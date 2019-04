Uniklé fotografie ukazují GPD Win Max handheld s AMD Ryzen Embedded V1605G

Společnost GPD pocházející z Číny je známá hlavně díky řadě minipočítačů a handheldů GPD Pocket a GPD Win. Jedná se tedy o poměrně speciální zařízení a rozhodně nejsou pro každého. GPD používal do svých zařízení tradičně procesory od Intelu, typicky různé ULV Atomy a v nejnovějším GPD Win 2 je použit dokonce Intel Core m3-7Y30. Samozřejmě Intel HD 615 v Core m3 není zrovna něco, co by křičelo „gaming“, ale některé starší hry s dostatečně nízkými detaily je možné hrát.

Na jedno zařízení ze stáje GPD jsem se navíc podíval v minulosti, konkrétně se jednalo o GPD Pocket, minirecenzi si můžete přečíst zde:

Nyní k samotnému údajnému a nepotvrzenému GPD Win Max, dle aktuálních informací se jedná o herní handheld, podobný jako GPD Win 2, nicméně z uniknutých fotografií lze vidět mnoho změn. Hypotetický nový GPD Win Max je totiž výrazně větší, chlazení je robustnější, je zde jeden M.2 slot a také špatně viditelné AMD CPU.

Z fotografií můžeme vidět i umístění dvou joysticků, rozměry zařízení jsou odhadovány na 211x147x30 mm, jeden z uživatelů GPD Discordu zkusil spočítat rozměry zařízení na základě velikosti USB portu, další uživatel pak přidal pro srovnání vnitřek GPD Win 2 a GPD Pocket 2. Nový GPD Win Max je tedy největší.

Zaujme také fakt, že chlazení je poměrně robustní a nejspíše používá dva ventilátory, s tím také souvisí použité CPU, dle všeho se jedná o AMD Ryzen Embedded V1605B, stejné APU pak používá například UDOO Bolt V8. Toto CPU má čtyři jádra a osm vláken díky SMT, TDP pak může být v rozpětí 12 až 25W. Zatím není nic potvrzeno a proto se jedná hlavně o spekulace, je možné, že finální produkt bude používat úplně jiné APU, nebo třeba i Ryzen 7 2700U, ten má totiž výkonnější Vegu 10, nicméně asi by to navýšilo cenu.

Integrovaná Vega 8 by měla být minimálně dvakrát, spíše třikrát rychlejší, než Intel HD 615 v aktuálním GPD Win 2. Otázkou je použitá RAM, na uniklých fotografiích totiž žádné paměti vidět nejsou, osobně to tipuji na připájené 2x4GB DDR4-2400 na druhé straně PCB, nebo dokonce 16GB. Ale může to být úplně jinak, je možné, že GPD osadí pomalejší moduly, můžeme doufat, že nebudou v jednokanálovém zapojení, to by totálně integrovanou Vegu zabilo.

Na desce můžeme také vidět WiFi chipset od Intelu, který je připájený na desce, konkrétní označení se ale přečíst nedá. M.2 slot také skýtá několik možností, vzhledem k typu konektoru tipuji, že podporuje NVMe disky, otázka je, zda jsou tam přivedeny dvě Gen3 linky, nebo čtyři. Nicméně i SATA SSD by bylo pro zařízení tohoto typu dostatečné, rozhodně lepší než připájená eMMC paměť.

Samotné zařízení zatím není nijak potvrzené, evidentně existuje minimálně jeden prototyp a dalo by se čekat, že GPD Win Max vyjde na trh ještě tento rok.

Osobně jsem na takové zařízení celkem zvědavý, nejsem sice cílová skupina, ale i tak se mi to jeví jako zajímavý produkt, otázkou je, jakou kapacitu má nejspíše tříčlánková baterie a jak moc použitelné to celé bude. Deska má dokonce HDMI výstup, USB3.0 porty a také USB-C, které má podporovat power delivery.