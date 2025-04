RISC OS směřuje k 64 bitům

Když operační systém RISC OS pro první generaci procesorů ARM v půli osmdesátých let vznikal, bylo plných 32 bitů u osobních počítačů stále ještě menšinovou záležitostí. PC-kompatibilním počítačům dominovaly procesory Intel 8088 a 80286, z nichž první byl interně šestnáctibitový a externě pouze osmibitový, druhý jmenovaný pak byl šestnáctibitový kompletně. Konkurence v podobě Apple Macintosh, Commodore Amiga či Atari ST používala procesory Motorola 68000, které byly podobně jako 8088 asymetrické, jen na tom byly doslova dvakrát lépe - interně 32bitové, externě 16bitové. Experiment provedený v počítači Sinclair QL - procesor 68008 - který měl poměr mezi interní architekturou a externí sběrnicí dokonce čtvrtinový, snad ani nebudeme více rozpitvávat.

V tomto světě vypadal ARM, který byl interně plně 32bitový a externí sběrnici měl omezenu na 26 bitů (a tím i daný strop na 64 MB RAM), jako dostatečně dimenzovaný na dlouhé roky. Nebylo tomu tak a již na počátku 90. let s příchodem ARMv3, se architektura stala plně 32bitovou. Jelikož RISC OS byl psán z velké části v assembleru a stejně tak i část aplikací pro něj, vznikla nekompatibilita, jejíž řešení trvalo roky a u části software se ji vyřešit nepodařilo nikdy.

Až do portace na Raspberry Pi to ale byl systém natolik okrajový a polozapomenutý (nebo mimo Velkou Británii spíše nikdy neobjevený), že jeho problémy nikdo příliš řešit nemusel. Když ale RISC OS vyšel i pro levná SBC, rozšířila se jeho uživatelská základna a problém, jemuž bude muset v brzké budoucnosti čelit, již leckdo zaznamená.

SoC použité v Raspberry Pi 5 neumožňuje spouštět privilegovaný kód v režimu 32 bitů, jádra operačních systémů tak musí být čtyřiašedesátibitová. Společnost RISC OS Open, která má vývoj RISC OS na svědomí, proto oznámila iniciativu nazvanou Moonshots, jejímž cílem je vytvořit plně 64bitovou verzi tohoto systému.

Změna z 32 bitů na 64 je problém mnohem komplexnější, než bylo před více než třiceti lety „pouhé“ rozšíření adresace z 26 bitů na 32. Mimo jiné bude dle autorů zapotřebí přepsat veškerý ručně optimalizovaný assembler do vyššího programovacího jazyka, jímž bude z důvodu zachování rychlosti systému nejspíše C. Programátorů, kteří by toho byli schopni, je jako šafránu, RISC OS Open proto v rámci Moonshots shání nejen sponzory, ale i schopné low-level programátory a také propagátory, kteří by byli schopni tento nezbytný krok vysvětlit mnohdy konzervativním uživatelům.