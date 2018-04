Jedenáct chladičů vs AMD Ryzen 7 1700X

Úvod a testovací metodika

Znáte to, když se Vám v kanceláři hromadí chladiče a další náhodné komponenty? Pokud ano, tak jistě víte, jak asi vznikl tento článek. Nahromadilo se mi nějaké menší množství chladičů, Ryzen 7 1700X a trocha volného času a rozhodl jsem se tedy chladiče a Ryzen potrápit. Výsledkem je tento článek.

Teplota v testovací místnosti se po dobu testování všech chladičů pohybovala v rozpětí 25-26°C, počítač byl volně ložený na stole, což může zhoršit vlastnosti některých chladičů, jiným zase zlepšit. Jako testovací pasta posloužila nadbytečná SilentiumPC Pactum PT-1, která sice není žádný trhač asfaltu, ale pro dané účely je naprosto dostačující. S kvalitnější by byly výsledky o něco lepší. Testování proběhlo v srpnu 2017, až nyní jsem se konečně takříkajíc dokopal k vydání recenze.

Testovací sestava

AMD Ryzen 7 1700X

AsRock AB350M Pro4

2x Kingston Predator 8GB DDR4-3000 CL15 (KHX3000C15D4/8GX)

DELL Radeon HD 7570 1GB GDDR5 OM

Samsung SSD 960 EVO 250GB PCI-E NVMe M.2

Seasonic OEM SS-500ET

Testovací sestava vznikla tak nějak samovolně, v rámci stavby počítače na jiné účely, procesor AMD Ryzen 7 1700X nebyl mimo aktivního XFR nijak přetaktován a také byl použit XMP profil pro paměti. V době testování měla základní deska flashnutý BIOS ve verzi 3.00, který obsahoval AGESA 1.0.0.6a.

Za zmínku stojí, že použité Kingston Predator paměti nejsou oficiálně podporované AsRockem, nefigurují na QVL memory listu dané desky. I přesto fungují skvěle a stabilně na 2933MHz s časováním CL15.

Jako grafickou kartu jsem použil přeznačený Radeon HD 6570 pro OEM trh, v tomto případě v podání Dellu. Jedná se o lepší model se 128-bit sběrnicí a 1GB GDDR5 paměťmi. Existují také pomalejší varianty, které používají DDR3 VRAM.

SSD je relativně běžný Samsung s TLC čipy a PCI-E NVMe podporou, základní deska má slot umístěný šikovně pod procesorem a obsahuje plné čtyři PCI-Express 3.0 linky. Výhodou je, že SSD není ofukováno horkým vzduchem z grafické karty, jako je to u některých jiných základních desek.

Jako operační systém posloužil Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, build 15063, napájecí profil jsem použil Ryzen Balanced, který byl poněkud podivně přeložen do češtiny :). Ovladače pro chipset jsem pak použil nejnovější přímo od AMD, v době testování se jednalo o verzi 17.10.

Testovací metodika

Jelikož jsem neměl velmi mnoho času na testování, testy jsou relativně jednoduché. Konkrétně jsem testoval zabudovaným stress testem v AIDA64 a to sice stresováním všech komponent mimo disku a grafické karty. Toto celé po dobu patnácti minut, což je dostatečná doba na to, aby se CPU zahřálo. Také zde do hry vstupuje XFR, které frekvenci CPU zvyšuje, při využití všech osmi jader tak Ryzen 7 1700X tiká na 3500MHz namísto základních 3400MHz.

Druhý test je ffmpeg benchmark. Nejedná se o nějaký oficiální benchmark, ale o reálné použití, kdy se provede konverze krátkého videa. Vstupní video je velké asi 220MB, výstupní video zpracované ffmpeg má velikost cca 17MB při dosti podobné kvalitě. Výsledek tohoto testu je ve vteřinách, tj. jak dlouho trvala konverze a také údaj, kolik jsme měli FPS v reálném čase. Jedná se o velmi náročný test, který dokáže použít maximálně 16 CPU vláken a velmi benefituje z vícejaderných procesorů, velké L2/L3 cache, ale také z AVX2 instrukcí a rychlé RAM.

Pokud si chcete tento test vyzkoušet na svém HW, můžete stahovat zde a výsledky napsat do diskuze.

Stačí spustit batku runme.cmd a čekat, batka obsahuje:

@echo off

echo Simple bench -> look for resulting FPS...

ffmpeg -i in.mkv -c:v libx265 -preset veryslow -pix_fmt yuv420p -crf 26 -an jelly_out_265_26veryslow.mp4

pause

Poslední třešničkou na dortu je pak testování bez ventilátoru, při tomto testu spustím ffmpeg benchmark a odpojím CPU ventilátor. Cílem je zjistit, zda při selhání ventilátoru v zátěži Ryzen přežije, nebo ne. Jakmile se jádra procesoru ohřejí na 75°C, začne Ryzen postupně snižovat frekvenci, snížit ji může až na 548MHz, když poté teplota jader dosáhne 95°C, celý počítač se vypne.

Průběžně jsem také sledoval teplotu napájecí kaskády a chladiče za pomoci bezdrátového teploměru. Také jsem monitoroval otáčky ventilátoru na chladiči procesoru, nicméně nebudou zde žádné detaily ohledně hlučnosti chladičů, jelikož mi v kanceláři hučí další stroje a klimatizace. Nějaké poznatky z hlediska hlučnosti přidám, protože některé ventilátory mohou být velmi hlučné, nebo vydávat nepříjemný zvuk.