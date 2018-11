RECENZE: Xiaomi Mi A2 s Androidem One na palubě

RECENZE – Xiaomi Mi Mix 2S je extrémně výkonná elegance zabalená do keramiky jiri-kutlak 07/31/2018 14:30:00 Další Xiaomi na stole. Co nový kousek, to další povedený chytrý telefon. Mi Mix 2S není ale další obyčejný Čínský telefon, ale jde rovnou o vlajkovou loď. Keramická záda a Snapdragon 845 se postará o opravdu skvělý telefon. https://diit.cz/sites/default/files/xiaomi-mi-mix2s-main.jpg

RECENZE – Xiaomi Mi Mix 2S je extrémně výkonná elegance zabalená do keramiky 31. 7. 2018 | Kjutl | diskuse (18) Další Xiaomi na stole. Co nový kousek, to další povedený chytrý telefon. Mi Mix 2S není ale další obyčejný Čínský telefon, ale jde rovnou o vlajkovou loď. Keramická záda a Snapdragon 845 se postará...