Test: ADATA XPG GAMMIX S5 512GB PCIe NVMe Gen3 SSD

Nedávno jsem tento disk pořídil z druhé ruky pro jedno PC na LAN party a tak jsem ho rovnou i otestoval. ADATA XPG GAMMIX S5 zní velmi podobně jako novější Gen4 GAMMIX S50, ale poměrně výrazně se liší. Dokonce až tak moc, až je to skoro podivné.

SSD podporuje NVMe protokol verze 1.3 a je k systému připojeno za pomoci čtyř PCIe Gen3 linek, což není zase tak zvláštní. Balení je spartánské, najdeme samotné SSD na kterém je rovnou od výrobce nalepený chladič, opět bych ocenil, kdyby byl chladič pouze přiložený k disku a nenalepený.

SSD se aktuálně prodává za nějakých 2199 Kč s DPH, nabízí pětiletou záruku a pouhých 300 TBW. Papírové rychlosti jsou pak 2100/1500 MB/s pro sekvenční čtení/zápis. A zde to začíná být podivné, SSD má řadič od Realteku, navíc nemá žádný DRAM buffer.

Jenže ADATA zároveň prodává za víceméně stejnou cenu ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512GB SSD, které papírově nabízí 3500/2300 MB/s při čtení/zápisu, pět let záruky, 320 TBW, DRAM buffer a více IOPSů. V některých eshopech navíc testovaný GAMMIX S5 nenajdeme, předpokládám tedy, že S11 Pro efektivně nahrazuje S5, S5 je totiž velmi nevýhodný, alespoň papírově.

ADATA má ke svým SSD i software, vtipně nazvaný SSD Toolbox, což používají snad všichni výrobci SSD kromě Samsungu, ten jediný nazývá svůj software pro SSD tak, že nepoznáte co to vlastně je(Samsung Magician). Jedná se o poměrně standardní utilitu, kde můžeme monitorovat stav SSD, provést Secure Erase, pouštět diagnostiku, TRIM a firmware upgrade.

Bohužel Firmware Upgrade přesměruje pouze na stránky výrobce a k testovanému disku zatím žádný jiný firmware ke stažení dostupný není. Netuším tedy jaká je procedura k tomuto konkrétnímu disku. Dodám ještě, že TRIM je možné od Windows 8.1 pouštět za pomoci Defragment and Optimize GUI, u SSD máme typicky volbu Optimize, u HDD pak Defragment.

Testy všech SSD disků jsem prováděl na testovací sestavě s procesorem AMD Ryzen 9 3900X, 2x8GB RAM DDR4-3333 CL16 a základní desce Gigabyte X570 AORUS PRO. Jako systém posloužily Windows 10 Pro v1909 a Linux Mint 19.3. Původně jsem měl v této sestavě nainstalovaný Samsung SSD 970 EVO 500GB jako systémový, ale musel se chudák po dobu testů odstěhovat.

Také je důležité, jak jsou NVMe disky připojené, testovací deska má přímo na sobě dva M.2 sloty, oba podporují čtyři linky PCIe Gen4, horní slot je připojený přímo do procesoru, zatímco druhý slot je připojený do AMD X570 chipsetu, který dále komunikuje s CPU skrze čtyři PCIe Gen4 linky. Pokud osadíme disky do slotů, které jsou pověšeny na chipset, vždy získáme lehce nižší výkon oproti připojení přímo do CPU. Z tohoto důvodu jsem všechna SSD primárně testoval v prvním slotu pověšeném přímo na CPU. Výkonnostní propad přes chipset je velmi malý, avšak měřitelný, typicky v řádu jednotek procent, nicméně postihuje hlavně sekvenční rychlost čtení a zápisu, neboť data putují přes chipset a úzké hrdlo do CPU.

Z tohoto hlediska mají zajímavou výhodu procesory AMD Ryzen ThreadRipper či serverové EPYCy, nebo Intel Cascade Lake-X díky většímu množství PCIe linek, které jsou vyvedeny přímo z CPU.

Abych SSDčka moc nesmažil, použil jsem grafickou kartu Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 8GB, která bydlela ve spodním PCIe x8 slotu na desce. Je to také z důvodu, abych měl snadnější přístup k oběma M.2 slotům a nemusel jsem při výměně disků pokaždé vyndávat i grafickou kartu.