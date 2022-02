RECENZE: TUXEDO Stellaris 15 Gen3 - Linuxový hráč s optomechanickou klávesnicí

TUXEDO Stellaris 15 Gen3 je druhý notebook tohoto výrobce, který jsem měl možnost testovat. V minulosti jsem se podíval na velmi zajímavý model Pulse, který obsahuje velmi dobrý procesor AMD Ryzen 7 4800H a zároveň nemá přídavnou grafickou kartu, což jej činí na trhu velmi unikátním. Dnešní model je takový více běžný v tom, že obsahuje i přídavnou grafickou kartu, ale potěší navíc přítomností MUX čipu, takže pokud chcete stroj s Ryzenem 9 5900HX a lepší výbavou než model Pulse, můžete si přídavnou RTX 3060/3070/3080 zcela vypnout.

Hardware vyrábí čínská společnost TongFang, přičemž TUXEDO v Německu notebooky kompletuje, připravuje klávesnice, řeší podporu Linuxu, firmwaru, BIOSů a celkově se o všechny stroje pod vlajkou TUXEDO starají. Podpora a záruka se tak řeší v rámci EU. Na trhu existují i další výrobci, využívající hardware Clevo, TongFang, ale často jen na takový stroj nalepí svoje logo a pošlou to do světa bez nějaké lepší podpory.

Hlavní výhodou TUXEDO, XMG a Schenker značek je konfigurovatelnost a skvělá podpora v rámci EU. Notebook si můžeme relativně detailně nakonfigurovat. Já jsem ze zvědavosti zvolil spíše lehce dražší hi-end, ale zároveň jsem nenaklikal vše na nejvyšší a nejdražší, snažil jsem se vytvořit konfiguraci, která je hi-endová a nestojí "majlant". Tato testovaná konfigurace by s dvouletou zárukou stála aktuálně 2770 EUR, což je přibližně 68 000 Kč. Aktuálně nejlevnější konfigurace s Core i7-11800H + RTX 3060 + WQHD IPS s 1x8GB RAM a bez SSD vyjde na 1770 EUR, což je asi 43 000 Kč s DPH.

Hardware dnes testovaného kusu vypadá následovně:

AMD Ryzen 9 5900HX - 3,3GHz, Turbo až 4,6GHz, 16MB L3 cache, 50W TDP, 7nm, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 16GB 120-165W

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile

15,6“ BOEhydis NE156QHM-NY2, 2560x1440, IPS, 40-165Hz FreeSync

Samsung SSD 980 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

Realtek RTL8125 2,5 GbE

4 cell 92Wh baterie

230W adaptér

Windows 10 Pro v21H1

Na stránkách TUXEDO můžeme zvolit mnoho konfigurací a pokud chceme, můžeme notebook objednat i bez SSD a bez OS, přičemž na snímcích obrazovky níže můžete vidět všechny dostupné možnosti, které TUXEDO aktuálně nabízí. Dostupnost procesorů i grafických karet se časem mění, takže občas nejsou některé kombinace dostupné. To samé platí o LCD panelech a překvapivě i o WiFi kartách. Za malý příplatek si můžeme nechat udělat vlastní popisky klávesnice, můžeme si případně přikoupit licenci Windows a tak podobně.

Osobně jsem byl na tento notebook velmi zvědavý a hlavně jsem chtěl otestovat herní výkon i v Linuxu a porovnat s Windows, čehož se dočkáte v separátním článku.

Z Německa mi notebook dorazil někdy v prosinci 2021 a to ve svém standardním prodejním balení. Uvnitř kartonové krabice najdeme další krabici, kterou chrání pěnové vycpávky.

Uvnitř vnitřní krabice se nachází samotný notebook v igelitovém obalu, který je potisknutý logem TUXEDO. Pod notebookem najdeme dvě přihrádky. V menší přihrádce je napájecí adaptér, který dodá notebooku až 230 Wattů energie (TUXEDO nabízí ještě 180W a 90W variantu adaptéru).

Dále v krabici najdeme podložku pod myš obrázkem tučňáka, tištěný manuál, lepíky s logy CPU a GPU, dvě propisky, klíčenku, USB-C gigabitový ethernet adaptér(dost možná omyl, notebook má dokonce 2,5 Gbitový ethernet), poznámkový blok a USB flashku s WebFAI. WebFAI je velmi šikovný Recovery systém pro Linux, z flashky se nabootuje minimalistická distribuce, přičemž je doporučeno být připojen k internetu přes LAN kabel. Pak dostaneme na výběr jakou distribuci chceme na notebook z Internetu obnovit, reinstalace čistého Linuxu z repozitáře TUXEDO je tak velmi rychlá a jednoduchá.

