RECENZE: TUXEDO Pulse 15 Gen1 - Ryzen 4800H bez dGPU, s Linuxem a 91Wh baterií

TUXEDO Pulse 15 Gen1 je dle mého názoru velmi zajímavý notebook, jedná se v podstatě o jediný notebook na trhu, který využívá AMD Ryzen 4000H procesory s vyšším napájecím limitem a nenabídne přídavnou grafickou kartu, ale pouze integrovanou Vegu 7 v procesoru. Další a víceméně stejný stroj je pak Schenker VIA 15 PRO, který jsem chtěl na recenzi získat původně, ale dostupnost mobilních AMD procesorů je dlouhodobě špatná a tak mi nakonec zaslali tento model zaměřený více na Linux. Značky Schenker, Tuxedo a XMG totiž sdílí prostředky a konfigurace, využívají tak často podobná šasi a komponenty, notebooky jsou kompletovány v Německu a jedno z lákadel je webový konfigurátor, kde si můžeme dle chuti nakonfigurovat notebook jak chceme a to včetně použitých pamětí, SSD a tak podobně. Většina ostatních výrobců totiž neumožňuje zvolit konkrétní SSD nebo paměti, dají tam to co mají po ruce.

Společnost Tuxedo se specializuje primárně na Linux, jejich notebooky tak mají výbornou podporu Linuxu, cílem je zařízení, které bude v Linuxu fungovat perfektně a uživatel nemusí měsíc kompilovat ovladač síťové karty a potom se oběsit. Schenker/XMG/Tuxedo notebooky mají pro Windows nástroj zvaný Control Center, na který se podíváme později, hezké je, že existuje i pro Linux, což u jiných výrobců nečekejte.

Notebook si lze nakonfigurovat na stránkách výrobce, kliknout můžete na tuto větu, neboť se jedná o hypertextový odkaz v rámci WWW sítě Internet.

Jelikož je dostupnost AMD procesorů horší, neměl jsem možnost vlastní konfigurace, na recenzi mi tak dorazil model pro recenzenty, ale od prodejních kusů se prakticky nijak neliší, i příslušenství je stejné, jaké dostanou zákazníci. Na mou žádost došlo pouze k úpravě RAM a SSD.

Na stránkách si můžeme zvolit aktuálně pouze jeden typ displeje, TUXEDO zde využívá 15,6" Innolux N156HCE-EN1 1920x1080 60Hz IPS displej se 100% sRGB pokrytím, procesor lze zvolit také jen jeden a to AMD Ryzen 7 4800H, ten nabídne osm jader, šestnáct vláken a konfigurovatelný napájecí limit v rozpětí 15-54W, což můžeme v notebooku využít. Paměti jsou konfigurovatelné, můžeme zvolit 1x8GB jako základ, maximem je pak 2x32GB DDR4-3200, TUXEDO nabízí poměrně standardní CL22 moduly od Samsungu. Notebook má jen jeden M.2 2280 PCIe Gen3 x4 slot, přičemž konfigurátor nabízí Samsungy z řad 860 EVO/970 EVO/970 Pro/980/980 Pro, nabízené kapacity jsou 250-2TB v závislosti na modelu, pokud nějaký NVMe disk máte, můžete si notebook objednat i zcela bez disku. TUXEDO nabízí i možnost zvolit si vlastní potisk klávesnice, ten můžete commitnout do GITu a oni Vám ho vypálí do kláves laserem, případně lze zvolit nějaké existující rozložení. Já jsem měl klávesnici německou, jelikož tento kus měli zrovna skladem. Podobně jako u SSD i u WiFi karty můžeme zvolit, že nechceme žádnou, TUXEDO zde nabízí pouze jeden Intel WiFi 6 AX200 chipset. Dále je možné pořídit k notebooku licenci Windows a různé záruky, které platí v rámci EU, za příplatek 349 EUR pak můžeme mít až pětiletou záruku Rapid Repair, to vyžaduje zaslání notebooku do Německa, kde ho opraví a pak zašlou zpátky. Další zajímavostí je pak možnost vlastního loga na zadním víku displeje, nebo lze zvolit žádný potisk.

