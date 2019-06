RECENZE: Xiaomi Mi 9 - jak se povedlo zakotvit vlajkové lodi podeváté?

RECENZE: Lenovo Moto G6 Plus, skleněný půvab s důrazem na opomíjené prvky jiri-kutlak 03/12/2019 10:00:00 V dnešním testu se podíváme na nástupce populárního a cenově dostupného modelu Lenovo Moto G5 Plus, nový, lehce modernizovaný a o drobek větší Moto G6 Plus. https://diit.cz/sites/default/files/g6-6809.jpg