Nyní k samotnému TUXEDO Stellaris 15 Gen3, rozměry notebooku jsou 36 x 24 x 2,6 centimetrů a hmotnost je překvapivě nízká, jen 2,2 kilogramů. Horní víko notebooku a palmrest jsou vyrobeny z hliníku, spodní víko je pak plastové. Na horním víku můžeme vidět logo TUXEDO, za příplatek je možné logo zcela nemít a za ještě větší si můžeme nechat vyrobit vlastní logo.

Co se týče portové výbavy, porty najdeme na třech stranách notebooku. Na zadní straně jsou dva výfuky chlazení, USB-C s podporou DisplayPortu 1.2 a 10Gb/s USB(připojeno do NVIDIA GPU, Intel verze notebooku zde nabídne Thunderbolt 4), HDMI 2.1 (připojeno do iGPU), RJ45 konektor (připojeno do 2,5 GbE Realtek RTL8125 čipsetu) a napájecí konektor.

Na levé straně notebooku je další výfuk chlazení, zdířka pro zámek typu Kensington, USB-A 10Gb/s a dva 3,5mm audio jacky, což cením, jelikož nejsem moc nadšenec do combo jacků, jelikož jsou s nimi občas potíže.

Na pravé straně notebooku je zbylá portová výbava, dva USB-A 5Gb/s porty, výfuk chlazení a čtečka SD karet plnohodnotné velikosti, což je skvělé.

V přední části notebooku je pak ještě sada děr, za kterými jsou RGB LEDky, tento přední LEDkový pás je konfigurovatelný a můžeme ho zcela vypnout, při normálním použití ničemu nepřekáží a většina uživatelů si ho nejspíš nikdy nevšimne.

Po otevření notebooky nás přivítá překvapivě dobrá klávesnice, ta je totiž optomechanická a samotné klávesy jsou příjemně velké, prohnuté a při stisknutí cestují po vzdálenost dvou milimetrů. Rozložení je celkem rozumné, zapuštěné kurzorové klávesy příliš nepotěší, ale dá se s tím žít. Klávesnice je podsvícená za pomoci RGB LED, přičemž podsvícení můžeme konfigurovat v Linuxu i ve Windows.

Pod klávesnicí najdeme skleněný touchpad, který lze snadno vypnout poklepáním na levý horní roh. Vypnutý touchpad své vypnutí signalizuje bílou LEDkou.

Nad klávesnicí najdeme dvě tlačítka, zapínací tlačítko s LEDkou a tlačítko, které přepíná napájecí režimy.

Pořádný notebook by měl mít i pořádný displej. TUXEDO Stellaris 15 Gen3 lze pořídit s dvěma displeji. Notebook lze objednat v konfiguraci s FulLHD IPS LCD, které má obnovovací frekvenci 240 Hertzů, podsvícení svítí na úrovni 300 nitů a barevný gamut je prý 95% sRGB. TUXEDO udává, že osadí jeden z dvou panelů: Sharp LQ156M1JW03 / BOE NE156FHM-NZ1. Další možností je objednat 2560x1440 displej BOEhydis NE156QHM-NY2, který umí maximálně 165 Hz (a umí i FreeSync) a oproti FHD svítí o padesát nitů více. Dnes testovaný model využívá právě 2560x1440 panel.

Nad LCD je pak ještě standardní 720p webkamera a IR kamera fungující s Windows Hello, ohledně využití v Linuxu si nejsem úplně jistý.

Tradičně jsem se musel podívat dovnitř notebooku, což je u Stellarisu 15 Gen3 velmi snadné, stačí vyšroubovat deset šroubků a plastové víko opatrně odcvakat. Na spodním víku si povšimněte většího kusu plechu s teplovodivou podložkou, jedná se o pasivní chladič odvádějící teplo z obou M.2 NVMe disků, za to palec nahoru!

Rozložení vnitřností je víceméně standardní, spodní části vévodí velká čtyřčlánková baterie s vysokou kapacitou 92 Wh a dva reproduktory, které hrají směrem dospodu.

V levé části najdeme dva M.2 2280 sloty, každý z nich poskytuje čtyři PCIe linky třetí generace pro SSD. Oba sloty jsou v případě AMD verze připojeny do procesoru. Intel varianta má v jednom slotu PCIe linky čtvrté generace a druhý slot s Gen3 PCIe je připojen do PCH. Od TUXEDO zde bylo osazené SSD Samsung 980 1TB, které jsem zvolil v konfiguraci, do druhého slotu jsem pak osadil druhé SSD, Samsung SSD 970 EVO 2TB, na kterém jsem měl již připravený Steam a další testovací software, přičemž toto SSD posloužilo pro Windows 10.

