Xbox Scarlet dorazí před Vánoci 2020, bude 4× rychlejší než Xbox One X

O plánech Microsoftu s nadcházející generací herních konzolí již bylo slyšet leccos, ale šlo většinou o útržkovité informace, ze kterých se ne vždy podaří složit kompletní a správný obraz situace. Nyní, na E3, byly představeny oficiální plány. Microsoft samozřejmě neodhalil úplně vše, ale základní podoba je daná.

Nová konzole, nástupce Xbox One X, přinese SoC kombinující procesorovou architekturu Zen 2 s grafickou architekturou Navi. Microsoft přislíbil největší mezigenerační výkonnostní posun, který kdy nabídl. Konzole má cílit na 120 FPS (nebylo upřesněno v jakém rozlišení) a podporovat až 8k výstup. Což de facto znamená jen přítomnost nejnovější verze HDMI (případně DisplayPort) výstupu. Nebude chybět Adaptive Sync. Padla i zmínka o podpoře pro raytracing.

Microsoft slíbil čtyřnásobné zvýšení výkonu, ale je potřeba mít na paměti, že nespecifikoval, v jakém ohledu ho bude dosaženo. Prostá náhrada procesoru založeného na osmi jádrech Jaguar za osm jader Zen 2 (byť i na relativně nízkých frekvencích) by totiž znamenalo i více než čtyřnásobné zvýšení procesorového výkonu. Nelze tedy vyloučit možnost, že Microsoft hovoří o FPS v nějakém nižším rozlišení, které mohlo být limitované spíše procesorem než grafickým jádrem.

Pokud by se čtyřnásobek výkonu měl týkat herních FPS při vyšším rozlišení, pak by musela 4× posílit grafika, což je s ohledem na výkon high-endových GPU limitovaný především spotřebou, docela oříšek. Očekávaná desktopová Navi, Radeon RX 5700 XT, totiž nabídne výkon zhruba na úrovni dvojnásobku toho, co Xbox One X a plného trojnásobku nedosahuje žádnou současná grafická karta, ani GeForce RTX 2080 Ti. Čtyřnásobek by tedy v případě Navi znamenal ~5120 stream-procesorů, 128 ROP, 512bit GDDR6 sběrnici nebo 4096bit HBM2 rozhraní, což je v případě konzole nereálné jak z hlediska výrobních nákladů, tak z hlediska spotřeby, která by se pohybovala čistě pro GPU kolem 400 wattů.

Zdá se, že Microsoft o výkonu hovoří ve vztahu ke konkrétnímu aspektu (procesorový výkon, raytracing, geometrický výkon) spíše než ve vztahu k průměrným herním FPS. Zrychlí se ale i načítání her, protože Xbox Scarlet bude vybaven SSD úložištěm. Přislíbena byla kompatibilita se všemi tituly, které běhají na stávající generaci a to jak těmi, které pro ni byly určené, tak i těmi určenými pro starší generace, kterým byla později doplněna podpora současných Xboxů.

Vydání je chystáno na předvánoční sezónu 2020 společně s novou generací hry Halo.