu SSD, aktualizaci firmwaru a tak. Česky mu můžeme říkat třeba Samsung Kouzelník. Oproti ostatním výrobcům je Magician takový nejvíce vyšperkovaný a designově konzistentní, nevypadá tak šíleně pouťově a zároveň nepřipomíná software z roku 1995.

Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.

Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.