Osobně musím říci, že tento konfigurátor je masivní výhoda oproti ostatním výrobcům, jednoduše si naklikáte co chcete, za mne obří palec nahoru. Testovaná konfigurace v dnešní recenzi s dvouletou zárukou vychází na 1365 EUR a to včetně dopravy, která je zdarma do všech zemí Evropské Unie.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

AMD Ryzen 7 4800H – 2,9GHz, Turbo až 4,3GHz, 8MB L3, 15-54W TDP, 7nm, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 7 Mobile

15,6“ Innolux N156HCE-EN1, 1920x1080 IPS 60Hz, 100% sRGB

Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB PCIe M.2 2230 NVMe Gen3 x4

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

4 cell 91Wh baterie

90W adaptér

Kubuntu 20.04 / Windows 10 Pro v20H2

Notebook ke mně dorazil v kartonové krabici s logem TUXEDO, uvnitř kartonové krabice najdeme další krabici, kterou chrání pěnové vycpávky před poškozením. Uvnitř najdeme cenný náklad ve formě notebooku a jeho příslušenství. Pod notebookem, který je v obalu s logem TUXEDO jsou dvě přihrádky.

V jedné z nich najdeme 90W napájecí adaptér, který vyrobila společnost FSP, možná je znáte jakožto výrobce zdrojů Fortron. Adaptér má DC jack jako koncovku, notebook podporuje i napájení skrze USB-C port.

V druhé přihrádce pak najdeme igelitový pytlík s logy Tuxedo, uvnitř je malý psací blok, dvě propisky, klíčenka a USB flashka s WebFAI. Nechybí i základní manuál v němčině a pytlíček, ve kterém najdeme lepíky s logy AMD Ryzen 7 a AMD Radeon, je tak na uživateli, zda a kam si tyto lepíky přilepí.

Samotný notebook mne překvapil svou lehkostí, na první pohled působí spíše jako 14" stroj, ale jedná se opravdu o notebook s 15,6" displejem a tenkými rámečky okolo. Hmotnost je pouhých 1,5 kilogramu a celé tělo notebooku je vyrobeno ze slitiny magnesia, což dodává notebooku pevnost a zároveň některé části pomáhají chlazení, například spodní víko notebooku slouží jako chladič NVMe disku. Horní víko displeje je také ze slitiny magnesia a máme zde logo společnosti TUXEDO.

Na zadní straně notebooku jsou pouze dva výfuky chlazení.

Na pravé straně notebooku najdeme napájecí DC jack konektor, HDMI 2.0 výstup, USB-A 5Gb/s port a USB-C 5Gb/s s podporou napájení, až 90 Wattů. USB-C neposkytuje DisplayPort, což vnímám jako nevýhodu a poněkud to zesložiťuje dokování.

Zbytek portů najedeme na levé straně ve formě zdířky pro zámek typu Kensington, RJ45 konektor připojený na gigabitový Realtek RTL8111/8168/8411 řadič(takto adaptér detekuje Linux) a dva USB-A porty, jeden je pouze USB 2.0(připojen do čtyřportovém hubu, na kterém bohužel visí i čtečka microSD karet) a druhý poskytuje rychlost 5Gb/s. Výbavu zakončuje 3,5mm audio combo jack a čtečka microSD karet, která je připojena do USB 2.0 hubu.

Po otevření notebooku se nám naskytne pohled na klávesnici, ta má slušně velké klávesy a jejich popis je možné změnit při objednávce. Klávesnice má bílé podsvícení a celkem rozumné rozložení kláves. Nad klávesnicí najdeme zapínací tlačítko s LEDkou indikující stav napájení a také LEDku indikující nabíjení, jsou poměrně nenápadné a v noci tak nevypalují oči. Touchpad je tradičně celoklikací a s podporou gest, dokonce jde snadno vypnout, k dokonalosti chybí už jen TrackPoint.

Notebook využívá kvalitní displej Innolux N156HCE-EN1, 1920x1080 IPS 60Hz se 100% sRGB barevným pokrytím, TUXEDO uvádí svítivost až 321 nitů, což je slušné. Displej má matnou povrchovou úpravu, což oceňuji, jelikož nemám rád lesklé displeje. Nad displejem pak sedí 720p webkamera s dvěma mikrofony.

Samozřejmě jsem se musel podívat dovnitř notebooku, což je něco, co TUXEDO skoro až podporuje, notebook je poměrně snadno servisovatelný, spodní kovové víko drží na místě jen devět šroubků. Povšimněte si plastových plátů po stranách, pod nimi jsou WiFi antény.