Veprostřed notebooku najdeme dva SODIMM sloty pro DDR4 paměti, v mém případě byly osazeny dva dual-rank 16GB DDR4-3200 CL22 moduly, maximálně můžeme osadit 64GB RAM celkem.

V pravé části je ještě jeden M.2 slot, ve kterém je namontovaná WiFi karta Intel AX200, klasika s podporou WiFi 6 a Bluetooth 5.2.

Horní část notebooku zabírá chladící systém, nemáme zde žádnou vapor chamber či tekutý kov místo teplovodivé pasty, což nutně nevadí. Jak můžeme vidět, teplot z procesoru odvádí dvě heatpipe do dvou pasivních chladičů na jedné straně. NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB si však užívá více chlazení, heatpipe z GPU, VRM a VRAM cestují do všech pasivních chladičů uvnitř notebooku.

Údržba notebooku je tak velmi snadná a ke všem běžným komponentám se dostaneme velmi snadno.

Nyní něco málo k hardwaru, osmijádrový Ryzen 9 5900HX jsme tu už několikrát měli(a minimálně jednou se objeví znovu), podobně jako ostatní výrobci i TUXEDO nabízí možnost procesor ladit a měnit napájecí limit. Byl jsem příjemně překvapen, že při továrním nastavení, které bylo v režimu Enthusiast je napájecí limit velmi rozumný a drží se maximálně na padesáti Wattech. Limit lze navýšit více v Overboost režimu a posléze ještě přiladit manuálně, což je něco, co bych nedělal, jelikož nárůst výkonu je velmi malý, ale procesor se bude značně smažit a ventilátory se budou točit velmi rychle, což zvyšuje hlučnost celého notebooku. Testoval jsem v režimu Enthusiast, kdy byl použit napájecí limit 50 Wattů. Pro zajímavost jsem všechny režimy prohnal skrze Cinebench R23, výkon můžete vidět v grafu níže. Za zmínku stojí srovnání s Ryzenem 7 4800H, který na Ryzen 9 5900HX v 35W režimu potřebuje o 19 Wattů více.

graph-6

Jednou ze zajímavých vychytávek notebooku je MUX čip, můžeme tak přepínat mezi režimy MSHybrid (NVIDIA Optimus, máme iGPU v CPU a dGPU, víceméně standard u většiny notebooků) a dGPU. Pouze iGPU režim notebook nepodporuje, ale v MSHybrid módu je možno poladit ovladače a nastavení systému tak, že se přídavná grafická karta nikdy nepoužije. Rovnou tedy dávám na vědomost, že jsem téměř vše testoval v dGPU režimu pro maximální výkon, výjimkou jsou samozřejmě testy výdrže při provozu na baterie. Bohužel jsem to trochu pokazil tím, že jsem RTX 3080 provozoval v 125W režimu(NVIDIA navíc v Linuxu nepodporuje Dynamic Boost a maximální napájecí limit je zastropovaný na hodnotě 115W), ve Windows se grafické kartě nechtělo více boostovat. Bohužel až po vrácení notebooku jsem zjistil, že v novější verzi Control Center určené pro notebook XMG NEO(v podstatě identický HW) je možné ladit napájecí limity CPU i GPU, včetně nastavení NVIDIA Dynamic Boostu. Naštěstí bych měl mít v rukou za pár týdnů další Stellaris 15 Gen3, takže nejspíš doplním ještě srovnávací článek ukazující rozdíl výkonu mezi 125W a 165W GPU.

Software

Jelikož jsem instaloval čisté Windows 10 Pro, neměl jsem žádný software od výrobce. Použil jsem pouze program Control Center, který je shodný jako pro herní notebooky XMG a funguje i na noteboocích TUXEDO. Bohužel se mi povedlo udělat menší chybu a použil jsem lehce starší verzi, ve které mi nešlo měnit napájecí limity CPU i GPU, takže jsem nemohl otestovat GeForce RTX 3080 v 165W TGP režimu, ale pouze v 125W režimu. Naštěstí bych měl mít v rukou za pár týdnů další Stellaris 15 Gen3, takže nejspíš doplním ještě srovnávací článek ukazující rozdíl výkonu mezi 125W a 165W GPU.

V Control Center můžeme nastavovat chování ventilátorů, napájecí profily, podsvícení klávesnice a tak podobně. V Linuxu je Control Center také, ale vypadá trochu jinak a podrobněji se na to podíváme v samostatné kapitole.