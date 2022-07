Jak zálohovat iPhone, Android i PC? #7 chyb a tipů, jak si zálohování usnadnit

Koncept zálohování by sice šel zredukovat na základní myšlenku – tvorba kopií dat na jiné médium –u takového zjednodušení ale řada uživatelů se znalostmi o zálohování končí. Není pak divu, že tuto osobní povinnost zanedbávají a při odpisu pevných disků, jejichž osud je nezvratný a dříve či později se naplní, se pak nestačí divit.

Když se upíná k prokrastinaci takové množství uživatelů, je na čase se vykašlat na konstantní apelování, ale zamyslet se spíše nad důvody, proč jej zazdívají. Jakmile totiž známe důvody, můžeme přijít s jejich řešeními. V tomto článku postupně rozebereme, jak si můžete ty nejčastější chyby usnadnit pomocí chytrého síťového úložiště Synology NAS.

Chyba #1: Utápíte se v hromadě externích disků a flashdisků

U zálohování je logické, že svá data chcete překopírovat na nějaké externí zařízení. Dříve či později ale dojde takovému zařízení kapacita, obzvláště pokud mezi zálohovací úložiště řadíte i flashdisky. Starší úložiště se vám pochopitelně vyhazovat nechce, a tak pořídíte další a pouze navážete se svými zálohami. Pokud ale půjdete touto cestou, tak se jednak nedoplatíte a jednak se ve svých zálohách ani nezorientujete.

Tip: Pořiďte si síťové úložiště od Synology, které zapojíte kdekoliv ve své domácnosti a se všemi vašimi zařízeními komunikuje po síti. Jedná se v podstatě o formu externího disku, který nemusíte ani zapojovat do vašeho počítače, ale přesto do něj můžete kopírovat soubory – jen se disk nachází na bezpečném místě. Síťové úložiště NAS je skvěle škálovatelné a v případě docházející kapacity pouze do krabice vložíte další disk, který rozšíří celkovou kapacitu. Mějte více úložišť pod jedním úložištěm.

Začátečníkům doporučujeme síťové úložiště Synology DS218play nebo Synology DS220+, které disponují dvěma šachtami pro pevné disky a podpory RAID konfigurace, o které si povíme níže.

Chyba #2: Nezálohujete zálohu

Nejsme paranoidní. Důvěra ve vaši poctivou snahu zálohovat všechny své soubory se může totiž pěkně vymstít – a jen snaha se bohužel necení. Začnete být lehkomyslní, sem tam si něco smažete v domnění, že přece máte své soubory zálohované. Ale stejně jako může selhat váš stávající disk, může selhat i zálohovací disk. V úvodu jsme psali, že vám zálohování usnadníme, a teď tvrdíme, že máte celý proces dělat rovnou dvakrát? Naštěstí to není tak žhavé.

Tip: Síťová úložiště od Synology disponují malým zálohovacím fíglem – RAID konfigurací. V překladu tento pojem znamená uspořádání vícenásobku disků, které jsou vzájemně zrcadlené. Kdykoliv tedy do svého pole uložíte nějaký soubor, daný soubor je zálohovaný rovnou na všech zapojených discích. Kdyby náhodou některý disk odešel, vaše rodinné fotky a videa stále najdete na těch zbylých. Vy osobně neděláte nic navíc, ale zabezpečení jste hned několikanásobně.

Nevíte jaké zařízení si vybrat? Zkuste konfigurátor NAS, který Vám poradí tu nejvhodnější variantu pro Vás.

Chyba #3: Zálohování věnujete příliš mnoho času

V kontextu úvodu zní tato chyba jako oxymóron. Pokud ovšem nějaká nezáživná činnost vyžaduje vaši pravidelnou účast, proaktivitu, pozornost, čas a trpělivost při sledování ukazatele průběhu, tak se na takovou aktivitu nejsnáze vybodnete – obzvláště když zítra je tak říkajíc taky den.

Tip: Stejně vždy zálohujete ty samé složky s filmy, fotkami, videi a dokumenty. Nainstalujte do svého síťového úložiště od Synology aplikaci Active Backup, kde naleznete funkci automatického zálohování vámi vybraných složek v pravidelných intervalech. Na zálohování dat už nikdy nemusíte myslet.