Jak už jsem zmínil dříve, spodní víko slouží jako chladič NVMe disku, což funguje skvěle, výrazně lépe, než kdyby se teplo posílalo zpět do základní desky. Samsung 970 EVO Plus navíc není super žhavé SSD, takže se i při delší práci nespálíte.

Velkou část vnitřku notebooku zabírá čtyřčlánková 91Wh baterie, což je jedna z hlavních zajímavostí tohoto notebooku, Ryzeny 4000 a novější se mohou chlubit skvělou energetickou efektivitou a tak jsem očekával vysokou výdrž. Samotné TUXEDO uvádí výdrž přes 11 hodin při lehké office práci se zaplou WiFi a polovičním jasem, což není daleko od pravdy. Vedle baterie jsou dva 2W reproduktory.

Základní deska jako taková je vcelku malá, nabídne připájený procesor AMD Ryzen 7 4800H a robustní chlazení s dvěma ventilátory, notebook je tak tichý i v zátěži a CPU se nedělí o chladící kapacitu s přídavnou grafickou kartou, jelikož zde žádná není.

U procesoru bydlí dva DDR4 SODIMM sloty, do každého můžeme osadit až 32GB DDR4-3200 SODIMM. Testovací konfigurace měla k dispozici dva 16GB 2Rx8 DDR4-3200 CL22 moduly od Samsungu.

Pro úložiště máme bohužel pouze jeden M.2 2280 slot s čtyřmi PCIe Gen3 linkami nebo SATA 6Gb/s portem, doufám, že Gen2 tohoto notebooku nabídne druhý slot, jelikož PCIe linek je k dispozici dostatek.

Druhý M.2 2230 slot slouží pro WLAN kartu, najdeme zde Intel WiFi 6 AX200 chipset, antény jsou přivedeny do boků notebooku, zde jsou pak plastové záslepky namísto kovu.

Když už zmiňuji procesor, rovnou zmíním, že TUXEDO umožňuje nastavit přes software Control Center tři režimy napájení. Máme zde Eco, Standard a Enthusiast. V Eco režimu se nastaví napájecí limit na 15 Wattů a z procesoru se stává Ryzen 7 4800U s Vegou 7. Režim Standard umožní maximálně 35 Wattů dlouhodobě a notebook má velmi dobrý výkon a je tichý v zátěži, tento režim ocení nejspíše většina uživatelů. Poslední režim je pak Enthusiast, kdy se napájecí limit navýší na 54 Wattů, v tomto režimu je už notebook krapet hlučnější, zcela jistě přesáhne 40dBA, ale zato nabídne vyšší výkon. Pro představu rozdílů ve výkonu jsem všechny tři režimy otestoval v Cinebench R23 po dobu deseti minut.

graph-11

Operačních systémů jsem testoval hned několik, pro srovnání s ostatními notebooky jsem primárně použil Windows 10 Pro v2004, dále jsem testoval krátce předinstalované Kubuntu 20.04 a zkusil jsem přes WebFAI obnovit TUXEDO OS 20.04 LTS, což je víceméně přemalované Ubuntu 20.04 LTS. Ve Windows jsem testoval v napájecím režimu Enthusiast, jelikož se jedná o jediný notebook s 54W Ryzenem 7 4800H, jaký jsem měl zatím k dispozici. Co se Windows od TUXEDO týče, najdeme zde nainstalované pouze ovladače, Control Center a to je vše, žádné McAffee, Office 365 a podobné nesmysly. Pokud potřebujete ovladače přímo od TUXEDO, mají je hezky dostupné ve svém veřejném Nextcloudu.

Control Center

Ve Windows můžeme využít nástroj Control Center, v tomto nástroji můžeme přepínat nastavení napájení pro CPU, chování ventilátorů, displeje a monitorovat teploty, nástroj existuje v jiné podobě i pro Linux.

BIOS

BIOS nabízí bohatší možnosti nastavení, než běžné notebooky, zkusil jsem i laborovat s napájecími režimy, nicméně mi přišlo, že to na chování ve Windows nemá vliv. Integrované grafické kartě zde můžeme alokovat až 2GB VRAM, což jsem i udělal, zbylo mi tak cca 30GB pro systém, což je na mé testy více než dost.