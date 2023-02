RECENZE: SCHENKER VIA 15 Pro Gen2 (M22) - konečně kvalitní pracant bez dGPU?

Už je to nějaký ten pátek, co jsem měl na recenzi notebook TUXEDO Pulse 15 Gen1 (SCHENKER VIA 15 Pro Gen1 je stejné šasi s totožným HW, ale trochu se liší firmware a BIOS). Byl to poměrně zajímavý notebook, jelikož měl v sobě osmijádrový procesor AMD Ryzen 7 4800H, žádné dGPU, kovové tělo, slušný displej a velkou 91Wh baterii. Do jisté míry to tak byl trochu zabiják některých business-class strojů s Ryzeny, ty nemohly konkurovat kapacitou baterie ani CPU výkonem. Nicméně Pulse trochu přizabil sám sebe omezeným USB-C portem, ten totiž poskytoval pouze USB konektivitu a nepodporoval nabíjení ani DisplayPort.

Tyto neduhy napravuje nový model, který dostal několik vylepšení, konkrétně druhý M.2 2280 PCIe Gen3 x4 slot, USB-C s podporou DP+PD a velmi dobrý displej s rozlišením 2560x1440 pixelů. Displej navíc potěší vysokou obnovovací frekvencí až 165 Hz, podporuje navíc FreeSync v rozsahu 48 až 165 Hertzů. Poslední upgrade není tak veselý, použitý procesor je totiž AMD Ryzen 7 5700U, tedy stále kousek založený na Zen2 architektuře. Nicméně projev notebooku je více vytříbený, procesor má totiž napájecí limit až 35 Wattů a chlazení zůstalo stejné, jako bylo u 54W Ryzenu 7 4800H.

Notebooky SCHENKER a XMG lze možné konfigurovat přímo na jejich stránkách bestware.com, oceňuji možnost volby exaktního modelu SSD a také možnost notebook zakoupit bez SSD či bez OS. Na screenshotu níže můžeme vidět příklad nejlevnější možné konfigurace, ta nás vyjde na 1032 EUR včetně DPH s dvouletou zárukou. Osobně bych si připlatil pár EUR za tříletou záruku (ta je standardně zvolena, chci jen poukázat jak vypadá nejlevnější model), ale zvolil bych i lepší komponenty.

Do recenze jsem požádal o trochu lépe vybavený model, pokud by jste si takový chtěli objednat, vyšel by na 1458 EUR s DPH, což v kontextu různých business class notebooků není vůbec špatné. Na trhu totiž neexistuje žádný business-class notebook s Ryzenem, 64GB RAM, kvalitním LCD a 91 Wh baterií v takovéto cenové relaci. Původně jsem toužil po 1TB SSD, ale došlo k nějaké chybičce a omylem byla osazena 500GB varianta, proto jsem testoval s 500GB Samsungem 980 Pro.

Pokud opravdu chcete, můžete si naklikat konfiguraci třeba za 2744 EUR, tam velkou část ceny dělají dva 4TB NVMe disky. Teoreticky lepší Killer WiFi a záruka přidá na ceně velmi málo.

Testovací konfigurace tak vychází na nějakých 1458 EUR, což je shodou okolností podobná cena, za jakou lze koupit třeba Lenovo ThinkPad L15 Gen3 s Ryzenem 7 5875U, ten má horší displej, kvalitu zpracování, jen jeden M.2 2242 M.2 slot a menší baterii. Primárně tak SCHENKER VIA 15 Pro Gen2 budu srovnávat s podobnými stroji, stejně tak s předchozí generací. Už nyní mohu říci, že nejvíce mi na notebooku chyběl TrackPoint. Testovací konfigurace vypadala následovně:

AMD Ryzen 7 5700U - 8C/16T - 1,8GHz, Turbo až 4,3GHz, 8MB L3 cache, 35W TDP, 7nm

2x32GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile

15,6“ BOE NE156QHM-NY2, 2560x1440 IPS, 300 nitů, 95% sRGB, 48~165 Hz mit FreeSync

Samsung SSD 980 Pro 500GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 91Wh baterie

65W DC adaptér

Windows 10 Pro v21H2

Notebook ke mě dorazil ve své standardní prodejní krabici, přičemž v krabici nebyly manuály, které bývají v prodejní verzi, jinak je vše stejné(to jsem ověřil nákupem stejného modelu v podobné konfiguraci s větším SSD ještě během testování (o: ).

Příslušenství je minimalistické, najdeme zde jednoduchý manuál, lepíky s logy AMD Ryzen a AMD Radeon RX Vega(SCHENKER a XMG nepolepují notebooky hromadou nálepek, je na uživateli, zda si nějaké nalepí, nebo ne, což je skvělé a notebook tak může mít čistý design), 65W DC napájecí adaptér a 32GB USB 3.0 flashku, jejímž výrobcem je společnost Kingston a jedná se o příjemný bonus.

Na flashce nalezneme ovladače k notebooku, manuál a podpůrnou utilitu. Nejnovější verze je samozřejmě na webu, ale někdy se může hodit mít tyto věci k dispozici offline a taková flashka se hodí vždy.

Notebook samotný velice překvapí svou nízkou hmotností, pokaždé, když s ním manipuluji, zapomenu na to, že se jedná o celokovový 15,6" notebook. Hmotnost je totiž pouhých 1,45 kilogramu, což je celkem málo vzhledem k vysoké kapacitě baterie a slušnému HW. Samozřejmě hodně hmotnosti šetří fakt, že notebook nemá žádné přídavné GPU, plotnový disk, nebo nějaké jiné extra komponenty. Rozměry notebooku jsou pak 356.4 x 233.7 x 16.8 milimetrů.

Horní víko notebooku je vyrobeno ze slitiny magnesia a najdeme zde logo SCHENKERU, za příplatek je pak možné nemít na notebooku žádné logo. Bohužel panty jsou udělány takovým stylem, že notebook lze rozevřít do úhlu 140° a není možné displej položit naplocho jako základnu notebooku. Tuto vlastnost občas využívám u starého ThinkPadu W530, zde bych to mohl udělat jen jednou, takže to nedporučuji dělat vůbec.

Portová výbava je stejná, jako u předchozí geneace, ale došlo na menší vylepšení. Na levé straně notebooku najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, RJ45 konektor připojený na gigabitový Realtek RTL8168/8111 čipset, USB-A 2.0 port(asi nejlepší využití se zde nabízí pro nějaký Logitech dongle od bezdrátové myši, nezabereme si tak rychlejší USB-A 10Gb/s port), dále je zde USB-A 10Gb/s port, 3,5mm audio combo jack a čtečka microSD karet.

Na pravé straně notebooku jsou zbylé porty. Najdeme zde DC jack pro 65W napájecí adaptér, který je přibalený k notbooku. Dále se zde nachází velké HDMI 2.0, USB-A 10Gb/s port a neposledně USB-C, které poskytuje 10Gb/s USB konektivitu, DisplayPort 1.4 a podporuje i nabíjení notebooku o příkonu až 65 Wattů. Oceňuji, že byl zachován i DC jack, už jsem se asi dvakrát setkal s tím, že kompletně selhal v notebooku USB-C řadič a nedošlo tak k domluvě s adaptérem o nabíjení. Notebook jako samotný fungoval, ale nebylo možné ho nabít.

Je také super, že USB-C je plně použitelné, SCHENKER VIA 15 Pro Gen2 jsem otestoval s různými dokovacími stanicemi jako třeba DELL WD19, ASUS SimPro Dock 2 či i-tec blablabla cosi, tyto doky fungovaly s notebookem bez potíží a to včetně nabíjení přes USB-C. Samozřejmě na něco jako passtrough MAC adresy přes USB-C můžeme zapomenout, ale přijde mi, že je celkem vzácnost aby to fungovalo spolehlivě.

Na zadní straně notebooku žádné porty nenajdeme, pouze výfuky chladičů.

Po otevření notebooku nás přivítá palmrest vyrobený z magnesiové slitiny, ve spodní části je velký celoklikací touchpad, ten lze vypnout poklepáním jeho levého horního rohu, je zde i zelená LEDka signalizující, že je touchpad vypnutý.

Nad touchpadem je membránová klávesnice, která je překvapivě slušná a ještě více šokující je celkem použitelné rozložení kláves, dokonce zde máme i klávesu context menu a zapínací tlačítko není součástí klávesnice samotné! Samozřejmě to není klávesnice jako na ThinkPadu, ale dokázal bych si zvyknout. Jsem rád, že zde není numerický blok, který by zcela určitě podivně změnil rozložení klávesnice.

Podsvícení zajišťují bílé LEDky a na výběr jsou dvě úrovně jasu.

Byl jsem značně potěšen použitým displejem, je škoda, že notebook nemá LCD s poměrem stran 16:10, ale i 2560x1440 rozlišení je slušný upgrade z FullHD. Stejný displej Schenker a XMG osazuje do některých herních notebooků, konkrétně došlo na použití panelu BOE NE156QHM-NY2, ten navíc umí FreeSync v rozsahu 48 až 165 Hz, má 95% sRGB pokrytí a jas až 300 nitů. Povrchová úprava je pak matná, takže opět skvělé do business prostředí.

Nad displejem se nachází mikrofony, 720p webkamera a překvapivě i IR kamera, kterou lze použít s Windowss Hello.

Spodní víko notebooku je vyrobeno z hliníku a na místě ho drží celkem devět šroubků, můžeme zde navíc vidět perforace, kterými sají ventilátory vzduch dovnitř notebooku. Povšimněte si i dvou záslepek ve spodní části, ty jsou plastové a zakrývají WiFi antény. Spodní víko slouží zároveň jako chladič M.2 disků, což je mnohem lepší řešení, než kdyby se odpadní teplo posílalo do základní desky, nebo nikam.

Po odklopení spodnío víka můžeme vidět vnitřnosti notebooku. Spodní části vévodí velká čtyřčlánková baterie s kapacitou 91 Wh, vedle baterie jsou i reproduktory, to bohužel nejsou moc hlasité, notebook je značně tišší, než třeba Lenovo ThinkPad L15 Gen3 či ASUS ExpterBook L2 2502.

Veprostřed notebooku můžeme vidět primární M.2 2280 slot, ve kterém sedí Samsung SSD 980 Pro 500GB. Druhý slot je hned vedle a pokusně jsem do něj osadil na chvíli Samsung SSD 970 EVO 2TB, obě SSD měla k dispozici čtyři PCIe linky třetí generace a jedná se o skvělou možnost upgrade.

Druhé NVMe SSD se může hodit, pokud chceme prostě přifouknout úložiště, nebo chceme dedikované SSD na provoz virtuálních počítačů. Do notebooku je možno osadit i dvě 8TB SSD.

V levé části notebooku je třetí M.2 2230 slot, ten má v sobě jednu PCIe Gen2 linku a je zde osazený WiFi čipset Intel AX200, pokud by někdo chtěl, může kartu vyměnit za nějakou jinou.

Veprostřed najdeme i dva SODIMM sloty pro DDR4 paměti, jsou poněkud v podivném rozložení, ale samotná základní deska je celkem malá a jedná se o funkční řešení. V obou slotech byly osazeny moduly Samsung M471A4G43AB1 32GB DDR4-3200 CL22 2Rx8.

V horní části je samozřejmě chladič procesoru, ten má dvě sdílené heatpipes a dva ventilátory, s 35W TDP si chladič poradí hravě a rozumně tiše, což opět vnímám jako pozitivní aspekt notebooku.

Jak jsem zmínil dříve, došlo na použití procesoru AMD Ryzen 7 5700U, ten má standardně napájecí limit až 25 Wattů, ale toto omezení se povedlo obejít a CPU tak vesele může konzumovat až 35 Wattů, což značně přidá na výkonu. Osobně by se mi líbil více nějaký procesor z generace Zen3 nebo rovnou Zen3+ generace, ale menší výrobci jako TongFang nejspíše nemají možnost získat dostatek čipů a Zen3/Zen3+ se osazují do výkonnějších notebooků.

Integrovaná Vega o osmi CU tiká stabilně až na 1900 MHz, bohužel přetaktovat iGPU se mi nepodařilo, což je škoda, protože by tím šlo získat nějaký výkon navíc. Integrovaná Vega 8 mi chodila bez potíží s ovladači přímo od AMD, neměl jsem žádné problém s uspáváním do RAM, hibernací a opětovným probuzením, přehrávání videa a žádné podivnosti s HDMI či USB-C se nekonaly. Samozřejmě toto nelze na 100% zaručit s jiným OS, nebo jinou verzí ovladačů, ale řekl bych, že je bezpečné využívat aktuální ovladače přímo od AMD.

Pro zajímavost přikládám ještě screenshot z HWiNFO, který potvrzuje množství PCIe linek na různá PCIe zařízení.

Software

Co se software týče, SCHENKER na notebooky žádný balast neinstaluje, takže dostaneme vždy čisté Windows (pokud si objednáme Windows s instalací a/nebo licencí) s ovladači a utilitou Control Center.

Control Center umožňuje nastavit některá specifika notebooku, můžeme zde konfigurovat napájecí profil a chování ventilátorů, styl dobíjení baterie, nastavení displeje a tak podobně. Jelikož jsem nakousnul konfiguraci napájení, procesor lze provozovat v 12W nebo v 35W režimu, jedná se o režim Balanced a Enthusiast. Pro zajímavost přikládám srovnání výkonu v programu Cinebench R23. Všechny testy proběhly samozřejmě v režimu Enthusiast.

graph-6

A nyní hurá na testy!