Chyba #4: Nemáte přehled o tom, co jste už zálohovali

Kdo se jednou rozhodl být zodpovědný a zálohovat pravidelně, brzy zjistil, že svépomocí a bez chytrých nástrojů brzy ztrácí přehled o tom, které soubory již zálohoval. Nakonec tyto chaotické situace končí buďto důvěře v minulé já nebo zálohováním kompletně celé složky znovu – což napáchá více škody než užitku, a navíc zabere více místa. Obzvláště hektické to je pak v kombinaci s první zmíněnou chybou, kdy máte celé složky zálohované na několika úložištích a už nevíte, na kterém je nejaktuálnější verze.

Tip: Síťová úložiště od Synology disponují řadou chytrých nástrojů, které vám proces zálohování zjednoduší a dovolí naplno využít každý megabajt vašeho diskového prostoru. Aplikaci Active Backup sama rozpozná, u kterých složek či přímo souborů došlo ke změně, aby se vyvarovala zbytečným duplicitám.

Zařízení od Synology ovládáte z libovolného počítače prostřednictvím internetového prohlížeče. Vyzkoušejte si zdarma demoverzi jejich operačního systému a rozhraní DSM.

Chyba #5: Všichni v rodině zálohujete po svém

Nejste ve své rodině jistě sami, kdo schraňuje ve svém počítači důležité dokumenty, natáčí vaše ratolesti a zachycuje důležité okamžiky na dovolené. Přestože celá rodina táhne za jeden provaz, záchranné lano si zbytečně opatřuje každý sám. Ve výsledku se vám domácnost hemží externími disky a flashdisky, z nichž každý patří někomu jinému – a samozřejmě nikdy nenajdete ten svůj. O nějakém osobním soukromí tu ani nemůže být řeč.

Tip: Neutrácejte zbytečně za desítky úložišť a vytvořte v rámci svého síťového úložiště každému členovi domácnosti vlastní soukromý profil s vlastními přihlašovacími údaji a vlastními zálohovacími plány. Ušetřené peníze můžete investovat třeba do mohutnějších disků s větší kapacitou nebo další dovolené, z níž nafocené okamžiky nikdy neztratíte.

Chyba #6: Mobilní telefon zálohujete pouze do cloudu

V dobách, kdy většinu času trávíme právě na mobilním telefonu a důležité okamžiky zachytáváme právě tímto zařízením, je nasnadě ohlédnout se po nástroji, který by jej zálohoval bezpečně a ideálně bez zapojení třetí strany. Jako nejsnazší cestu proto řada uživatelů volí cloudová úložiště, které jim nabízí přímo jejich operační systém. Každé cloudové úložiště má však své kapacitní limity, než začne loudit peníze. Navíc je nebezpečné, jelikož případný únik dat nemáte pod kontrolou.

Nespoléhejte se na cloudové služby. Čtěte naše nedávné srovnání, proč se dlouhodobě nevyplatí.

Tip: Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci Synology Photos, která automaticky a v pravidelných intervalech uloží vaše fotky i videa do vašeho síťového úložiště NAS pod vaším osobním profilem – žádný jiný uživatel či člen rodiny se k nim nedostane. O aplikaci Synology Photos jsme psali již dříve: Jak organizovat fotografie? Umělá inteligence od Synology je roztřídí za vás

Chyba #7: Nevyužíváte vaše zálohovaná data

Řada uživatelů si pod zálohováním představí pouze data, která vyčkávají na katastrofický scénář. Přinejlepším vytáhnou čas od času štos svých flashdisků a snaží se marně najít své školní či pracovní dokumenty, co si před pár lety přece museli někam uložit. Nebo si vzpomenou, že ten či onen film už si kdysi stáhli, ale než aby jej hledali, tak si jej raději stáhnou znovu.

Tip: Síťová úložiště NAS od Synology disponují řadou doplňujících aplikací, kterými si usnadníte život. Synology Photos umí pomocí umělé inteligence roztřídit všechny fotografie napříč zařízeními a automaticky označit konkrétní osoby a místa, mezi kterými se jednoduše proklikáte. Synology Media Server z vaší NAS vytvoří domácí mediální server a stane se vaším privátním Netflixem. A s aplikací File Station můžete nasdílet libovolný soubor svým přátelům na jediné kliknutí – vytvoříte hypertextový odkaz, který kamarádovi zašlete. O výhodách a dalších příkladech jsme psali zde: